ثلاجة 502 لتر متعددة الأبواب 4 بتصميم أنيق

*توفير الطاقة: يستجيب Inverter Compressor لظروف الحمل المتغيرة من خلال ضبط قدرة التبريد لتحقيق كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

*يتم التحكم في طاقة التبريد تلقائيًا وفقًا لظروف درجة الحرارة الداخلية والخارجية للثلاجة.

التركيب الميكانيكي لكل من الضاغط التقليدي والضاغط العاكس متماثل ويعتمد على النوع الترددي. يكمن الاختلاف في قدرة التحكم بسرعة المحرك (عدد الدورات في الدقيقة "RPM"). ‏(سرعة المحرك: الترددي خطوة واحدة مقابل العاكس: خطوات متعددة).