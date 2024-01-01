بهدف استيعاب المجموعة المتنوعة من احتياجات الترفيه المنزلي لدى عملاء شركة LG للإلكترونيات، تطلق الشركة أحدث ابتكاراتها من أنظمة الصوت، السماعة SC9S ومكبرات الصوت XBOOM RNC5، مع تقديم مجموعة واسعة من الميزات المريحة غير المسبوقة والتصميمات المبتكرة الرشيقة للسوق، والمصنوعة بعناية لتحقيق قوة وأصالة في الصوت لا نظير لهما، ما يخلق تجربة ثورية غامرة للترفيه المنزلي لعملائها.



تقدم السماعة SC9S من شركة LG التكامل النهائي السلس مع أجهزة التلفاز من الشركة ليمثلا المطابقة المثالية لإبراز أفضل ميزات التلفاز مثل أوركسترا WOW وواجهة WOW عند إقرانهما معًا بالسماعة، إلى جانب أنها المطابقة المثالية لشاشة OLED C من الشركة بتصميمها الرشيق الأنيق والتي تضم كتيفة الوضع المزدوج الذي يهدف إلى التكامل مع المظهر المكتنز لأحدث أجهزة التلفاز من الشركة وإنشاء تجانس جذاب بصريًا ونمط فاخر فريد من نوعه.



تقدم السماعة SC95 للمستهلكين أفضل جودة صوت من حيث الدقة والكثافة والأصالة في الصوت، مع قناة Dolby Atmos 3.1.3 من شركة LG بمكبر الصوت الثلاثي الذي يطلق الصوت من الأعلى والجودة المعززة من IMAX بتشغيل من DTS:X، ما يرتقي بتجربة الترفيه المنزلي لعملاء الشركة إلى مستوى جديد تمامًا.



إلى جانب دمج عدد خدمات للذكاء الاصطناعي وإمكانية بث الموسيقى التي تضمن صوتًا متميزًا لأي محتوى أو أفلام أو فعاليات رياضية أو ألعاب أو موسيقى، تتميز سماعة SC9S من LG بتقنية صوت مساحية ثلاثية المستوى وأداة مزج أصوات ذكية، ما يؤدي إلى صوت محيط حقيقي ثلاثي الأبعاد لتحقيق تأثير صوتي سينمائي منزلي غامر متفرد.



باستخدام ابتكار آخر كذلك في مجال الترفيه المنزلي، تقدم LG أيضًا طراز مكبرات الصوت XBOOM RNC5، والذي تم تصميمه ليتكامل مع تجهيزات الصوت لديك ويعززها، إلى جانب التجربة البصرية مع ميزة وميض الحفلات/الإضاءة متعددة الألوان، ما يحقق المظهر والشكل والصوت للحفلة وأنت مستريح في منزلك.



يعمل مكبر الصوت RNC5 من شركة LG بتقنيات Sound Double Super Bass Boost وBass Blast وX-Shiny Woofer وتحقق صوتًا فائق الوضوح بالتفاصيل الدقيقة. إن مكبرات الصوت RNC5 بتصميمها الرشيق الحديث تتكامل بسلاسة مع أي ديكور منزلي إلى جانب تقديم تجربة مميزة سهلة الاستخدام من خلال مجموعة واسعة من ميزات الاتصال مثل الاتصال بالتلفاز(مزامنة الصوت) وقاعدة الهاتف ورابط الحفلات اللاسلكي وتطبيق البلوتوث من الشركة.



قال مدير عام لشركة LG في مصر بيلي كيم “لقد كانت الشركة مصرة على الوصول إلى مستويات جديدة في تجربة أنظمة الترفيه المنزلي على مدار العامين الماضيين، ما أدى إلى تطبيق تكنولوجيا صوتية غير مسبوقة في أحدث حلولنا الصوتية مثل سماعة SC9S ومكبرات الصوت XBOOM RNC5، ما يمثل بزوغ عصر جديد في مجال الحلول الصوتية الذكية وتجربة الصوت المنزلية”.