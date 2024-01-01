إل جي تكشف عن مجموعة المطبخ المدمجة الجديدة تحت شعار "حياة طهي أفضل للجميع" في معرض برلين الدولي للأجهزة الالكترونية IFA 2023

القاهرة، مصر، 17 أغسطس 2023 - تقدم إل جي الكترونيكس "حياة طهي أفضل للجميع" من خلال مجموعة المطبخ المدمجة الجديدة في معرض برلين الدولي للأجهزة الالكترونية IFA 2023. وتتميز المجموعة بكفاءة استخدام الطاقة وسهولة الاستخدام والتصميم الأنيق، وتتكون المجموعة من فرن InstaView ™️، وغسالة أطباق QuadWash ™️، وثلاجة بفريزر سفلي، وفرن ميكروويف.



مجموعة المطبخ المدمجة التي تم طرحها حديثًا تدعم مجموعة منتجات إل جي المتميزة، والتي تضمنت بالفعل مجموعة Signature Kitchen Suite فائقة الجودة، ومن المتوقع أن تعزز مكانة الشركة في السوق الأوروبية المدمجة، وفي سوق الأجهزة المنزلية ككل. أعلنت الشركة عن رؤيتها الشهر الماضي من خلال خطة لتوسيع أسواق الأجهزة المنزلية المدمجة في أمريكا الشمالية وأوروبا، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من السوق العالمية وتعزيز إل جي لتصبح واحدة من أفضل خمس علامات تجارية للأجهزة المدمجة.



بفضل العوازل المحسّنة والتحكم المحسّن في التسخين، يحقق فرن إل جي مقاس 24 بوصة تصنيف A ++ لكفاءة الطاقة، ويحتوي الفرن الجديد أيضًا على باب زجاجي من أربع طبقات يقلل من فقدان الحرارة ويأتي مزودًا بتقنية InstaView ، والتي تتيح للمستخدمين رؤية الداخل بسهولة دون الحاجة إلى فتح الباب.



بإلإضافة الي ان فرن InstaView يمزج بسلاسة بين الجماليات والوظائف، ويجمع بين اللمسات النهائية السوداء غير اللامعة مع أدوات تحكم سهلة الاستخدام تعمل باللمس ومقبض مريح، من خلال الاستفادة من الحرارة الموحدة والتحكم الدقيق في تقنية ProBake Convection ™️، يمكن للفرن توفير إعدادات طهي متخصصة مثل البخار والقلي بالهواء؛ مما يسهل على الطهاة في المنزل تقديم تجارب طهي متنوعة ولذيذة. أصبح تنظيف الفرن بعد الاستخدام أسهل مع EasyClean ™️ من إل جي، والذي يلغي الحاجة إلى التنظيف القوي واستخدام المواد الكيميائية. ولذلك، فاز الفرن الجديد والمبتكر للشركة بجائزة 2023 iF Design وجائزة 2023 Red Dot. إلى جانب طراز InstaView مقاس 24 بوصة، سيتم عرض فرن صغير بحجم 24 بوصة مع مساعد البخار، أيضًا من مجموعة مطبخ إل جي المدمج في معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونية IFA 2023.



توفر غسالة الصحون LG QuadWash تصنيف A لكفاءة الطاقة، حيث تستخدم محرك الدفع المباشر العاكس المبتكر للشركة لتحسين استخدام الطاقة خلال كل دورة. مع تقنية LG QuadWash بالداخل، تقوم غسالة الأطباق المدمجة بإطلاق نفاثات المياه عالية الضغط في جميع الاتجاهات لإزالة البقع والشحوم وبقايا الطعام من الأطباق. وفي الوقت نفسه، تعمل تقنية TrueSteam ™️ الحصرية من إل جي على تقليل بقع الماء للمساعدة في تحقيق نتائج نظيفة متألقة. تتميز غسالة الأطباق الأنيقة أيضًا بلوحة عرض LED سهلة القراءة ومضاءة بلطف بواسطة مؤشر ضوئي خفيف. مع تمكين الواي فاي، يمكن للجهاز المتطور الاتصال بتطبيق LG ThinQ ™️، مما يتيح للمستخدمين التحكم في التشغيل ومراقبته بسهولة وتنزيل دورات جديدة وحل المشكلات الطفيفة مع التشخيص الذكي.



الفرن الجديد من إل جي هو جهاز مطبخ مبتكر مزود بنظام تهوية للأسفل وغطاء يقع في وسط سطح الطهي نفسه. يعمل النظام على سحب الدخان والبخار بشكل فعال من الطهي، ويستخدم شبكة من الفلاتر ويوفر إعدادات سرعة متغيرة لتوفير شفط دقيق للهواء ومطبخ جذاب خالٍ من الروائح. تساهم أدوات التحكم التي تعمل باللمس من النوع المنزلق سهلة الاستخدام في المظهر السلس والبسيط للفرن الحثي السفلي، والذي يشترك في الجودة والجمالية المدمجة للأجهزة الأخرى في مجموعة المطبخ الجديدة.



ومن جانبه ،قال ليو جاي تشول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "تشتمل مجموعة المطبخ من إل جي على التقنيات المبتكرة والتصميم السلس الذي يتوقعه المستهلكون في جميع أنحاء العالم من علامة إل جي التجارية". وأضاف "توفر هذه المكونات الداخلية الأنيقة حلاً أكثر ملاءمة للطهي وحياة طهي أفضل للجميع، مما يعزز مجموعة منتجاتنا ويعزز مكانتنا في السوق الأوروبية."