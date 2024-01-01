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شاشة ألعاب UltraGear™‎، بدقة Full HD، مقاس 24 بوصة، واجهة مخصصة للألعاب، معدل تحديث 165، تصميم أنيق

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

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الدعم

شاشة ألعاب UltraGear™‎، بدقة Full HD، مقاس 24 بوصة، واجهة مخصصة للألعاب، معدل تحديث 165، تصميم أنيق

24GQ50F-B

شاشة ألعاب UltraGear™‎، بدقة Full HD، مقاس 24 بوصة، واجهة مخصصة للألعاب، معدل تحديث 165، تصميم أنيق

(0)
عرض أمامي

UltraGear

استمتع بتجربة ألعاب مُحسّنة مع شاشة الألعاب UltraGear™‎ من LG

تمتع بتغيير قواعد اللعب

ارتقِ بتجربة اللعب مع شاشة الألعاب UltraGear™‎ من LG.
السرعة
معدل تحديث يبلغ 165 هرتز
تقليل ضبابية الحركة بسرعة 1 مللي ثانية
الشاشة
شاشة بدقة Full HD (أي 1920 × 1080) مقاس 24 بوصة
تصميم دون حواف فعليًا من الجوانب الثلاثة
تقنية
AMD FreeSync™ Premium
واجهة مستخدم مخصصة للألعاب
معدل تحديث 165 هرتز

انسياب الموائع في ألعاب

تتيح السرعة الفائقة البالغة 165 هرتز للاعبين رؤية الإطار التالي بسرعة مع إطفاء طابع السلاسة على الصورة. يمكن للاعبين الرد بسرعة على خصومهم مع سهولة التركيز على الهدف.

  • 165 هرتز

  • 60 هرتز

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

خفض التشويش والظلال في الألعاب بفضل سجل التمهيد الرئيسي 1 مللي ثانية
1ms MBR

سرعة لا تصدق من أجل تحقيق الفوز

يساعد أقصى معدل بت يبلغ 1 مللي ثانية في إضفاء السلاسة على اللعبة، ما يؤدي إلى تقليل الضبابية والظلال. يمكن للكائنات الديناميكية والسريعة الوتيرة وسط كل الأحداث أن تمنح اللاعبين ميزة تنافسية.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يؤدي تفعيل ميزة تقليل ضبابية الحركة بسرعة 1 مللي ثانية إلى انخفاض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية معها: AMD FreeSync™ / DAS (مزامنة العمل الديناميكي).
*قد يظهر وميض أثناء تفعيل ميزة تقليل ضبابية الحركة بسرعة 1 مللي ثانية.

تمتع بحركات سلسة ومرنة خلال الألعاب بفضل تقنية AMD FreeSync™ الفائقة.
تقنية ™AMD FreeSync الفائقة

أكثر وضوحًا وسلاسة وسرعة

باستخدام تقنية FreeSync™ الفائقة، يمكن للاعبين الاستمتاع بحركة سلسة تشبه حركة السوائل في كافة الألعاب ذات الوتيرة السريعة. فهي تقلل من تمزق وتأتأة الشاشة بشكل فعلي.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد يختلف الاستخدام الفعلي عما هو موضح.
*مقارنة بين وضع "الإيقاف" (الصورة اليسرى) وتقنية ™AMD FreeSync الفائقة.

تصميم عصري وأنيق

مصممة لتحسِّن تجربة الألعاب

استمتِع بتجربة ألعاب محسّنة بفضل عنصر التصميم الجديد سداسي الشكل ونحيف الحواف من الجوانب الثلاثة. كما يمكن ضبط القاعدة لتغيير إمالة الشاشة لمساعدتك على اللعب بطريقة أكثر راحة.
شاشة تتميز بتصميم بدون حواف تقريباً شاشة

شاشة عديمة الحواف واقعاً من 3 جوانب

شاشة قابلة لتعديل الإمالة

مائل

تصميم مريح مع ميزة ضبط درجة الإمالة.

أوضاع مخصصة لمختلف الألعاب
واجهة مستخدم مخصصة للألعاب

اضبط إعدادات شاشة UltraGear™‎ بما يناسب نمطك في اللعب

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة والتحكم عبر الشاشة لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.

*لتنزيل أحدث إصدار من وحدة التحكم الظاهرة على الشاشة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • DAS

  • الشاشة التقليدية

مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)

رد فعل بصورة أسرع أمام الخصوم

قلل من معدل تأخر الإدخال عبر مزامنة الإجراء الديناميكي (Dynamic Action Sync) حتى تساعد اللاعبين على التقاط اللحظات الحاسمة في الوقت الفعلي.

*يوضح الشكل التقليدي أن طرازات إل جي غير مدعومة في ميزة مزامنة العمل الديناميكي (DAS).
**الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.

  • تشغيل

  • إيقاف

Black Stabilizer

اهجم أولاً في الظلام

يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • تشغيل

  • إيقاف

خط فاصل

هدف أفضل

يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تابِع معدل الإطارات باستخدام عداد الإطارات في الثانية
عداد FPS

تابِع معدل الإطارات الذي تحققه على الشاشة

يمكنك مشاهدة عدد الإطارات في الثانية (FPS) في ألعابك من خلال عرضها في زاوية الشاشة، وذلك دون تثبيت برنامج منفصل مخصص لهذا الغرض.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تتوفر ميزة Crosshair أثناء تفعيل عداد الإطارات في الثانية (FPS).
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية (FPS) قيمة تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.

طباعة

المواصفات الأساسية

  • الحجم [بوصة]

    23.8

  • دقة

    1920 x 1080

  • نوع اللوحة

    VA

  • نسبة الابعاد

    16:9

  • سلسلة الألوان (النوع)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]

    250

  • معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]

    165

  • وقت الاستجابة

    5ms (GtG at Faster)

  • تعديل وضع العرض

    إمالة

جميع المواصفات

عرض

  • الحجم [بوصة]

    23.8

  • نسبة الابعاد

    16:9

  • نوع اللوحة

    VA

  • وقت الاستجابة

    5ms (GtG at Faster)

  • دقة

    1920 x 1080

  • مسافة البكسل [مم]

    0.2739 x 0.2739

  • عمق اللون (عدد الألوان)

    16.7M

  • زاوية العرض (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]

    250

  • نسبة التباين (الطباع)

    3000:1

  • سلسلة الألوان (النوع)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]

    165

  • سلسلة الألوان (الحد الأدنى)

    NTSC 70% (CIE1931)

  • السطوع (الحد الأدنى) [cd/m²]

    200

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    1800:1

  • الحجم [سم]

    60.3

اتصال

  • HDMI

    نعم (2ea)

  • منفذ العرض

    نعم (1ea)

  • DP نسخة

    1.2

  • سماعة الرأس خارج

    3-pole (Sound Only)

ميزات

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • توفير الطاقة الذكية

    نعم

  • وميض آمن

    نعم

  • Dynamic Action Sync

    نعم

  • مثبت اللون الأسود

    نعم

  • علامة التقاطع

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • عداد FPS

    نعم

  • تقنية تقليل ضبابية الحركة.

    نعم

  • مفتاح محدد من قبل المستخدم

    نعم

  • مفتاح الإدخال التلقائي

    نعم

آلي

  • تعديل وضع العرض

    إمالة

  • يمكن تثبيته على الحائط [مم]

    75 x 75

الأبعاد / الأوزان

  • الأبعاد عند الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    710 x 156 x 400

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    539.5 x 414.2 x 196.0

  • الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    539.5 x 322.2 x 39

  • الوزن في الشحن [كجم]

    5.28

  • الوزن مع الحامل [كجم]

    3.57

  • الوزن بدون الحامل [كجم]

    2.97

معلومات

  • اسم المنتج

    UltraGear

  • سنة

    2022

طاقة

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    27W

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    24W

  • استهلاك الطاقة (وضع النوم)

    0.5W

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)

    أقل من 0.3 واط

  • مدخلات AC

    100-240V (50/60Hz)

  • نوع

    الطاقة الخارجية (محول)

ملحقات

  • منفذ العرض

    نعم

تطبيق SW

  • التحكم على الشاشة (ادارة شاشة LG)

    نعم

معيار

  • RoHS

    نعم

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