يمكنك تركيب الثلاجة المزودة بباب فرنسي من دون ترميم التجويف المخصص للثلاجة. تم تصميم الثلاجة ذات الباب الفرنسي الرفيع الواسعة مقاس 830 مم الجديدة لتناسب التجاويف التي يبلغ عرضها 850 مم. أضفِ مظهرًا رائعًا سلسًا على مطبخك بالثلاجة ذات الباب الفرنسي النحيف، مع السماح بوجود 10 مم على كلا الجانبين للتهوية.