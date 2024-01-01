شاشة ألعاب LG UltraGear™ QHD بحجم 27 بوصة، وبمعدل تحديث 165 هرتز

تدعم هذه الشاشة طيفًا لونيًا واسعًا، و99% من التدرج اللوني sRGB، ويعبر عن ألوان عالية الدقة لإعادة الإنتاج باستخدام

HDR10، مما يتيح الانغماس البصري الواقعي. تتيح هذه الشاشة لعشاق الألعاب الاستمتاع بالألوان المذهلة وفقًا لتصميم مطوري الألعاب بغض النظر عن ساحة القتال.