1 يونيو 2023 – القاهرة، مص - في إطار الجهود التي تبذلها LG لرفع جودة الحياة عن طريق تقديم أحدث التقنيات المبتكرة، حقق جهاز PuriCare 360 من LG نتائج ممتازة في تنقية الهواء من المركز القومي للبحوث (NRC) على هامش المؤتمر الدولي لمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، المنعقد يومي 23 و24 من شهر مايو.



انعقد المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعنوان "البيئة والتغيرات المناخية وآليات التنمية المستدامة" وشهد حضور الأستاذ الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إلى جانب المهتمين بقضية تلوث الهواء من مختلف الجهات والجامعات بالإضافة إلى لفيف من الأساتذة المتخصصين في مجال الأبحاث البيئية والخاصة بالتغيرات المناخية.



يقدم اعتماد التميز في تنقية الهواء من المركز القومي للبحوث التقدير لالتزام LG بتقديم أجهزة تنقية هواء عالية الجودة تحقق أداء وكفاءة متميزين. وتعد الاختبارات الصارمة لعملية الاعتماد ضمان على إمكانيات جهاز PuriCare 360 في العمل بنجاح على إزالة الميكروبات والفيروسات والبكتيريا والفطريات والغازات والروائح وتقليلهم في الهواء. وتؤكد نتائج إختبار الجهاز على قدرته في تحقيق فائدة لصحة المستهلكين ورفاهيتهم، خاصةً أولئك الذين يعانون من الحساسية وأمراض الشعب الهوائية.



جمع المؤتمر مزيجاً من العلماء وخبراء البيئة وصانعي السياسات لعرض أحدث التطورات وتبادل الأفكار بشأن التعامل مع التلوث البيئي، والصحة المهنية، وجودة الهواء والماء، والتغيرات المناخية والاستدامة. كما فتحت الفعالية الباب لطرح سبل تعاون لتقديم حلول ومنتجات مستدامة للتعامل مع التهديدات والتحديات البيئية والصحية.



وباعتباره حلاً متطورًا يضمن جودة الهواء في الأماكن المغلقة، تم عرض جهاز PuriCare 360 من LG في جلسة أدارها السيد/ على حزين، مدير مشروعات B2B بشركة LG مصر للحديث عن المواصفات الفنية للمنتج ومزاياه وحالات استخدامه بالشكل الأمثل ، وتلتها فقرة لتلقي الأسئلة من أجل الاستفادة من جهود LG المستمرة لتقديم حلول متقدمة من أجل بيئة أفضل وأقل تلوثًا.



وقد صرّح مدير عام شركة LG مصر، بيلي كيم: "يسرنا أن نتلقى هذا التقدير من المركز القومي للبحوث في مصر. لقد التزمنا دائمًا بتقديم المنتجات والحلول التي تعمل على تحسين حياة الناس وتقدم أجهزة PuriCare 360 لتنقية الهواء من إنتاجنا مثالاً رائعًا على هذا". وأضاف "كيم" قائلاً "ستواصل LG الابتكار وتحقيق التقدم في تقنيات تنقية الهواء لتساعد الناس على الاستمتاع بجودة هواء أفضل وجودة حياة أفضل".



كما تمت مناقشة تقرير منظمة الصحة العالمية: ومدى تأثير تلوث الهواء فى حدوث حوالى7 ملايين حالة وفاة مبكرة و اثقال كاهل الاقتصاد العالمى بما يزيد عن .92 تيرليون دولار سنوبا، ينم اعتماد التميز في تنقية الهواء الذى منحه المركز القومي للبحوث لجهاز PuriCare 360 عن تقدير المركز للجهود المبذولة من قبل LG من أجل تقديم أجهزة تنقية هواء عالية الجودة تحقق أداء وكفاءة متميزين مما يساهم فى المزيد من التقدم نحو توفير جودة هواء افضل.



يضمن جهاز PuriCare 360 من LG الحفاظ على أفضل جودة ممكنة للهواء من خلال مراقبة جودة الهواء في الوقت الفعلي بالإضافة إلى استخدام تقنية المؤين بلازماستر للحد من الفيروسات والبكتيريا السامة من أجل توفير بيئة نظيفة وصحية في الأماكن المغلقة. يتميز الجهاز، نسبةً الى اسمه، بتغطيته واسعة لتنقية الهواء بفضل وظيفة الدوران المحوري التي تتيح تنقية الهواء المدمجة ومتعددة الاتجاهات. كما يقدم جهاز تنقية الهواء من LG تجربة منزلية متفردة بفضل تصميمه الانسيابي المستدير الموفر للمساحة وإمكانية التحكم فيه من أي مكان من خلال تقنية ThinQ من LG



و يحظى جهاز PuriCare 360 من LG باهتمام كبير من قبل العديد من الجهات المختلفة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر المستشفيات والفنادق ، حيث تم استخدامه فى العديد من الكيانات الطبية والفندقية مثل مستشفى دار الصحة و مستشفى السلام، و كذلك فى كبرى الفنادق مثل رويال مكسيم كمبنسكى، سانت ريجيس ، الماسة و فندق شيراتون.