ثلاجة من ال جي, 643 لتر, Smart Inverter

تُقدّم LG مجموعة واسعة من الثلاجات الفريزر الأنيقة والموفرة للطاقة مع ميزات ذكية متعددة. من الطراز الأمريكي الفسيح ومتعدد الأبواب المريح، إلى تقنية InstaView™ Door-in-Door™، وموديلات Combi وSlim، تُقدّم LG ثلاجة الفريزر المثالية لكل منزل. إذا كنت تقوم بتصميم مطبخ من الصفر، فمن السهل دمج جهاز أحلامك؛ إذا كان لديك فجوة موجودة تحتاج إلى ملئها، فقد تجد أن اختيارك يعتمد على المساحة. بمجرد أن تُقرّر شراء الثلاجة الفريزر الأنسب لنمط حياتك، انظر إلى مساحة التخزين وتقنيات التبريد المبتكرة التي تحافظ على الأطعمة طازجة لفترة أطول والميزات المريحة مثل Total No Frost، وموزع المياه والثلج الذي يقوم بالتنظيف التلقائي UVnano™، والأرفف القابلة للطي، ونظام الأدراج FRESHConverter™. لا تنسَ التحقق من كفاءة الطاقة وضمان المنتج.