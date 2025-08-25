ثلاجة من ال جي, فريزر سفلي, 344 لتر,تشخيص ذكي

*صورة المنتج لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لمقارنة الوقت اللازم لانخفاض درجة حرارة سلة الباب العلوي من 24.8 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية بين طراز LGE DoorCooling+ (GBB72NSDFN) وطراز (GBB60NSZHE) الذي لا يدعم تقنية +DoorCooling.

*من المفترض أن تتوقف ™+DoorCooling عند فتح الباب.