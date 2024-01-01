إل جي ومصر الخير يُتممان المرحلة الثانية من ملف التعليم بتوزيع ١٠ شاشات تليفزيون على عدة مدارس بمحافظة أسيوط

13 نوفمبر 2023، القاهرة، مصر – بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، قامت إل جي بتوزيع ١٠ شاشات الترا HD ٧٥ بوصة علي عدة مدارس مختلفة في محافظة أسيوط بصعيد مصر، وذلك فى حدود مذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى بدايات العام الجارى بين الطرفين، و التى تُتيح لشركة إل جي بتقديم الدعم لعينى للمؤسسات التابعة لمصر الخير فى ملفات التعليم و الصحة و التضامن الاجتماعى، بجميع انحاء جمهورية مصر العربية.

و بعد اتمام المرحلة الاولى من ملف التعليم بتوزيع ١٠ شاشات على المدارس المُستحقة بمحافظة المنيا، شهد يوم الاربعاء الماضى و الموافق 8 نوفمبر المرحلة الثانية من المبادرة، فقامت إل جي ومصر الخير بتوزيع ١٠ شاشات أخرى على المدارس المستحقة بمحافظة أسيوط فى صعيد مصر، منها مدرسة آل عفلق بقرية ابو تيج، مدرسة المسعودي بقرية بني سميع، مدرسة نزلة باقور و مدرستي الهلالي ١،٢ بقرية دوينة و غيرها. و ذلك بحضور كلاً من لأستاذ مدحت فايز، رئيس قطاع المبيعات بوجه قبلى بشركة إل جي مصرو الأستاذة نهاد مجدي، مدير ادارة التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير.

و من جانبه اكد لأستاذ مدحت فايز، رئيس قطاع المبيعات بوجه قبلى بشركة إل جي مصر"دائما ما تميزت إل جي بمبادرات المسئولية المجتمعية المتنوعة، فقد نجحت المبادرة "أبطال إل جي" فى الوصول للعديد من المستحقين فى مجالات مختلفة على مدارالسنوات الماضية، و تُتتوج المبادرة هذا العام بالشراكة فعالة و المستدامة مع مؤسسة مصر الخير".

كما أضاف فايز ان شركة إل جي تسعى لتغطية كافة ملفات المسئولية المجتمعية و تقديم الدعم المستمر للمؤسسات التابعة لمصر الخير، كما أوضح أن ملف التعليم يأتي في مُقدمة الاولويات بالنسبة للشركة، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم فى مصر ورفع مستوى الخدمات التعليمية المُقدمة من المؤسسات التعليمية المُستحقة التابعة لمؤسسة مصرالخير، خصوصا بالمحافظات النائية و مدن الصعيد.

و فى السايق ذاته، علقت الأستاذة نهاد مجدي مدير ادارة التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخيرالخير قائلة " دعم إل جي المستمر للمؤسسات التابعة لمصر الخير على كافة الأصعدة ادى الى زيادة عدد المستفدين بشكل كبير، فالشراكة بين الطرفين قائمة على بذل الجهود المشتركة فى سبيل دعم المستحقين من خلال مبادارت مجتمعية متعددة تشمل كافة الملفات مثل الصحة و التعليم و غيرها، و تمتد الى جميع انحاء الجمهورية".

و الجدير بالذكر ان التعاون طويل الامد بين شركة إل جى و مؤسسة مصر الخير قد استمر منذ بداية العام و حتى الان، شاملا العديد من مبادارت المسئولية المجتمعية المختلفة، و مؤكدا على رؤية الشركة لأهمية تقديم الدعم المجتمعى للمحتاجين، من أجل صناعة مستقبل أفضل للمجتمع المصرى.