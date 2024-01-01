LGxMisr El Kheir El Behiera visit

قامت إل جي مصر بزيارة لوحدة مصر الخير والشوربجي للغسيل الكلوى في محافظة البحيرة ، وسلمت 10 من أكثر منتجاتها تقدمًا في مجال تنقية الهواء”PuriCare 360″ ، والذي يأتي كجزء من الجهود المستمرة للنهوض بالقطاع الصحي في مصر وتزويد المراكز الطبية المتميزة بالتقنيات اللازمة ، لتكون قادرة على توفير الرعاية الصحية الأساسية اللازمة للمرضى في جميع محافظات مصر.





وصرح مدير إدارة التسويق لشركة “إل جي مصر” محمد الجداوي ” أن الشركة التزمت بألا تدخر جهدًا لتنفيذ تعاونها مع مؤسسة “مصر الخير “ووضع الاستراتيجية المستهدفة قيد التنفيذ مع إعطاء الأولوية الأولى لتوفير رعاية بأعلى جودة للمستفيدين في كل المؤسسات التي تتبع مؤسسة “مصر الخير” في القطاعات الرئيسية الثلاثة كلها، الرعاية الصحية والتعليم والتضامن الاجتماعي”.



ومن جانبها صرحت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة “مصر الخير “أن التعاون مع شركة “ال جي مصر” بعدد ١٠ أجهزة تنقية هواء حديثة حيث تعد أجهزة تقنية الهواء من الأجهزة الهامة في المستشفيات والمراكز الطبية وبالأخص مع انتشار الاتربة والفيروسات المنقولة بالهواء للحد من انتشار فيروسات الجهاز التنفسي.



واضافت انه سبق وان قامت شركة “ال جي مصر” في دعم مركزي أورام الفيوم وبلال بن رباح بعدد ١٠ أجهزة تنقية هواء حديثة ايضا لتصل عدد الاجهزة الي ٢٠ جهاز الامر الذي يعكس قوة دعم الشركة في مجال الخدمات الصحية وأوضحت ان العنصر المهم في الشراكة هي المسئولية المجتمعية لكلا من الشريكين بين الشركة والمؤسسة معربة عن تطلعها لاستمرار الشراكة من أجل خدمة مجتمعنا.



والجدير بالذكر .. بان التبرع الأخير يعد إحدى الخطوات العديدة التي تتخذها إل جي مصر للوفاء بالتزامها ببذل قصارى جهدها في رفع جودة خدمات الرعاية الصحية الي جانب المشاركة الفعالة في دعم الخدمات التعليمية حيث حيث قامت شركة “ال جي” بمشاركة متميزة في أكثر من ١٤ مدرسة مجتمعية مع عدد ٥٠٠ طالب وطالبة من خلال تمويل شراء الأدوات المدرسية والشنط المدرسية والزي المدرسي من أجل تحفيز الاطفال على التعليم مما يؤكد علي قوة التعاون المثمر بين “الشركة Lg “ ومؤسسة مصر الخير في دعم المشروعات التنموية لخدمة المجتمع