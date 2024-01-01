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LG Optimus G
جميع المواصفات
المواصفات الأساسيه
-
CPU
Quad-Core 1.5GHz
-
Form Factor
DOP
-
Network
CDMA 850/1900
-
Dimension
131.9 x 68.9 x 8.45 mm
-
Operating System
Andoird ICS / Optimus 3.0
شاشة العرض
-
TYPE
TFT
-
SIZE
4.7”
-
RESOLUTION
WXGA (1280 x 768)
-
Etc
Zerogap Touch (no ITO film)
خصائص اللمس
-
Handwriting
Yes
-
Type
Capacitive
توصيل البيانات
-
USB
2.0 HS
-
WI-FI
802.11 a/b/g/n (Dual Band)
-
GPS
Yes, A-GPS support and GLONASS
-
Bluetooth
4.0 BLE
-
NFC
Yes
-
HDMI
MHL
AUDIO/VIDEO
-
Video Codec
MPEG4 / H.263 / H.264 / DivX
-
Audio Jack
3.5mm
-
Audio Codec
MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR NB/WAV/WMA/MIDI
-
2nd Microphone
Yes (MEMS Dual)
الكاميرا
-
Main Camera
13MP AF
-
Features
BSI
-
Flash
LED
-
Front Camera
1.3MP
البطارية
-
Capacity
2100mAh
-
Type
Li-polymer (Embedded)
-
Talk time
15 hrs
-
Standby Time
335 hrs
الذاكرة
-
Internal
2GB LP DDR2
-
Internal ROM
32GB eMMC
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