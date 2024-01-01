علاوة على ذلك، فإن نظام الفلتر متعدد الطبقات والمعتمد من المركز القومي للبحوث، يقضي على البكتيريا والفيروسات والمواد المسببة للحساسية والغازات الضارة بالاماكن المغلقة. ويتضمن نظام الفلتر 13H HEPA الذي يحجز 99.999 في المائة من جزيئات الغبار فائقة الدقة (بحجم يصل الى 0.01 ميكرومتر)، بالاضافة الى Plasmaster ™️ Ionizer++، الذي يقوم بإطلاق الايونات والتي تساعد على تقليل وجود الفيروسات والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية في الهواء. كما يعمل نظام الفلتر متعدد الطبقات على إزالة الروائح الكريهة والضباب الدخاني والمواد الكيميائية المحمولة في الهواء داخل الاماكن المغلقة.



صرح بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر: "إن تقديم أحدث النتائج التي توصلنا إليها في التقنيات المختلفة للسوق المصري هو من أكثر اللحظات التي تفتخر بها إل جي. لطالما كان التزامنا تجاه تزويد عملائنا بالمنتجات والحلول التي تهدف إلى تحسين حياتهم دافعاً ورائ مجهوداتنا، وتجسد أجهزة تنقية الهواء PuriCare 360 هذا الالتزام وتعمل كدليل حي على استمرار إل جي في السير على طريق التميز."



قال ليو جاي تشول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "يوفر أحدث طراز من LG PuriCare هواءً نظيفًا ونقيًا لجعل البيئة المعيشية أكثر أمانًا وصحة وراحة." وأضاف: "سنواصل توفير حلول كاملة لتنقية الهواء تقدم أقصى قيمة لعملائنا في جميع أنحاء العالم."



ومن الجدير بالذكر أن جهاز تنقية الهواء الجديد من إل جي يمكن التحكم فيه ومراقبته بسهولة من أي مكان عبر تطبيق إل جي ThinQ للهواتف الذكية، والذي يتيح للمستخدمين أيضًا مراقبة جودة الهواء الداخلي على لوحة LED ذكية تعرض أربعة إضاءات تمثل مستوى الملوثات والروائح المحمولة بالجو، حيث يقوم الجهاز بالكشف عنها بواسطة مستشعر جودة الهواء الدقيق.



-النهاية-