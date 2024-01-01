القاهرة، مصر، 22 أغسطس 2023 - تستعد إل جي للكشف عن ThinQ UP 2.0، الابتكار المنزلى الذكي الذي يقوم بتحويل الأجهزة المنزلية إلى حلول مريحة ومتصلة خلال معرض برلين الدولي للأجهزة الإلكترونية IFA 2023. يسلط ThinQ UP 2.0 الضوء على توسع أعمال الأجهزة المنزلية الناجحة لشركة إل جي في المجالات غير المتعلقة بالأجهزة، بما في ذلك خدمات الاشتراك، ويؤكد ريادة الشركة في تعزيز "تقديم الخدمات" للأجهزة المنزلية.



تماشياً مع استراتيجيتها الجديدة لحلول المنزل الذكي ورؤيتها لإتاحة تجربة عملاء تحت شعار "منزل خالي من الجهد يتيح وقت ذات جودة"، ستقدم إل جي مجموعة واسعة من الخدمات المصممة لتلبية احتياجات العملاء وتوفير قدر أكبر من الحرية والسهولة في المنزل.



يضع LG ThinQ UP 2.0 معيارًا جديدًا للتخصيص، حيث انه مصمم لإجراء تحسينات على أداء المنتج وخيارات الخدمة وفقاً المستخدمين باستمرار. على عكس المنتجات التقليدية ذات المميزات والمواصفات الثابتة، توفر الأجهزة المتوافقة مع ThinQ UP القدرة على إضافة مميزات جديدة بمرور الوقت. كما تعمل التطورات الحالية لـ ThinQ UP 2.0 على تقليل الوقت والمجهود للقيام بالأعمال المنزلية، وإضافة خدمات جديدة مع خيارات اشتراك مرنة لجعل الحياة اليومية أكثر سلاسة.





تتيح أجهزة ThinQ UP 2.0، المزودة بشريحة DQ-C المطورة من إل جي ونظام تشغيل جديد تمامًا، للمستخدمين إضافة المميزات أو إزالتها بسهولة. كما توفر شريحة DQ-C ذاكرة كبيرة لدعم إضافة أنواع متنوعة من المحتوى، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمجموعة من المميزات والوظائف المخصصة التي يمكن إدارتها بسهولة عبر التعريف الصوتي أو شاشات اللمس الخاصة بالأجهزة أو تطبيق ThinQ.



تبدأ عملية تخصيص الأجهزة المنزلية حتى قبل أن يتلقى العميل منتجاته، على سبيل المثال، سيشارك كل عميل يقوم بشراء غسالة ThinQ UP 2.0 في استطلاع "تحليل نمط الحياة" المكون من ثلاث خطوات، والذي يتم إجراؤه من خلال تطبيق LG ThinQ. تحلل إل جي نتائج الاستطلاع وتطبق دورات غسيل مُحسّنة تتوافق مع نمط واحتياجات العميل، مما يضمن تجربة مستخدم مخصصة حقًا منذ البداية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع العملاء بالمرونة لضبط ترتيب الدورات المثبتة على أجهزتهم، ويمكنهم حفظ إعداداتهم الشخصية على التطبيق، وتعيين اسم مفضل لهم.



بالإضافة الى ذلك، فإن أحدث ثلاجات LG InstaView ™️ المزودة بـ MoodUP ™️ توفر خيارات مخصصة متنوعة للحفاظ على نضارة المكونات المخزنة. من خلال تطبيق ThinQ، يمكن للمستخدمين تطبيق إعدادات دقيقة لدرجة الحرارة بناءً على أنواع الطعام الموجودة داخل الثلاجة وتغيير لون إضاءة LED المدمجة في اللوحة الزجاجية لباب InstaView. وبفضل ميزة MoodUP، التي تقدم مجموعات ألوان متنوعة للاختيار من بينها، يمكن للمستخدمين تغيير لون الباب في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم ترك رسائل وتذكيرات لأفراد الأسرة أو زملائهم في المنزل على شاشة LCD للثلاجة.



يقود حل إل جي الجديد خدمة الأجهزة المنزلية، ويقدم منتجات وخدمات مخصصة تتناسب مع أنماط حياة العملاء وتعززها. عند شراء جهاز من مجموعة ThinQ UP 2.0، يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تقلل من عبء الأعمال المنزلية والإدارة. وتشمل هذه الاشتراكات وخدمات المنزل الذكي الحفاظ على أداء منتجات إل جي، وخدمات غسيل الملابس للعناية المتخصصة بالملابس، والخدمات الآلية الموفرة للوقت لإعادة طلب المنظفات والأطعمة الطازجة.



بفضل الامكانيات المتنوعة لـ ThinQ UP 2.0، أصبحت غسالات إل جي الجديدة على سبيل المثال، حلولًا شاملة تدعم أنماط حياة المستخدمين؛ ومنحهم وصولاً شاملاً إلى العديد من الخدمات المريحة، من التنظيف الجاف إلى تخزين الملابس وما الى ذلك.



توفر خدمة الاشتراك في الأجهزة من ال جي للعملاء حرية التسجيل لمدة تتراوح من ثلاث إلى ست سنوات، مما يتيح لهم اختيار الفترة الأفضل لظروفهم الفردية. خلال فترة الاشتراك، تقدم الشركة تقارير شهرية من خلال تطبيق LG ThinQ، تضم توصيات منتجات مخصصة بناءً على أنماط استخدام العميل وتفضيلاته، بالإضافة إلى معلومات عن دورات الغسل والتجفيف والمواد الاستهلاكية الموصى بها.



قال ليو جاي تشيول، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "يمثل تطبيق LG ThinQ UP 2.0 بداية رحلتنا نحو نموذج أعمال قائم على المزيد من الخدمات. باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في سوق الأجهزة المنزلية العالمي، تلتزم إل جي بقيادة عصر"المنزل كخدمة" وستواصل تقديم الحلول المبتكرة التي تجعل حياة العملاء أفضل."