17 سبتمبر 2023، القاهرة، مصر – احتفلت شركة إل جي ومؤسسة مصر الخير باتمام المرحلة الثانية من حملة تجهيز العرائس بتوزيع الأجهزة الكهربائية على 11 عَروس من الفئات الأكثر احتياجاً بمحافظة القاهرة ضمن مبادرة " أبطال إل جي” والتي من خلالها تقوم الشركة بالتبرع بعدد من الأجهزة الكهربائية لدعم برنامج تيسير الزواج الذي أطلقته مؤسسة مصر الخير.



وقد شهد فرع مؤسسة مصر الخير بالتجمع الثالث بالقاهرة الحفل يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر،حضور الأستاذ محمد الجداوي، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جي مصر، والأستاذ مدحت جمال الدين رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير ، وذلك بعد ان اثمرت المرحلة الأولى بمحافظة الاسكندرية عن إضفاء فرحة وبهجة علي العرائس وأسرهن.



حيث شهد الحفل، توزيع 11 شاشة تلفزيون إل جي، بجانب 11 غسالة ملابس تحتوي على أحدث التقنيات التي تقدمها إل جي في منتجاتها على المستحقات كنوع من المساهمة المجتمعية ضمن برنامج تيسير الزواج.



من جانبه، صرح محمد الجداوي، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جي: "تفخر إل جي بمشاركتها الفعالة ببرنامج تيسير الزواج بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، فدائماً ما كان هدف مبادرة " أبطال إل جي " للمسئولية المجتمعية هو العمل على دعم المستحقين ضمن برامج المسئولية المجتمعية المختلفة."



وفي السياق ذاته، أعرب الأستاذ مدحت جمال الدين عن تقديره البالغ لشركة إل جي وثنائه على التعاون المستمر بين الطرفين متمثلاً فى مشاركة الشركة فى برامج المسئولية المجتمعية المختلفة التابعة للمؤسسة وأخيراً توزيع الأجهزة الكهربائية على 11 عَروس من محافظة القاهرة، لمساعدتهن في نفقات الزواج."



وأكد رئيس قطاع التكافل الاجتماعي على أن مؤسسة مصر خير تهدف إلي التنمية المستدامة في كافة مشروعاتها وخاصة المشروعات الخيرية لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات مصر -