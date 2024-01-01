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ضاغط خطي 393 لترًا، 14 قدمًا مكعبًا، فلتر تنقية Hygiene Fresh، خاصية Door Cooling
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
السعة(لتر)
-
إجمالي ISO - الإجمالي
427
-
إجمالي ISO - المجمّد
130
-
إجمالي ISO - الثلاجة
297
-
تخزين ISO (صافي عدد اللترات) - الإجمالي
393
-
تخزين ISO (صافي عدد اللترات) - المجمّد
110
-
تخزين ISO (صافي عدد اللترات) - الثلاجة
283
الأبعاد(مم)
-
العرض (صافٍ)
700
-
العرض x الارتفاع x العمق - المنتج
700x1680x700
-
العرض x الارتفاع x العمق - مواد التعبئة
772x1764x747
الميزات العامة
-
شاشة العرض - مصباح LED داخلي
نعم
-
التحكم في درجة الحرارة - مستشعرات رقمية (مستشعر RT)
نعم
-
التحكم في درجة الحرارة - تنبيه الباب
نعم
-
وظيفة درجة الحرارة - خاصية Door Cooling
نعم خاصية (Door Cooling+)
-
نظام التبريد
بدون صقيع
-
فئة الطاقة
أمبير
-
ضاغط خطي
نعم
-
اللمسة النهائية (الباب) - STS / الفولاذ المصقول / الفولاذ اللامع فضي بلاتيني جديد / أبيض وأسود رائعان، إلخ (خيار)
فضي بلاتيني
-
مقبض - النوع
مقبض غائر
-
التشخيص الذكي
نعم
-
واقٍ حيوي (مانع تسرب)
نعم
الثلاجة المقصورة
-
مصباح
نعم
-
خاصية تدفق الهواء المتعدد (Multi-Air Flow)
نعم
-
رف - زجاج معالج
2
-
رف - درج سحب إلى الخارج
نعم
-
سلة الباب - شفاف
نعم
-
سلة الباب - تخزين زجاجات سعة لترين
نعم
-
غطاء درج الخضراوات T/V - زجاج معالج
نعم
-
درج الخضراوات - وحدة تحكم في الرطوبة
نعم
-
مزيل روائح
نعم
-
درج البيض
نعم (1x10 من البيض)
المجمّد المقصورة
-
مصباح
نعم
-
خاصية تدفق الهواء المتعدد (Multi-Air Flow)
نعم
-
خاصية تدفق الهواء المتعدد(Multi-Air Flow) - 1 Touch Twist
نعم (درج متحرك)
-
سلة الباب - شفاف
نعم
-
رف - زجاج معالج
نعم
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