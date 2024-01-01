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شاشة ألعاب LG UltraGear™ QHD بحجم 27 بوصة، وبمعدل تحديث 165 هرتز

الميزات

المعرض

المواصفات

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شاشة ألعاب LG UltraGear™ QHD بحجم 27 بوصة، وبمعدل تحديث 165 هرتز

27GR75Q-B

شاشة ألعاب LG UltraGear™ QHD بحجم 27 بوصة، وبمعدل تحديث 165 هرتز

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مخصصة للألعاب

مخصصة للألعاب

السرعة
معدل التحديث 165 هيرتز
1 ملي ثانية
الشاشة
شاشة 27 بوصة Full HD (1920 x 1080)
3 جوانب بلا حدود تقريبًا
التكنولوجيا
AMD FreeSync™ Premium
Gaming UI
معدل تحديث يبلغ 165 هرتز

العب بسلاسة على شاشة سريعة

تتيح معد التحديث البالغ 165 هرتز للاعبين الاطلاع على الإطارات التالية بسرعة وتجعل الصور تظهر بسلاسة. بإمكان اللاعبين الاستجابة بسرعة للخصوم والتصويب على الأهداف بسهولة.

  • 165 هرتز

  • 60 هرتز

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة.
IPS بسرعة 1 مللي ثانية (GtG)

حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة

استمتع بأداء جديد كليًا للألعاب مع شاشة ذات زمن استجابة فائق السرعة قدره 1 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)، حيث تقل الصور الشبحية العكسية وتزيد سرعة الاستجابة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "Faster Mode" (وضع الأداء الأسرع) لتشغيل "1ms Response Time" (زمن الاستجابة 1 مللي ثانية). (وضع اللعب → وقت الاستجابة → الوضع الأسرع).

تقنيات تضفي انسيابية ممتعة على تجربة ألعاب الفيديو

تقنيات تضفي انسيابية ممتعة على تجربة ألعاب الفيديو.

متوافقة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC‎®

تتميّز شاشة 27GR75Q بتوافقها مع تقنية G-SYNC®‎ التي تم اختبارها والتحقّق منها رسميًا بواسطة شركة NVIDIA لتمنحك تجربة ألعاب متميزة تحد كثيرًا من تقطيع الصورة وتذبذب الصوت.

تقنية AMD FreeSync™ Premium

مع تقنية FreeSync™ Premium، يستطيع اللاعبون تجربة الحركة السلسة والانسيابية في الألعاب العالية الدقة والسريعة الخطى. تحد كثيرًا من تقطيع الصورة وتذبذب الصوت.

اشعر بالإثارة بخوض القتال الفعلي بألوان حقيقية.
HDR10 مع نطاق ألوان sRGB بنسبة 99% (المعدل النموذجي)

اشعر بالقتال الفعلي بألوان حقيقية

تدعم هذه الشاشة طيفًا لونيًا واسعًا، و99% من التدرج اللوني sRGB، ويعبر عن ألوان عالية الدقة لإعادة الإنتاج باستخدام
HDR10، مما يتيح الانغماس البصري الواقعي. تتيح هذه الشاشة لعشاق الألعاب الاستمتاع بالألوان المذهلة وفقًا لتصميم مطوري الألعاب بغض النظر عن ساحة القتال.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تصميم لراحة اللاعب

استمتِع بتجربة ألعاب معززة بفضل التصميم الجذاب عديم الحواف فعليًا للشاشة من الجوانب الثلاثة. تدعم القاعدة القابلة للتعديل إمكانية ضبط إمالة الشاشة وارتفاعها ودورانها لمساعدتك على ممارسة الألعاب بشكل أكثر راحة.

تصميم يراعي راحة اللاعب.

تصميم بلا حدود

تصميم بلا حدود

3 جوانب بلا حدود
امالة

امالة

-5~15°
الارتفاع

الارتفاع

110 ملم
المحور

المحور

في اتجاه عقارب الساعة
أوضاع مخصصة لإضفاء طابع خاص على اللعبة
واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب

واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة
والتحكم عبر الشاشة لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة
الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل
المستخدم" كمفتاح اختصا

*لتنزيل أحدث تحكم على الشاشة، تفضل بزيارة LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

مزامنة الحركة الديناميكية

باستخدام تقنية Dynamic Action Sync، يصبح بإمكان اللاعبين اقتناص اللحظات الحاسمة في اللعب في الوقت الفعلي والتقليل من فترات تأخير الإدخال والاستجابة السريعة لتحركات المنافسين في اللعبة.

مُثبِّت اللون الأسود

تساعد خاصية مُثبِّت اللون الأسود اللاعبين في تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي تنفجر فيها قنابل الضوء.

Crosshair

يتم تثبيت النقطة المستهدفة في المنتصف لتحسين دقة التصويب.

عداد الإطارات في الثانية

سيتيح لك عداد FPS معرفة مدى جودة تحميل كل شيء. سواء كنت تقوم بالتحرير أو ممارسة الألعاب أو مشاهدة فيلم، فإن كل إطار له أهمية خاصة، وباستخدام FPS Counter، ستحصل على بيانات عما يهمك في الوقت الفعلي.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
* لا تتوفر ميزة Crosshair أثناء تفعيل عداد الإطارات في الثانية (FPS).
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية (FPS) قيمة تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
* عداد FPS (إطار في الثانية): معدل الإطارات في الثانية.

طباعة

المواصفات الأساسية

  • الحجم [بوصة]

    27

  • دقة

    2560 x 1440

  • نوع اللوحة

    IPS

  • نسبة الابعاد

    16:9

  • سلسلة الألوان (النوع)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]

    300

  • معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]

    165

  • وقت الاستجابة

    1ms (GtG at Faster)

  • تعديل وضع العرض

    الميل/الارتفاع/المحور

جميع المواصفات

عرض

  • الحجم [بوصة]

    27

  • نسبة الابعاد

    16:9

  • نوع اللوحة

    IPS

  • وقت الاستجابة

    1ms (GtG at Faster)

  • دقة

    2560 x 1440

  • مسافة البكسل [مم]

    0.2331 x 0.2331

  • عمق اللون (عدد الألوان)

    16.7M

  • زاوية العرض (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]

    300

  • نسبة التباين (الطباع)

    1000:1

  • سلسلة الألوان (النوع)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • سلسلة الألوان (الحد الأدنى)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]

    165

  • السطوع (الحد الأدنى) [cd/m²]

    240

  • نسبة التباين (الحد الأدنى)

    700:1

  • الحجم [سم]

    68.5

اتصال

  • HDMI

    نعم (2ea)

  • منفذ العرض

    نعم (1ea)

  • DP نسخة

    1.4

  • سماعة الرأس خارج

    3-pole (Sound Only)

ميزات

  • HDR 10

    نعم

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • توفير الطاقة الذكية

    نعم

  • تمت معايرة الألوان في المصنع

    نعم

  • وميض آمن

    نعم

  • NVIDIA G-Sync™

    متوافق مع تقنية G-SYNC

  • Dynamic Action Sync

    نعم

  • مثبت اللون الأسود

    نعم

  • علامة التقاطع

    نعم

  • وضع القارئ

    نعم

  • عداد FPS

    نعم

  • تقنية تقليل ضبابية الحركة.

    نعم

  • مفتاح محدد من قبل المستخدم

    نعم

  • مفتاح الإدخال التلقائي

    نعم

  • HDR Effect

    نعم

آلي

  • تعديل وضع العرض

    الميل/الارتفاع/المحور

  • يمكن تثبيته على الحائط [مم]

    100 x 100

الأبعاد / الأوزان

  • الأبعاد عند الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    691 x 513 x 185

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    613.5 x 569.8 x 291.2(↑) 613.5 x 459.8 x 291.2(↓)

  • الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]

    613.5 x 371.6 x 51.3

  • الوزن في الشحن [كجم]

    8.55

  • الوزن مع الحامل [كجم]

    6.19

  • الوزن بدون الحامل [كجم]

    4.05

معلومات

  • اسم المنتج

    UltraGear

  • سنة

    2023

طاقة

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    48W

  • استهلاك الطاقة (النوع)

    45W

  • استهلاك الطاقة (وضع النوم)

    أقل من 0.3 واط

  • استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)

    أقل من 0.3 واط

  • مدخلات AC

    100-240V (50/60Hz)

  • نوع

    الطاقة الخارجية (محول)

ملحقات

  • منفذ العرض

    نعم

تطبيق SW

  • التحكم على الشاشة (ادارة شاشة LG)

    نعم

معيار

  • RoHS

    نعم

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