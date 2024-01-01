شاشة ألعاب UltraGear™‎، بدقة Full HD، مقاس 24 بوصة، واجهة مخصصة للألعاب، معدل تحديث 165، تصميم أنيق

سرعة لا تصدق من أجل تحقيق الفوز

يساعد أقصى معدل بت يبلغ 1 مللي ثانية في إضفاء السلاسة على اللعبة، ما يؤدي إلى تقليل الضبابية والظلال. يمكن للكائنات الديناميكية والسريعة الوتيرة وسط كل الأحداث أن تمنح اللاعبين ميزة تنافسية.

