بهدف خلق بيئة صحية أفضل في المرافق الطبية

30 أغسطس 2023 - القاهرة، مصر - تماشيًا مع جهودها المستمرة للإرتقاء بالأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، أعلنت إل جي مصر عن شراكة إستراتيجية جديدة مع مجموعة مستشفيات صحة وذلك عبر تعاون واعد يهدف إلى زيادة الوعى بأهمية أجهزة تنقية الهواء لتحسين جودة الهواء في الأماكن المغلقة، تحقيق جودة معيشة أفضل والمساهمة في خلق مجتمع صحي.

ووفقًا لبنود مذكرة التفاهم، تقدم إل جى إمكاناتها لصحة من أجل تحسين جودة الهواء في المرافق الطبية التي تمتلكها المؤسسة وتعزيز الوعي بأهمية تنقية الهواء فى الأماكن المغلقة وتأثيره المباشر على صحة وراحة الفرد، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض نقص المناعة والحساسية.

فوفقًا لبنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين، تقدم إل جي الدعم اللازم لمبادرة صحة في تطبيق نهج استباقي لضمان بيئة أكثر أمانًا وصحة و كذلك جودة هواء أفضل فى الأماكن المغلقة للمرضى والموظفين والزوار على حد سواء، وذلك من خلال توفير 10 وحدات من أحدث تقنيات حلول الهواء التي تقدمها إل جي، PuriCare 360 ، ليتم تركيبها في جميع المؤسسات الطبية المتكاملة التابعة للمجموعة الطبية و المنتشرة على نطاق واسع في محافظتي القاهرة والجيزة، بما في ذلك مستشفى العقاد، ومستشفى الجزيرة، مستشفى دار الشفاء ومجموعة عيادات سيتى كلينك و غيرها، حيث سيتم استخدام آخر طراز تقدمه إل جى من اجهزة تنقية الهواء لإزالة الجسيمات الضارة المحمولة في الهواء والمهيجات والملوثات من الهواء داخل المستشفيات و العيادات، مما يوفر رعاية استثنائية وتجربة مريحة لمرضى صحة، مع توفير هواء نظيف ومنعش لصحة الجهاز التنفسي المثلى وتحسين جودة الهواء.

و الجدير بالذكر أنه و منذ أن تم تأسيس مجموعة مستشفيات صحة عام 2015 فإنها لم تدخر جهدا لتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لمرضاها، بالإضافة لتعزيز الوعى بأحدث التقنيات الحديثة القادرة على خلق بيئة أمنة و صحة أفضل. وتعد الشراكة مع إل جي تأكيدا لإلتزام الشركة ، فمن خلال تدعيم المؤساسات الطبية الخاصة بالمجموعة باجهزة إل جى المنقية للهواء، تضمن مجموعة مستشفيات الصحة الريادة في توفير أعلى مستوى من تنقية الهواء للمرضى داخل المؤسسات التابعة للمجموعة، ومعالجة المخاوف المتزايدة بشأن تلوث الهواء في الأماكن المغلقة.

وتعمل أجهزة تنقية الهواء المزودة بنظام الفلترة المتعدد بنجاح على إزالة الميكروبات والفيروسات والبكتيريا والفطريات والغازات والروائح وخفض معدلاتهم في الهواء المتواجد بالغرف و الأماكن المغلقة حيث تؤكد نتائج إختبار الجهاز قدرته في تحقيق فائدة لصحة المرضى و المستهلكين ورفاهيتهم، خاصةً أولئك الذين يعانون من الحساسية وأمراض الشعب الهوائية. بالإضافة إلى الإعتماد على فلتر HEPA H13 الذي يمتص 99.999 في المئة من جسيمات الغبار الدقيقة للغاية (بحجم يصل إلى 0.01 ميكرومتر)، وجهاز بلازماستر™️ أيونايزر بلس من إل جي، الذي يطلق مجموعات أيونية تساعد على تقليل وجود الفيروسات والبكتيريا والمهيجات في الهواء المحيط، مع رصد جودة الهواء على مدار الساعة ، و ذلك مع تصميم بسيط و مميز و واجهة سهلة الإستخدام.

ومن جانبه أكد بيلي كيم، المدير عام لشركة LG مصر قائلا " إل جي ملتزمة بتعزيز الإستفادة من تقنياتها المبتكرة في دعم الجهود الخاصة بتحسين جودة الهواء وتنقية الهواء في الأماكن المغلقة وهو ماجعل من مجموعة مستشفيات صحة شريكًا مثاليًا يمكن الإعتماد عليه من أجل تحقيق هذه الغاية وذلك عبر التعاون الفعال في خلق بيئة جديدة تتميز بنقاء الهواء في المنشآت المخصصة للرعاية الطبية التابعة لمجموعة مستشفيات صحة " .

وفي سياق متصل ، صرح الدكتور باسم حمدان، الرئيس التنفيذي لمجموعات مستشفيات صحة قائلا " منذ تأسيس المجموعة وتتركز جهودنا على توفير رعاية طبية غير مسبوقة لمرضانا ،و لذلك نعتقد أن شراكتنا الاستراتيجية مع إل جي ستعزز هذا الالتزام بشكل أكبر، بالإضافة إلى دور هذا التعاون في خلق فرصة مثالية لتوعية المرضى وزوار المستشفيات بأهمية التنفس بالهواء النقي من خلال تواجد أجهزة تنقية الهواء فى الأماكن المغلقة والفوائد الصحية العديدة التي يوفرها، ومساهمته المباشرة في تحسين الحالة الصحية للفرد خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال والمرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية والذين يعانون من أعراض حساسية التنفس".

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