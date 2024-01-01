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ثلاجة سعة 530 لتر باب فرنسي SmartThinQ™، فضي

الميزات

المعرض

المواصفات

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ثلاجة سعة 530 لتر باب فرنسي SmartThinQ™، فضي

GC-B22FTLFL

ثلاجة سعة 530 لتر باب فرنسي SmartThinQ™، فضي

(0)

*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

عرض نحيف يناسب التركيب في الأماكن الضيقة

عرض نحيف يناسب التركيب في الأماكن الضيقة

يمكنك تركيب الثلاجة المزودة بباب فرنسي من دون ترميم التجويف المخصص للثلاجة. تم تصميم الثلاجة ذات الباب الفرنسي الرفيع الواسعة مقاس 830 مم الجديدة لتناسب التجاويف التي يبلغ عرضها 850 مم. أضفِ مظهرًا رائعًا سلسًا على مطبخك بالثلاجة ذات الباب الفرنسي النحيف، مع السماح بوجود 10 مم على كلا الجانبين للتهوية.

أسعد حواسك بتقنية NatureFRESH™‎

أسعد حواسك بتقنية NatureFRESH™‎

استمتع بالطعام والمنتجات الطازجة. أسعد حواسك بتجربة تناول طعام مبهجة.

حافظ على الطعام أكثر طزاجة لمدة أطول

LINEAR Cooling™‎

حافظ على الطعام أكثر طزاجة لمدة أطول

يساعد الضاغط الخطي العاكس من إل جي في الحفاظ على مظهر المنتجات الطازجة ومذاقها لمدة أطول عن طريق الحد من تقلبات درجة الحرارة.

تبريد أسرع للمواد المخزّنة في الباب

Door Cooling+™‎

تبريد أسرع للمواد المخزّنة في الباب

تساعد فتحات التهوية الموجودة بمقدمة الثلاجة في الحفاظ على درجة الحرارة للحفاظ على طزاجة المواد الغذائية.
تقليل الروائح داخل الثلاجة باستخدام Pure N Fresh

تقليل الروائح داخل الثلاجة باستخدام Pure N Fresh

يمكنك تقليل الروائح داخل الثلاجة بفضل نظام تنقية الهواء الفريد هذا. تدفع مروحة الهواء بنشاط عبر مزيل الروائح الذي يشتمل على الكربون وتعيد تدويره في كافة الأرفف.
ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط الخطي
ضاغط خطي عاكس

ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط الخطي

باهتزاز وأجزاء متحركة وضوضاء أقل من نظام الضاغط التقليدي من إل جي، يُعد الضاغط الخطي العاكس من إل جي أكثر هدوءًا ومتانة. ضمان لمدة 10 سنوات على الأجزاء من إل جي - لأن الضاغط الخطي العاكس هو القلب النابض لثلاجتك، فإننا نقدم لك الدعم بضمان لمدة 10 سنوات على أجزء الضاغط.*

*12 عامًا على الأجزاء والعمل في المنتج + 3 سنوات على أجزاء نظام التبريد المحكم (الضاغط، والمُبخِّر، والمجفف، والأنابيب) فقط + 5 سنوات على الضاغط (الجزء فقط).

الملاءمة الأمثل لمطبخك

نظام تخزين ذكي

الملاءمة الأمثل لمطبخك

تعد الثلاجة ذات الباب الفرنسي العصرية هذه بمثابة وسيلة ترفيهية مبهجة مزودة بخيارات تخزين مثل مقصورة "المساحة الإضافية" للمواد الصغيرة أو السائبة، والرف القابل للسحب للمواد الأطول ونظام الثلج SpacePlus™‎ المدمج في باب الثلاجة حتى يمكنك الاستفادة من الرف العلوي بأكمله.
رف قابل للسحب لتخزين المواد الطويلة

رف قابل للسحب لتخزين المواد الطويلة

يمكنك ضبط الرف عن طريق تحريكه للخلف عند تخزين الزجاجات أو الأواني الطويلة أو الضخمة.

ضبط إعدادات الثلاجة عن بُعد

ضبط إعدادات الثلاجة عن بُعد

مع الهاتف الذكي المتوافق وتطبيق SmartThinQ™‎ من إل جي، يمكنك ضبط إعدادات درجة الحرارة عن بُعد حتى تصبح الثلاجة جاهزة لاستيعاب مجموعة كبيرة من مستلزمات البقالة.*

*يلزم توفر هاتف ذكي متوافق مع Android 4.1.2 ‏(JellyBean) أو أحدث أو iOS 8 أو أحدث لتطبيق SmartThinQ™‎ من إل جي. يلزم توفر الهاتف واتصال بيانات شبكة Wi-Fi منزلية.

الملخص

طباعة

الأبعاد

GC-B22FTLFL

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    835 x 1787 x 734

  • نوع الضاغط

    ضاغط خطي

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

جميع المواصفات

التحكم والشاشة

  • إنذار الباب

    نعم

  • التجميد السريع

    نعم

  • شاشة LED خارجية

    نعم

الأبعاد والوزن

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    835 x 1787 x 734

  • أبعاد العبوة (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    885 x 1889 x 768

الميزات

  • ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+‎

    نعم

  • ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling

    نعم

  • مزيل روائح

    نعم

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

  • نوع المقبض

    بلاستيك حافظة أفقية

الأداء

  • نوع الضاغط

    ضاغط خطي

حجيرة الثلاجة

  • سلة الباب_شفافة

    نعم

  • ضوء الثلاجة

    LED

  • الرف_زجاج مقوى

    نعم

  • Hygiene Fresh+‎

    نعم

  • ديكور معدني (الرف)

    نعم

التقنية الذكية

  • تشخيص ذكي للأعطال

    نعم

  • ThinQ (Wi-Fi)‎

    نعم

حجيرة المجمد

  • ضوء الفريزر

    LED

  • تدفق هواء متعدد

    نعم

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