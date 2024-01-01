إل جي ومصر الخير يختتمان حملة تجهيز العرائس في محافظة الدقهلية

27 سبتمبر 2023، القاهرة، مصر – احتفلت شركة إل جي ومؤسسة مصر الخير بإتمام المرحلة الثالثة والاخيرة من حملة تجهيز العرائس من خلال توزيع الأجهزة الكهربائية على 9 عرائس من الفئات الأكثر احتياجاً بمحافظتى الدقهلية والفيوم ضمن مبادرة " أبطال إل جي” والتي تقوم الشركة من خلالها بالتبرع بعدد من الأجهزة الكهربائية لدعم برنامج تيسير الزواج الذي أطلقته مؤسسة مصر الخير.



حضر الاحتفال كل من محمد الجداوي، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جي مصر، والأستاذ حسن مسلم مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالدقهلية، وذلك بعد ان اثمرت المرحلة الأولى بمحافظة الاسكندرية والثانية بمحافظة القاهرة عن إضفاء فرحة وبهجة علي العرائس وأسرهن.

قام فريق مؤسسة مصر الخير بتوزيع أجهزة من إل جي تحتوي على أحدث التقنيات التي تقدمها الشركة في منتجاتها، والتي تضمنت 9 شاشات تلفزيون و9 غسالات ملابس، على المستحقات كنوع من المساهمة المجتمعية ضمن برنامج تيسير الزواج.

من جانبه، صرح محمد الجداوي، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جي: "نحتفل اليوم بإتمام التزامنا تجاه حملة تجهيز العرائس ضمن برنامج تيسير الزواج بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، فدائماً ما سعدنا بمساهمتنا وإضفاء البسمة على وجوه العرائس المستحقين وزويهم، كما نقوم حالياً بإجراء الترتيبات اللازمة مع مؤسسة مصر الخير من أجل البدء فى المبادارات الاخرى وتأكيد وصول الدعم للمستحقين."

وفي السياق ذاته، أعرب الأستاذ حسن مسلم عن فخره بالشراكة المثمرة مع شركة إل جي، والتي ساهمت في تقديم المساعدات للفتيات وتمكينهم من خلال توفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية اللازمة لمساعدة الفتيات على إتمام الزواج

وأكد على أن الهدف الأسمى لمؤسسة مصر الخير هو تنمية الإنسان في كافة جوانب الحياة وهذا ما نعمل عليه من خلال تلك الشراكة الهامة

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