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ثلاجة ذات 4 أبواب، ضاغط خطي عاكس، سعة 530 لترًا، 19 قدمًا مكعبًا
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
السعة(لتر)
-
سعة تخزين ISO - الإجمالي
530
-
سعة تخزين ISO - المجمّد
209
-
سعة تخزين ISO - الثلاجة
321
الأبعاد(مم)
-
العرض (صافٍ)
835
-
المنتج (العرض x الارتفاع x العمق)
734x1787x835
-
بالتغليف (العرض x الارتفاع x العمق)
768x1889x885
الميزات العامة
-
التحكم في درجة الحرارة - مؤشر LED خارجي
نعم
-
التحكم في درجة الحرارة - مستشعرات رقمية (مستشعر RT)
نعم
-
التحكم في درجة الحرارة - تجميد سريع
نعم
-
التحكم في درجة الحرارة - تأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
التحكم في درجة الحرارة - تنبيه عدم غلق الباب
نعم
-
التحكم في درجة الحرارة - تبريد سريع
نعم
-
تبريد الباب
نعم
-
ميزة Smart DiagnosisTM
نعم
-
نظام التبريد
بدون صقيع
-
متعددة تدفق الهواء
نعم
-
ضاغط خطي
نعم
-
تقييم نجمي
220 فولت/50 هرتز
-
فئة المناخ
استوائي
-
نوع المقبض - المادة
بلاستيك
-
نوع المقبض - النوع
حافظة أفقية
الثلاجة المقصورة
-
المصباح
LED
-
فلتر Pure N Fresh
نعم
-
الرف - زجاج معالج
نعم
-
سلة الباب - شفافة
نعم
-
زخرفة بلمسات معدنية - الرف
نعم
-
زخرفة بلمسات معدنية - خضراوات
نعم
-
منطقة الحفاظ على الطزاجة
نعم
-
غطاء علبة الخضراوات T/V - زجاج معالج
نعم
-
علبة الخضراوات (الدرج) - منفصل
نعم
-
علبة الخضراوات (الدرج) - مجعِّد توازن الرطوبة
نعم
-
علبة الخضراوات (الدرج) - وحدة تحكم في الرطوبة
نعم
-
مزيل روائح
نعم
المجمّد المقصورة
-
المصباح
LED
-
ملفوف - نوع الدرج
نعم
-
زخرفة بلمسات معدنية - درج
نعم
-
درج - غير شفاف
نعم
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