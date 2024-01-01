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ثلاجه ال جي 2 باب 519 لتر

الميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

ثلاجه ال جي 2 باب 519 لتر

GCFB507PQAM

ثلاجه ال جي 2 باب 519 لتر

(0)
الجهة الأمامية

إيضاح طريقة عمل الثلاجة الخالية من الصقيع باستخدام الفراولة.

خالية من الصقيع

يمنع نظام التبريد المانع للثلج من LG تراكم الثلج، ما يوفر عليك متاعب إزالته يدويًا.

منظر من داخل الثلاجة يوضِّح البرودة.

التدفق المتعدد للهواء

يتدفق الهواء في كل اتجاه للحفاظ على طعامك طازجًا، بغض النظر عن المكان الذي تضعه فيه.

ضوء أبيض يلمع داخل الثلاجة.

شاشة LED تعمل باللمس

تضيف شاشة LED لمسة أناقة على مبردك مع توفير طريقة مريحة لتغيير الإعدادات.

ضوء أبيض يلمع داخل الثلاجة.





إضاءة لوحة LED سوفت

الإضاءة LED أكثر بريقًا وأسهل بالنسبة إلى العينين.

أيقونة المحول الذكي تظهر.

أرفف من الزجاج المقوَّى

ألواح الزجاج المقوى قوية بالقدر الكافي لحمل أي أشياء ثقيلة.

أيقونة المحول الذكي تظهر.

ضاغط عاكس ذكي

الكفاءة في استخدام الطاقة والمتانة

الملخص

طباعة

الأبعاد

GCFB507PQAM
السعة (ليترات)
شبكة سعة 519 لترات
الأبعاد (سم)
91×178×64.1
الميزة الرئيسية
خالية من الصقيع
الميزة الإضافية
التدفق المتعدد للهواء

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    910 x 1780 x 641

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

جميع المواصفات

الأبعاد والوزن

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    910 x 1780 x 641

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

  • نوع المقبض

    الحافظة

حجيرة المجمد

  • الدرج_المُجمِّد (الفريز)

    2×2

  • تدفق هواء متعدد

    تدفق متعدد للهواء

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