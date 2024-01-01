We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة ألعاب LG UltraGear™ QHD بحجم 27 بوصة، وبمعدل تحديث 165 هرتز
العب بسلاسة على شاشة سريعة
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "Faster Mode" (وضع الأداء الأسرع) لتشغيل "1ms Response Time" (زمن الاستجابة 1 مللي ثانية). (وضع اللعب → وقت الاستجابة → الوضع الأسرع).
تقنيات تضفي انسيابية ممتعة على تجربة ألعاب الفيديو
تقنيات تضفي انسيابية ممتعة على تجربة ألعاب الفيديو.
متوافقة مع تقنية NVIDIA® G-SYNC®
تتميّز شاشة 27GR75Q بتوافقها مع تقنية G-SYNC® التي تم اختبارها والتحقّق منها رسميًا بواسطة شركة NVIDIA لتمنحك تجربة ألعاب متميزة تحد كثيرًا من تقطيع الصورة وتذبذب الصوت.
تقنية AMD FreeSync™ Premium
مع تقنية FreeSync™ Premium، يستطيع اللاعبون تجربة الحركة السلسة والانسيابية في الألعاب العالية الدقة والسريعة الخطى. تحد كثيرًا من تقطيع الصورة وتذبذب الصوت.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
تصميم لراحة اللاعب
تصميم يراعي راحة اللاعب.
*لتنزيل أحدث تحكم على الشاشة، تفضل بزيارة LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
مزامنة الحركة الديناميكية
باستخدام تقنية Dynamic Action Sync، يصبح بإمكان اللاعبين اقتناص اللحظات الحاسمة في اللعب في الوقت الفعلي والتقليل من فترات تأخير الإدخال والاستجابة السريعة لتحركات المنافسين في اللعبة.
مُثبِّت اللون الأسود
تساعد خاصية مُثبِّت اللون الأسود اللاعبين في تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي تنفجر فيها قنابل الضوء.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
* لا تتوفر ميزة Crosshair أثناء تفعيل عداد الإطارات في الثانية (FPS).
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية (FPS) قيمة تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
* عداد FPS (إطار في الثانية): معدل الإطارات في الثانية.
المواصفات الأساسية
-
الحجم [بوصة]
27
-
دقة
2560 x 1440
-
نوع اللوحة
IPS
-
نسبة الابعاد
16:9
-
سلسلة الألوان (النوع)
sRGB 99% (CIE1931)
-
السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]
300
-
معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]
165
-
وقت الاستجابة
1ms (GtG at Faster)
-
تعديل وضع العرض
الميل/الارتفاع/المحور
جميع المواصفات
عرض
-
الحجم [بوصة]
27
-
نسبة الابعاد
16:9
-
نوع اللوحة
IPS
-
وقت الاستجابة
1ms (GtG at Faster)
-
دقة
2560 x 1440
-
مسافة البكسل [مم]
0.2331 x 0.2331
-
عمق اللون (عدد الألوان)
16.7M
-
زاوية العرض (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
السطوع (النوع) [قرص مضغوط/م²]
300
-
نسبة التباين (الطباع)
1000:1
-
سلسلة الألوان (النوع)
sRGB 99% (CIE1931)
-
سلسلة الألوان (الحد الأدنى)
sRGB 95% (CIE1931)
-
معدل التحديث (الحد الأقصى) [هرتز]
165
-
السطوع (الحد الأدنى) [cd/m²]
240
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
700:1
-
الحجم [سم]
68.5
اتصال
-
HDMI
نعم (2ea)
-
منفذ العرض
نعم (1ea)
-
DP نسخة
1.4
-
سماعة الرأس خارج
3-pole (Sound Only)
ميزات
-
HDR 10
نعم
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
توفير الطاقة الذكية
نعم
-
تمت معايرة الألوان في المصنع
نعم
-
وميض آمن
نعم
-
NVIDIA G-Sync™
متوافق مع تقنية G-SYNC
-
Dynamic Action Sync
نعم
-
مثبت اللون الأسود
نعم
-
علامة التقاطع
نعم
-
وضع القارئ
نعم
-
عداد FPS
نعم
-
تقنية تقليل ضبابية الحركة.
نعم
-
مفتاح محدد من قبل المستخدم
نعم
-
مفتاح الإدخال التلقائي
نعم
-
HDR Effect
نعم
آلي
-
تعديل وضع العرض
الميل/الارتفاع/المحور
-
يمكن تثبيته على الحائط [مم]
100 x 100
الأبعاد / الأوزان
-
الأبعاد عند الشحن (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
691 x 513 x 185
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
613.5 x 569.8 x 291.2(↑) 613.5 x 459.8 x 291.2(↓)
-
الأبعاد بدون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق) [مم]
613.5 x 371.6 x 51.3
-
الوزن في الشحن [كجم]
8.55
-
الوزن مع الحامل [كجم]
6.19
-
الوزن بدون الحامل [كجم]
4.05
معلومات
-
اسم المنتج
UltraGear
-
سنة
2023
طاقة
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
48W
-
استهلاك الطاقة (النوع)
45W
-
استهلاك الطاقة (وضع النوم)
أقل من 0.3 واط
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)
أقل من 0.3 واط
-
مدخلات AC
100-240V (50/60Hz)
-
نوع
الطاقة الخارجية (محول)
ملحقات
-
منفذ العرض
نعم
تطبيق SW
-
التحكم على الشاشة (ادارة شاشة LG)
نعم
معيار
-
RoHS
نعم
رأي المستخدمين
العثور عليه محليًا
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.