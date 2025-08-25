We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ثلاجة من ال جي, فريزر سفلي, 344 لتر,تشخيص ذكي
حل أنيق للارتقاء بمطبخك
تصميم سلس وشكل مناسب
إكمال مطبخك بأسلوب أنيق وعصري
قم بتأثيث مطبخك البسيط بتصميم باب مسطح (Flat Door)، وثلاجة مريحة مجهزة بخزانة يمكن تثبيتها مباشرة على الحائط للاندماج بسلاسة مع مطبخك.
مطبخ عصري مع ثلاجة تندمج بسلاسة مع الخزانات المحيطة، تشبه الطراز المدمج.
متوفر أيضًا بألوان مختلفة
™NatureFRESH
تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول
استمتع بالطعام الطازج مع تقنية التحكم في درجة الحرارة والتبريد من LG والتي تحافظ على طعامك طازجًا لفترة أطول.
وعاء من الخضروات الطازجة تبدو كما لو كانت محصودة حديثًا من مزرعة بمساعدة تقنية تبريد الثلاجة.
حافظ على الطعام طازجًا لمدة تصل إلى 7 أيام
تقلل تقنية ™LinearCooling من تقلبات درجات الحرارة إلى ±0.5 درجة مئوية℃، مما يحافظ على نضارة الطعام لمدة تصل إلى 7 أيام.
*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل تقليل الوزن 5% من خضار pak choi على رف تخزين الطعام الطازج في طراز LGE Linear Cooling. الطرزات المنطبقة فقط. قد تختلف النتيجة عند الاستخدام الفعلي.
تحفظ الطعام طازجاً بسرعة وتساوٍ
توفر تقنية ™+DoorCooling بميزة التبريد السريع الذي يوزع بالتساوي على جوانب الباب. لا يحافظ ذلك على برودة المشروبات فحسب، بل يسمح بالإبقاء على النضارة بغض النظر عن مكان وضع الطعام في الثلاجة.
*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لمقارنة الوقت اللازم لانخفاض درجة حرارة سلة الباب العلوي من 24.8 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية بين طراز LGE DoorCooling+ (GBB72NSDFN) وطراز (GBB60NSZHE) الذي لا يدعم تقنية +DoorCooling.
*من المفترض أن تتوقف ™+DoorCooling عند فتح الباب.
تحتفظ تقنية ™FRESHConverter بدرجة الحرارة المناسبة لكل عنصر أو مجموعة طعام مثل اللحوم والأسماك والخضروات.
صورة مقربة لـ fresh converter مملوء باللحوم، مضبوط على درجة حرارة مناسبة للحوم بين خيارات اللحوم والأسماك والخضروات.
تعمل تقنية Express Cool على تجديد النضارة والحفاظ عليها مع تدفق سريع وقوي للهواء البارد.
صورة مقربة لزر التبريد السريع الموجود أعلى الثلاجة.
أكثر انتعاشًا وسهولة مع Multi-Air-Flow
يحافظ نظام Total No Frost على النضارة مع Multi-Air-Flow في كل زاوية. فهي تحررك من الاضطرار إلى إزالة الصقيع يدويًا.
*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
كفاءة طاقة أفضل
كفاءة التبريد واستخدام الطاقة
يعمل ™Smart Inverter Compressor على ضبط سرعة المحرك لتبرد بكفاءة مع توفير استهلاك الطاقة وضمان الأداء الدائم مع ضمان لمدة 10 سنوات.
*يعتمد الاختبار على معيار "KS C ISO 15502" (الطراز: R-B601GM, R-B602GCWP)
*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
FAQ
ما هو حجم الثلاجة الفريزر الذي أحتاجه؟
على الرغم من أن ذلك يعتمد على نمط حياتك، إلا أنه من أجل قاعدة عامة جيدة: عادةً ما تكون الثلاجة الفريزر LG Combi (السعة: 340-384 لترًا) كافية لأسرة صغيرة مكونة من 1-2 شخص؛ أما الموديلات الرفيعة متعددة الأبواب (506-508 لترًا) فتُناسب عائلة مكونة من 3-4 أفراد؛ أما بالنسبة للعائلات الأكبر حجمًا، فنوصي بالموديلات الواسعة متعددة الأبواب أو الطراز الأمريكي (السعة 625-705 لترًا). توفر الطرازات متعددة الأبواب (Multi-Door) عرضًا إضافيًا لتخزين الصواني والأطباق وما إلى ذلك. نظرًا لأننا في LG نرغب في أن يجد كل عميل الثلاجة التي تناسبه، فإننا نقدم مجموعة مختارة من الأحجام لكل فئة.
هل الثلاجة ذات الباب المزدوج مفيدة؟
تُعرف أيضًا بمجمدات الثلاجة Combi، وتوفر الثلاجات مزدوجة الباب الراحة بوجود قسم منفصل للمجمد لجميع الأطعمة المجمدة. تحتوي مجمدات الثلاجة LG Combi على مساحة ثلاجة تبلغ 70% فوق مساحة مجمدة تبلغ 30%، مما يمنحك سهولة الوصول إلى الأقسام الأكثر استخدامًا.
كيف يمكنني تغيير إعداد درجة الحرارة في ثلاجتي الفريزر من LG؟
استخدم لوحة التحكم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة في ثلاجتك أو المُجمِّد. استخدم تطبيق LG ThinQ™ لتغيير إعداد درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي للطرازات المدعومة.
ماذا يعني أن يكون مُبرِّد الثلاجة مدعومًا بخاصية عدم التجميد؟
ماذا يعني أن يكون مُبرِّد الثلاجة مدعومًا بخاصية عدم التجميد؟
يتكون الصقيع عندما يرتطم بخار الماء بملفات تبريد الثلج البارد، ثم يتكثف في الماء، والذي يتجمد على الفور. الثلاجة المدعومة بخاصية عدم التجميد تستخدم مؤقِّتًا لتشغيل سلك التسخين بانتظام حول سلك التبريد لإذابة الثلج، مما يمنع تراكم الصقيع تلقائيًا.
المواصفات الأساسية
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
595 x 1860 x 682
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
ThinQ (Wi-Fi)
لا
اللمسة النهائية (الباب)
أسود معدني
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
نوع المنتج
B/المُجمِّد
الأبعاد والوزن
وزن التغليف (كجم)
75
وزن المنتج (كجم)
72
العمق بدون الباب (مم)
616
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
595 x 1860 x 682
عمق دون مقبض (مم)
682
الميزات
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
نعم
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
مزيل روائح
لا
InstaView
لا
ICE & WATER SYSTEM
موزّع ماء فقط
لا
صانع الثلج الآلي
لا
المواد واللمسة النهائية
اللمسة النهائية (الباب)
أسود معدني
الأداء
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
الرف_زجاج مقوى
2
Hygiene Fresh+
لا
صندوق خضراوات
نعم (2)
رف الزجاجات
لا
منطقة 0 طازجة
لا
الرف_قابل للطي
لا
علبة الخضراوات (Fresh Converter)
نعم
حامل البيض/سلة البيض
صينية بيض
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
ThinQ (Wi-Fi)
لا
السعة
الحجم الإجمالي (لتر)
374
حجم التخزين في قسم التبريد
44
حجم التخزين في الفريزر (لتر)
110
حجم التخزين في الثلاجة
190
إجمالي حجم التخزين (لتر)
344
حجيرة المجمد
تدفق هواء متعدد
لا
