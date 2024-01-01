LG Home Appliances Showcase Top-Rated Energy at IFA

القاهرة 29 أغسطس 2023 - تقدم شركة إل جي الكترونيكس مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية التي توفر الكفاءة في استخدام الطاقة من الدرجة A وما فوقها في Net Zero Home أو "منزل صافي الصفر" خلال معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونية IFA 2023، لعرض أحدث حلول المطبخ والغسيل والمعيشة التي تقدمها الشركة لتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل والحفاظ علي البيئة.



تعمل الغسالة والمجفف ذات التحميل الأمامي الجديد من إل جي على تنظيف وتجفيف الغسيل دون زيادة فاتورة الطاقة؛ وتتميز الغسالة بتصنيف طاقة A بنسبة 40 بالمائة ، والمجفف بتصنيف +++A بنسبة 20 بالمائة . تعمل الغسالة المتقدمة على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تقنية AI Wash من إل جي، التي تختار بذكاء دورة الغسيل المثالية لتوفير حماية أكبر للنسيج وإطالة عمر الملابس بنسبة 10 بالمائة، كما انها تأتي مع دورة متخصصة تمنع ما يصل إلى 60 بالمائة من انبعاثات المواد البلاستيكية الدقيقة الناتجة عن دورات الغسيل من دخول إمدادات المياه.



وفي الوقت نفسه، فإن ميزة AI Dry في المجفف قادرة على اكتشاف وزن الغسيل وأنواع القماش ومحتوى الرطوبة، وتحديد وقت التجفيف الأمثل ودرجة الحرارة لأنواع مختلفة من الملابس. تُعد وظيفة TurboDry، المدعومة بالضاغط العاكس المزدوج من إل جي، خيارًا فعالاً لتجفيف الغسيل بشكل أسرع.بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المجفف الجديد سائل التبريد R290، المعروف بقدرته المنخفضة على الاحتباس الحراري (GWP).



تمنح ثلاجة إل جي الموفرة للطاقة أداء قوي بالإضافة الى الكفاءة أيضًا، حيث تتمتع ثلاجة الفريزر السفلي الجديدة من إل جي بتصنيف طاقة A بنسبة 20 بالمائة. يتم تشغيل الثلاجة بواسطة الضاغط العاكس الذكي الخاص بالشركة، والذي يوفر كفاءة مذهلة في استخدام الطاقة عن طريق ضبط السرعة حسب الظروف الفعلية، ويأتي مزودًا بضمان 10 سنوات لاثبات الثقة في الجهاز، ويولد ضوضاء أقل من أي ضاغط آخر في فئته، مما يعني ثلاجة أكثر هدوءًا ومطبخ أكثر هدوءًا.ولإطالة فترة نضارة الطعام، يحافظ نظام LINEARCooling من إل جي على تقلبات درجة الحرارة في نطاق ± 0.5 درجة مئوية بينما يوفر نظام DoorCooling+ تبريدًا سريعًا ومتساويًا في كل ركن من أركان الثلاجة.



ترجع كفاءة استخدام الطاقة A++ في فرن InstaView المدمج الجديد مقاس 24 بوصة (60 سم) من إل جي إلى العوازل المحسنة والتحكم الأمثل في التدفئة والباب الزجاجي المكون من أربع طبقات؛ مما يحافظ على الطاقة ويقلل من فقدان الحرارة. وتساعد تقنية InstaView من إل جي أيضًا في الحفاظ على الحرارة داخل الفرن، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من وجبتهم دون الحاجة إلى فتح الباب.



من خلال دمج محرك الدفع المباشر العاكس الموفر للطاقة الخاص بالشركة، توفر غسالة أطباق إل جي QuadWash كفاءة في استخدام الطاقة بدرجة A بنسبة 10 بالمائة. ولأطباق نظيفة ومتألقة. يمكن للجهاز المتطور، المزود بتقنية الواي فاي، الاتصال بتطبيق LG ThinQ، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في التشغيل ومراقبته بسهولة، وتنزيل دورات جديدة وحل المشكلات البسيطة باستخدام التشخيص الذكي.



وقال ليو جاي تشيول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: “تتميز الأجهزة المنزلية من إل جي بكفاءة عالية في استخدام الطاقة، حيث تدعم الأسر في توفير الطاقة وتقليص تكاليف المرافق وخفض البصمة الكربونية. سنستمر في الاستفادة من تقنياتنا الأساسية الرائدة في الصناعة لإنشاء منتجات تجعل حياة الناس أفضل ولها تأثير أقل على الكوكب."