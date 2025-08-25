Skip to ContentSkip to Accessibility Help
ثلاجة من ال جي, فريزر سفلي, 344 لتر,تشخيص ذكي

ثلاجة من ال جي, فريزر سفلي, 344 لتر,تشخيص ذكي

ثلاجة من ال جي, فريزر سفلي, 344 لتر,تشخيص ذكي

GW-B489FSGW
LG ثلاجة من ال جي, فريزر سفلي, 344 لتر,تشخيص ذكي, GW-B489FSGW
LG ثلاجة من ال جي, فريزر سفلي, 344 لتر,تشخيص ذكي, GW-B489FSGW
الميزات الرئيسية

  • ™LINEAR Cooling
  • ™⁺DoorCooling تقنية
  • LED إضاءة
  • ™FRESH Converter
  • حافظ توازن الرطوبة
  • تبريد سريع (3 ثواني)
المزيد

حل أنيق للارتقاء بمطبخك

تصميم ممتاز، شكل مناسب

نضارة تدوم طويلاً مع ™NatureFRESH

Total no frost with multi air flow

كفاءة طاقة محسنة 

تصميم سلس وشكل مناسب

إكمال مطبخك بأسلوب أنيق وعصري

قم بتأثيث مطبخك البسيط بتصميم باب مسطح (Flat Door)، وثلاجة مريحة مجهزة بخزانة يمكن تثبيتها مباشرة على الحائط للاندماج بسلاسة مع مطبخك.

مطبخ عصري مع ثلاجة تندمج بسلاسة مع الخزانات المحيطة، تشبه الطراز المدمج.

متوفر أيضًا بألوان مختلفة

شريحة ألوان للون الفضي.

Prime Silver

شريحة ألوان للحصول على لون متوازن غير لامع.

اللون الأسود المطفي

شريحة ألوان للون الأبيض الفائق.

أبيض فائق

منظر جوي للثلاجة المثبتة بجوار الحائط بدون خلوص لمفصلة الباب.

لا يشغل حيز كبير في المكان

صورة مقربة لإضاءة LED ناعمة، وتوزيع الضوء بفعالية في جميع أنحاء الثلاجة وتسهيل الأمر على العينين.

إضاءة LED هادئة

صورة مقربة لمقبض جيب مربع بتصميم أنيق وبسيط.

مقبض جيب مربع

™NatureFRESH

تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول

استمتع بالطعام الطازج مع تقنية التحكم في درجة الحرارة والتبريد من LG والتي تحافظ على طعامك طازجًا لفترة أطول.

وعاء من الخضروات الطازجة تبدو كما لو كانت محصودة حديثًا من مزرعة بمساعدة تقنية تبريد الثلاجة.

حافظ على الطعام طازجًا لمدة تصل إلى 7 أيام

 

تقلل تقنية ™LinearCooling من تقلبات درجات الحرارة إلى ±0.5 درجة مئوية℃، مما يحافظ على نضارة الطعام لمدة تصل إلى 7 أيام.

*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل تقليل الوزن 5% من خضار pak choi على رف تخزين الطعام الطازج في طراز LGE Linear Cooling. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.

تحفظ الطعام طازجاً بسرعة وتساوٍ

 

توفر تقنية ™+DoorCooling بميزة التبريد السريع الذي يوزع بالتساوي على جوانب الباب. لا يحافظ ذلك على برودة المشروبات فحسب، بل يسمح بالإبقاء على النضارة بغض النظر عن مكان وضع الطعام في الثلاجة.

*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لمقارنة الوقت اللازم لانخفاض درجة حرارة سلة الباب العلوي من 24.8 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية بين طراز LGE DoorCooling+ (GBB72NSDFN) وطراز (GBB60NSZHE) الذي لا يدعم تقنية +DoorCooling.

*من المفترض أن تتوقف ™+DoorCooling عند فتح الباب.

درجات حرارة قابلة للتعديل

تحتفظ تقنية ™FRESHConverter بدرجة الحرارة المناسبة لكل عنصر أو مجموعة طعام مثل اللحوم والأسماك والخضروات.

صورة مقربة لـ fresh converter مملوء باللحوم، مضبوط على درجة حرارة مناسبة للحوم بين خيارات اللحوم والأسماك والخضروات.

نفحة من الهواء البارد في لحظة

تعمل تقنية Express Cool على تجديد النضارة والحفاظ عليها مع تدفق سريع وقوي للهواء البارد.

صورة مقربة لزر التبريد السريع الموجود أعلى الثلاجة.

أكثر انتعاشًا وسهولة مع Multi-Air-Flow

يحافظ نظام Total No Frost على النضارة مع Multi-Air-Flow في كل زاوية. فهي تحررك من الاضطرار إلى إزالة الصقيع يدويًا.

*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

كفاءة طاقة أفضل

كفاءة التبريد واستخدام الطاقة

يعمل ™Smart Inverter Compressor على ضبط سرعة المحرك لتبرد بكفاءة مع توفير استهلاك الطاقة وضمان الأداء الدائم مع ضمان لمدة 10 سنوات.

*يعتمد الاختبار على معيار "KS C ISO 15502" (الطراز: R-B601GM, R-B602GCWP)

*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

Q.

ما هو حجم الثلاجة الفريزر الذي أحتاجه؟

A.

على الرغم من أن ذلك يعتمد على نمط حياتك، إلا أنه من أجل قاعدة عامة جيدة: عادةً ما تكون الثلاجة الفريزر LG Combi (السعة: 340-384 لترًا) كافية لأسرة صغيرة مكونة من 1-2 شخص؛ أما الموديلات الرفيعة متعددة الأبواب (506-508 لترًا) فتُناسب عائلة مكونة من 3-4 أفراد؛ أما بالنسبة للعائلات الأكبر حجمًا، فنوصي بالموديلات الواسعة متعددة الأبواب أو الطراز الأمريكي (السعة 625-705 لترًا). توفر الطرازات متعددة الأبواب (Multi-Door) عرضًا إضافيًا لتخزين الصواني والأطباق وما إلى ذلك. نظرًا لأننا في LG نرغب في أن يجد كل عميل الثلاجة التي تناسبه، فإننا نقدم مجموعة مختارة من الأحجام لكل فئة. 

Q.

هل الثلاجة ذات الباب المزدوج مفيدة؟

A.

تُعرف أيضًا بمجمدات الثلاجة Combi، وتوفر الثلاجات مزدوجة الباب الراحة بوجود قسم منفصل للمجمد لجميع الأطعمة المجمدة. تحتوي مجمدات الثلاجة LG Combi على مساحة ثلاجة تبلغ 70% فوق مساحة مجمدة تبلغ 30%، مما يمنحك سهولة الوصول إلى الأقسام الأكثر استخدامًا.

Q.

كيف يمكنني تغيير إعداد درجة الحرارة في ثلاجتي الفريزر من LG؟ 

A.

استخدم لوحة التحكم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة في ثلاجتك أو المُجمِّد. استخدم تطبيق LG ThinQ™ لتغيير إعداد درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي للطرازات المدعومة. 

Q.

ماذا يعني أن يكون مُبرِّد الثلاجة مدعومًا بخاصية عدم التجميد؟

A.

بشكل عام، يجب عليك الرجوع إلى ملصق العناية الموجود على ملابسك واختيار دورة الغسيل المطابقة في الغسالة. بعد ذلك ستقوم غسالات LG المزودة بوظيفة AI DD تلقائيًا بوزن الغسيل وستكتشف النعومة لتحديد نمط الغسيل الأمثل وضبط حركات الغسيل أثناء دورة الغسيل وفقًا لذلك. إذا قمت بربط الغسالة والمجفف من LG، فيمكنهما التعاون لضمان اختيار الدورة الصحيحة دون الحاجة إلى القلق بشأن النقر على القرص.

Q.

ماذا يعني أن يكون مُبرِّد الثلاجة مدعومًا بخاصية عدم التجميد؟

A.

يتكون الصقيع عندما يرتطم بخار الماء بملفات تبريد الثلج البارد، ثم يتكثف في الماء، والذي يتجمد على الفور. الثلاجة المدعومة بخاصية عدم التجميد تستخدم مؤقِّتًا لتشغيل سلك التسخين بانتظام حول سلك التبريد لإذابة الثلج، مما يمنع تراكم الصقيع تلقائيًا.

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎595 x 1860 x 682 ‎

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

  • اللمسة النهائية (الباب)

    أسود معدني

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    B/المُجمِّد

الأبعاد والوزن

  • وزن التغليف (كجم)

    75

  • وزن المنتج (كجم)

    72

  • العمق بدون الباب (مم)

    616

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    ‎595 x 1860 x 682 ‎

  • عمق دون مقبض (مم)

    682

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

  • مزيل روائح

    لا

  • InstaView

    لا

ICE & WATER SYSTEM

  • موزّع ماء فقط

    لا

  • صانع الثلج الآلي

    لا

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    أسود معدني

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط عاكس ذكي (BLDC)

حجيرة الثلاجة

  • ضوء الثلاجة

    إضاءة LED العلوية

  • الرف_زجاج مقوى

    2

  • Hygiene Fresh+‎

    لا

  • صندوق خضراوات

    نعم (2)

  • رف الزجاجات

    لا

  • منطقة 0 طازجة

    لا

  • الرف_قابل للطي

    لا

  • علبة الخضراوات (Fresh Converter)

    نعم

  • حامل البيض/سلة البيض

    صينية بيض

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    لا

السعة

  • الحجم الإجمالي (لتر)

    374

  • حجم التخزين في قسم التبريد

    44

  • حجم التخزين في الفريزر (لتر)

    110

  • حجم التخزين في الثلاجة

    190

  • إجمالي حجم التخزين (لتر) 

    344

حجيرة المجمد

  • تدفق هواء متعدد

    لا

