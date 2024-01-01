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*توفير الطاقة: يستجيب Smart Inverter Compressor™ من LG لحالات الأعباء المتعددة عن طريق تعديل طاقة التبريد لتحقيق كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة.
**تخضع طاقة التبريد للتحكم الآلي وفقًا لظروف الحرارة داخل الثلاجة وخارجها.
***الهيكل الميكانيكي للمكبس التقليدي والمكبس بالمحول هو نفسه الهيكل الخاص بالنوع التبادلي. يكمن الفارق في القدرة على التحكم في سرعة المحرك (اللفة في الدقيقة) (سرعة المحرك: التبادلي: أحادي المرحلة في مقابل المحول: متعدد المراحل)
*الوقت الذي استغرقه تبريد قارورة المياه من 30 درجة مئوية إلى 7 درجات مئوية في سلال باب الثلاجة.
أجرت شركة SLG الاختبار
** شركة SLG: معتمدة من معمل اختبار في ألمانيا “SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH.”
الأسئلة الشائعة
ماذا أفعل فى حالة استلام جزء من الطلب و ليس الطلب كاملا؟
● من فضلك افحص بيانات الشحنة انها نفس بيانات و رقم موديل الجهاز الذى طلبته.
● فى حالة طلب جهاز : ممكن التحقق من اسم الطراز من الملصق الموجود على الكرتونة , فى حالة انه مختلف عن اسم الطراز الموجود بطلب الشراء يتم رفض استلام الشحنة و سيتم ارسال المنتج الصحيح مرة اخرى.
● فى حالة ان الطلب لاكسسوارات : يتم التاكد من اسم الطراز على الكرتونة او الغلاف فى حالة انه خطأ لا يتم فتح الغلاف و التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لطلب ارجاعه و ارسال القطعة الصحيحة.
● نعتذر عن ازعاجك مقدما.
بماذا تنصحنى ان أفعل فى حالة وجود تلف بجسم الجهاز بعد التوصيل مباشرة؟
● فى حالة وجود تلف فى الكرتونة , من حقك ارجاع المنتج و رفض استلامه.
● ممكن التواصل بخدمة العملاء عن طريق الخط الساخن :19960 اوعن طريق الواتس اب 012229307777 لتقديم شكوى بخصوص تلف الكرتونة .
● بناء على الشكوى ستقدم لك ال جى الدعم اللازم لتوصيل جهاز اخر سليم.
● فى حالة ان الكرتونة سليمة و لكنك تريد فحص الجهاز , ممكن التواصل بخدمة العملاء الخط الساخن 19960او الواتس اب 01229307777 لتسجيل طلب تركيب.
● بناء على طلب التركيب سيتم ارسال فنى للتركيب , سيقوم بفتح الكرتونة لفحص الجهاز و تشغيل الجهاز وسيتأكد من عدم تلف او تجريح او اعطال عند التشغيل.
● فى حالة ان طلب التركيب خلال 3 ايام من التوصيل , و فنى التوصيل وجد الكرتونة سليمه لا يوجد بها اى مشكله و لكن الجهاز به تلف او تجاريح ,
يكون من حقك فى هذه الحالة ارجاع المنتج و سيتم رد المبلغ المدفوع بالفاتورة
متى تبدا فترة الضمان؟
كيف يمكنني تركيب المنتج؟
● لتسجيل طلب تركيب لارسال فنى لتركيب المنتج.
ما هى مصاريف التركيب؟
التركيب بيكون مجانى مرة واحدة فقط خلال فترة الضمان...
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
840 x 1860 x 750
-
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
-
اللمسة النهائية (الباب)
سيلفر
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
B/المُجمِّد
الأبعاد والوزن
-
وزن التغليف (كجم)
119
-
وزن المنتج (كجم)
112
-
العمق بدون الباب (مم)
662.5
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
840 x 1860 x 750
-
عمق دون مقبض (مم)
750
الميزات
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
لا
-
مزيل روائح
لا
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
لا
-
صانع الثلج الآلي
لا
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
سيلفر
الأداء
-
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
-
الرف_زجاج مقوى
3
-
Hygiene Fresh+
لا
-
صندوق خضراوات
نعم (2)
-
رف الزجاجات
لا
-
منطقة 0 طازجة
لا
-
الرف_قابل للطي
لا
-
علبة الخضراوات (Fresh Converter)
لا
-
حامل البيض/سلة البيض
نعم
-
Hygiene Fresh
نعم
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
لا
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
حجيرة المجمد
-
تدفق هواء متعدد
نعم
السعة
-
الحجم الإجمالي (لتر)
588
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