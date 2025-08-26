ثلاجة من ال جي, 643 لتر, Smart Inverter

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ما الذي يجعلك تحب ثلاجات الفريزر من LG؟
تصميم مقبض الجيب
مصممة بشكل أنيق لمنزلك
الوصول السهل إلى الفلاتر
مياه نظيفة يمكن الوصول إليها متى أردت
Smart Inverter™
أداء فعال ومتانة موثوقة
تصميم مقبض الجيب
لمسة من الرقي
خطوط واضحة ومفصلات مخفية تجعل من ثلاجة الفريزر هذه اللمسة الأنيقة المثالية لجماليات مطبخك. تم إعادة تصميم مقبض الجيب بالكامل - أصبح من السهل الإمساك به وأكثر جمالاً في منزلك العصري.
يوجد مشهد يتم فيه تثبيت المنتج في المطبخ، وعلى الجانب الأيمن، يوجد مشهد يتم فيه تقريب جزء المقبض.
*الصورة لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
سهولة الوصول
وصول سريع وسهل إلى المفضلات لديك
تتيح لك تقنية Door-in-Door™ الوصول بسهولة إلى طعامك المفضل بفضل زر فتح مخفي.
تم تركيب الثلاجة في جدار المطبخ مع فتح الباب الأمامي لباب الثلاجة بسبب وظيفة Door-in-Door™∙ مع صورة موسعة لاستخدام زر Door-in-Door™ على الجانب الأيمن.
وفر الطاقة وقلل من فقدان الهواء البارد
بفضل تقنية Door-in-Door™، لا تحتاج إلى فتح الباب الرئيسي عند البحث عن وجبة خفيفة أو مشروب، مما يقلل من فقدان الهواء البارد من الثلاجة
شخص ما يفتح باب الثلاجة باستخدام زر Door-in-Door™
السباكة
مياه نقية ومُفلتَرَة تستمر في التدفق
الوصول السهل إلى الفلتر يتيح الوصول إلى المياه النظيفة للجميع في منزلك. قم بتغيير الفلتر متى شئت واستمتع بماء رائع المذاق كل يوم.
هناك بطاقتان منفصلتان؛ حيث يمكن تغيير الفلاتر تلقائيًا على الجانب الأيسر، مما يتيح للرجل التمتع بمياه نقية على الجانب الأيمن.
*مختبرة ومعتمدة من قبل مؤسسة NSF International وفقًا لمعايير NSF/ANSI رقم 42 و53 و401 لتقليل 25 مادة ضارة محتملة بما في ذلك الرصاص والأسبستوس وما إلى ذلك. توفر فلاتر LG® مياه نظيفة ومصفاة لك ولعائلتك. للحصول على أفضل النتائج، استبدل فلتر LG® كل 6 أشهر (أو كل 200 جالون).
النضارة
تحافظ على نضارة الخضروات لفترة أطول
استمتع بالطعام الطازج مع تقنية التحكم في درجة الحرارة والتبريد من LG والتي تحافظ على طعامك طازجًا لفترة أطول.
الجزء العلوي من الصورة هو حصاد الخس من الحقل. الجزء السفلي من الصورة هو سلطة طازجة في طبق دائري. الخضروات في هاتين الصورتين متصلة بشكل طبيعي كما لو كانت صورة واحدة.
حافظ على الطعام طازجًا لمدة تصل إلى 7 أيام*
تعمل تقنية LinearCooling™ على تقليل تقلبات درجات الحرارة إلى ±0.5 درجة.
هناك رسم بياني فوق الخضروات المختلفة. يُظهر هذا الرسم البياني درجة الحرارة، ولا يوجد أي انحراف، ممّا يوضح أن تقنية LG Linear Cooling قادرة على تقليل فرق درجات الحرارة في الثلاجات.
البرودة من كل زاوية: أكثر نضارة، وأسرع، وأبرد
تضمن أنظمة Multi-Air-Flow أداء تبريد مثاليًا من خلال إحاطة الطعام بالهواء البارد من زوايا مختلفة، مما يجعله أكثر نضارة وبرودة.
داخل الثلاجة المليئة بالمكونات، تظهر الأسهم الزرقاء، التي تعني البرودة، في الأسفل، وعلى كلا الجانبين، وعلى كامل الثلاجة.
*استنادًا إلى نتائج اختبار UL باستخدام طريقة الاختبار الداخلي من LG لقياس الوقت المستغرق للوصول إلى معدل تقليل الوزن 5% من خضار pak choi على رف تخزين الطعام الطازج في طراز LGE LinearCooling™.
*الصورة لأغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
المنظمة الذكية
نضارة مرنة
قم بتنظيم الأطعمة المتنوعة بمرونة عند درجات الحرارة المثالية للحفاظ على نضارتها عن طريق فصلها في مناطق التخزين.
Smart Inverter Compressor™
متين وموفر للطاقة
النوع من الكفاءة التي كنت تتخيلها - يتحقق LG Smart Inverter Compressor™ الذكي من متطلبات التبريد داخل الثلاجة ويضبط سرعته لتتناسب معها، باستخدام كمية الطاقة الضرورية فقط. لا أكثر ولا أقل.
تم تركيب الثلاجة في جدار المطبخ وهناك رسم بياني يُظهر انخفاض استهلاك الطاقة باستخدام Smart Inverter Compressor.
*استنادًا إلى نتيجة اختبار KTL لمقارنة استهلاك الطاقة KS C ISO 15502 بين طرازي LGE R-B601GM (ضاغط ترددي تقليدي من LG) وR-B602GCWP (Smart Inverter Compressor). قد تختلف النتيجة حسب ظروف الاستخدام الفعلية.
كفاءة ومتانة في استخدام الطاقة
يرتقي LG Smart Inverter Compressor™ من LG بكفاءة استخدام الطاقة إلى المستوى التالي لمساعدتك على توفير ما يزيد عن 10 سنوات من راحة البال.
*ضمان لمدة 10 سنوات على Smart Inverter Compressor (قطع الغيار فقط).
الأسئلة الشائعة
السؤال الأول ما الهدف من ثلاجة Door-in-Door™؟
يوفر نظام Door-in-Door™ من LG إمكانية الوصول الفوري إلى الضروريات اليومية دون فتح باب الثلاجة. قم بتخزين المشروبات والوجبات الخفيفة المستخدمة بكثرة مثل الحليب والعصير والزبدة والفاكهة والزبادي في الحجرة التي يسهل الوصول إليها، والمصممة لتقليل فقدان الهواء البارد وتقليل استهلاكك للطاقة.
السؤال الثاني ماذا أحتاج لتوصيل ثلاجة فريزر؟
لمزيد من المعلومات، يرجى النقر على الرابط أدناه.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
السؤال الثالث كيف يمكنني تغيير إعداد درجة الحرارة في ثلاجتي الفريزر من LG؟
استخدم لوحة التحكم الموجودة على الباب أو داخل الثلاجة لضبط أو تعديل درجة الحرارة في ثلاجتك أو الفريزر. استخدم تطبيق LG ThinQ™ لتغيير إعداد درجة الحرارة عن بُعد عبر هاتفك الذكي للطرازات المدعومة.
السؤال الرابع ما الذي يجب مراعاته عند شراء ثلاجة الفريزر؟
تُقدّم LG مجموعة واسعة من الثلاجات الفريزر الأنيقة والموفرة للطاقة مع ميزات ذكية متعددة. من الطراز الأمريكي الفسيح ومتعدد الأبواب المريح، إلى تقنية InstaView™ Door-in-Door™، وموديلات Combi وSlim، تُقدّم LG ثلاجة الفريزر المثالية لكل منزل. إذا كنت تقوم بتصميم مطبخ من الصفر، فمن السهل دمج جهاز أحلامك؛ إذا كان لديك فجوة موجودة تحتاج إلى ملئها، فقد تجد أن اختيارك يعتمد على المساحة. بمجرد أن تُقرّر شراء الثلاجة الفريزر الأنسب لنمط حياتك، انظر إلى مساحة التخزين وتقنيات التبريد المبتكرة التي تحافظ على الأطعمة طازجة لفترة أطول والميزات المريحة مثل Total No Frost، وموزع المياه والثلج الذي يقوم بالتنظيف التلقائي UVnano™، والأرفف القابلة للطي، ونظام الأدراج FRESHConverter™. لا تنسَ التحقق من كفاءة الطاقة وضمان المنتج.
السؤال الخامس ما هو حجم الثلاجة الفريزر الذي أحتاجه؟
على الرغم من أن ذلك يعتمد على نمط حياتك، إلا أنه من أجل قاعدة عامة جيدة: عادةً ما تكون الثلاجة الفريزر LG Combi (السعة: 340-384 لترًا) كافية لأسرة صغيرة مكونة من 1-2 شخص؛ أما الموديلات الرفيعة متعددة الأبواب (506-508 لترًا) فتُناسب عائلة مكونة من 3-4 أفراد؛ أما بالنسبة للعائلات الأكبر حجمًا، فنوصي بالموديلات الواسعة متعددة الأبواب أو الطراز الأمريكي (السعة 625-705 لترًا). تُوفّر الطرازات متعددة الأبواب مساحة واسعة جدًا لتخزين العناصر مثل الصواني أو الأطباق. في LG نريد أن يحصل كل عميل على الثلاجة الفريزر الأنسب له، لذلك نُقدّم مجموعة مختارة من الأحجام ضمن كل نطاق.
السؤال السادس ما هو الفرق بين الثلاجة المزودة بأنابيب وبدون أنابيب؟
توفر لك LG حرية مطلقة في تحديد مكان الثلاجة الفريزر، حيث تقدم طرازات مزودة بأنابيب وبدون أنابيب. تتصل الثلاجة المزودة بأنابيب مباشرة بمصدر المياه لتغذية موزع الثلج والمياه. تحتوي الثلاجة بدون أنابيب على خزان مياه مدمج قابل لإعادة التعبئة متصل بالموزع المُثبّت على الباب. ما عليك سوى إبقاء الخزان ممتلئًا للاستمتاع برفاهية المياه المبردة من الصنبور.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
913 x 1790 x 735
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
جميع المواصفات
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
جنبًا إلى جنب
الأبعاد والوزن
-
وزن التغليف (كجم)
128
-
وزن المنتج (كجم)
118
-
العمق بدون الباب (مم)
620
-
أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)
913 x 1790 x 735
-
عمق دون مقبض (مم)
735
الميزات
-
ميزة تبريد الأبواب Door Cooling+
لا
-
باب داخل الباب
نعم ( باب داخل باب )
-
ميزة التبريد الخطي LINEAR Cooling
نعم
-
مزيل روائح
نعم
-
InstaView
لا
ICE & WATER SYSTEM
-
موزّع ماء فقط
لا
-
صانع الثلج الآلي
نعم (سبيس بلس)
-
وعاء ثلج ومياه
ثلج مجروش ومكعبات
-
السباكة
أعمال السباكة مطلوبة
المواد واللمسة النهائية
-
اللمسة النهائية (الباب)
فضي
الأداء
-
نوع الضاغط
ضاغط عاكس ذكي (BLDC)
حجيرة الثلاجة
-
ضوء الثلاجة
إضاءة LED العلوية
-
الرف_زجاج مقوى
3
-
Hygiene Fresh+
لا
-
صندوق خضراوات
نعم (2)
-
علبة الخضراوات (Fresh Converter)
لا
-
حامل البيض/سلة البيض
لا
التقنية الذكية
-
تشخيص ذكي للأعطال
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
لا
حجيرة المجمد
-
ضوء الفريزر
إضاءة LED العلوية
-
الرف_زجاج مقوى
3
-
تدفق هواء متعدد
نعم
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