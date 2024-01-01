ثلاجة 502 لتر متعددة الأبواب 4 بتصميم أنيق
باب معدني شبه مسطح
مظهر أنيق وعصري لملاءمة سلسة
|FRESHConverter™
إعدادات درجة الحرارة المخصصة لأنواع مختلفة من الطعام
يتيح لك FRESHConverter™ اختيار إعدادات درجة الحرارة المثلى لأصناف الطعام المختلفة
|Multi Air Flow
نضارة لا حدود لها
يتدفق الهواء البارد في كل اتجاه لإحاطة طعامك بهواء بارد لإبقائه نضرًا وطازجًا.
|Total No Frost
لا حاجة لإزالة الثلج يدويًا
يمنع تراكم الثلج، لذا لا حاجة لإزالة الثلج يدويًا. يساعد في الحفاظ على نظافة الداخل ويحافظ على الطعام طازجًا دون تراكم الثلج.
|ضاغط عاكس (Inverter Compressor)
أداء تبريد فعال
من خلال التحكم في السرعة المتغيرة لـ Inverter Compressor
|*توفير الطاقة: يستجيب Inverter Compressor لظروف الحمل المتغيرة من خلال ضبط قدرة التبريد لتحقيق كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.
*يتم التحكم في طاقة التبريد تلقائيًا وفقًا لظروف درجة الحرارة الداخلية والخارجية للثلاجة.
التركيب الميكانيكي لكل من الضاغط التقليدي والضاغط العاكس متماثل ويعتمد على النوع الترددي. يكمن الاختلاف في قدرة التحكم بسرعة المحرك (عدد الدورات في الدقيقة "RPM"). (سرعة المحرك: الترددي خطوة واحدة مقابل العاكس: خطوات متعددة).
|Big Fresh Zone
تخزين منظم للخضروات بتصميم عملي لمكان التخزين
يوفر صندوق الخضروات مساحة رحبة وعرضًا واضحًا لسهولة التنظيم
المواصفات الأساسية
الأبعاد والوزن - أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
830 x 1855 x 698
الأداء - نوع الضاغط
Inverter Compressor
التقنية الذكية - ThinQ (Wi-Fi)
لا
المواد واللمسة النهائية - اللمسة النهائية (الباب)
فضي
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
نوع المنتج
أبواب متعددة
الأبعاد والوزن
وزن التغليف (كجم)
93
وزن المنتج (كجم)
86
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
830 x 1855 x 698
الميزات
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
باب داخل الباب
لا
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
لا
مزيل روائح
لا
InstaView
لا
ICE & WATER SYSTEM
صانع الثلج الآلي
لا
وعاء ثلج ومياه
لا
المواد واللمسة النهائية
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
الأداء
نوع الضاغط
Inverter Compressor
حجيرة الثلاجة
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
الرف_زجاج مقوى
2
Hygiene Fresh+
لا
صندوق خضراوات
نعم (2)
الرف_قابل للطي
لا
مساحة إضافية
لا
التقنية الذكية
تشخيص ذكي للأعطال
لا
ThinQ (Wi-Fi)
لا
السعة
الحجم الإجمالي (لتر)
550
حجم التخزين في الفريزر (لتر)
176
حجم التخزين في الثلاجة
326
إجمالي حجم التخزين (لتر)
502
حجيرة المجمد
ضوء الفريزر
إضاءة LED العلوية
الرف_زجاج مقوى
لا
تدفق هواء متعدد
لا
