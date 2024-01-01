We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
ثلاجة سعة 530 لتر باب فرنسي SmartThinQ™، فضي
*الثلاجات تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرترر ضمان عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*12 عامًا على الأجزاء والعمل في المنتج + 3 سنوات على أجزاء نظام التبريد المحكم (الضاغط، والمُبخِّر، والمجفف، والأنابيب) فقط + 5 سنوات على الضاغط (الجزء فقط).
*يلزم توفر هاتف ذكي متوافق مع Android 4.1.2 (JellyBean) أو أحدث أو iOS 8 أو أحدث لتطبيق SmartThinQ™ من إل جي. يلزم توفر الهاتف واتصال بيانات شبكة Wi-Fi منزلية.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
835 x 1787 x 734
-
نوع الضاغط
ضاغط خطي
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
جميع المواصفات
التحكم والشاشة
-
إنذار الباب
نعم
-
التجميد السريع
نعم
-
شاشة LED خارجية
نعم
الأبعاد والوزن
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
835 x 1787 x 734
-
أبعاد العبوة (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
885 x 1889 x 768
الميزات
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
نعم
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
-
مزيل روائح
نعم
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
-
نوع المقبض
بلاستيك حافظة أفقية
الأداء
-
نوع الضاغط
ضاغط خطي
حجيرة الثلاجة
-
سلة الباب_شفافة
نعم
-
ضوء الثلاجة
LED
-
الرف_زجاج مقوى
نعم
-
Hygiene Fresh+
نعم
-
ديكور معدني (الرف)
نعم
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
نعم
حجيرة المجمد
-
ضوء الفريزر
LED
-
تدفق هواء متعدد
نعم
رأي المستخدمين
العثور عليه محليًا
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.