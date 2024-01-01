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ضاغط خطي، 506 لترات، 18 قدمًا مكعبًا، فلتر لتنقية الهواء، فتحات تبريد بجانب الباب

المواصفات

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ضاغط خطي، 506 لترات، 18 قدمًا مكعبًا، فلتر لتنقية الهواء، فتحات تبريد بجانب الباب

GN-C722HLCU

ضاغط خطي، 506 لترات، 18 قدمًا مكعبًا، فلتر لتنقية الهواء، فتحات تبريد بجانب الباب

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الملخص

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الأبعاد

السعة (ليترات)
ضاغط خطي عاكس
الأبعاد (سم)
ثلاجات بفريزر علوى
الميزة الرئيسية
تبريد متساوٍ وسريع
الميزة الإضافية
التشخيص الذكي

جميع المواصفات

السعة(لتر)

  • إجمالي ISO - الإجمالي

    547

  • إجمالي ISO - المجمّد

    155

  • إجمالي ISO - الثلاجة

    392

  • سعة التخزين ISO (لتر صافٍ) - الإجمالي

    506

  • سعة التخزين ISO (لتر صافٍ) - المجمّد

    130

  • سعة التخزين ISO (لتر صافٍ) - الثلاجة

    376

الأبعاد(مم)

  • العرض (صافٍ)

    780

  • العرض x الارتفاع x العمق - المنتج

    730x1800x780

  • العرض x الارتفاع x العمق - مواد التعبئة

    767x1865x835

ملخص المواصفات

  • ضاغط خطي عاكس

    نعم

  • تبريد في الباب + (تبريد سريع ومتساوٍ)

    نعم

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • ضاغط خطي موفر للطاقة

    نعم

  • تبريد سريع ومتساوٍ من خلال فتحات تبريد بجانب الباب

    نعم

  • ميزة توضيح الأعطال عن بُعد

    نعم

الميزات العامة

  • التحكم في درجة الحرارة - مستشعرات رقمية (مستشعر RT)

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - تجميد سريع

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - تأمين ضد عبث الأطفال

    نعم

  • التحكم في درجة الحرارة - تنبيه الباب

    نعم

  • وظيفة درجة الحرارة - تبريد في الباب بالأيونات الخضراء

    نعم

  • وظيفة درجة الحرارة - تبريد الباب

    (تبريد في الباب+) نعم

  • نظام التبريد

    بدون صقيع

  • فئة الطاقة

    أمبير

  • ضاغط خطي

    نعم

  • اللمسة النهائية (الباب) - STS/فولاذ مصقول/صلب لامعفضي بلاتيني جديد/أبيض فائقأسود وغير ذلك (خيار)

    فضي بلاتيني

  • مقبض - النوع

    فضة نقية مصلبة بالهيدروجين

  • التشخيص الذكي

    نعم

  • واقٍ حيوي (جوان)

    نعم

الثلاجة المقصورة

  • مصباح

    نعم

  • متعددة تدفق الهواء

    نعم

  • رف - زجاج معالج

    2

  • سلة الباب - شفاف

    نعم

  • سلة الباب - سعة تخزين زجاجات 2لتر

    نعم

  • غطاء علبة الخضراوات T/V - زجاج معالج

    نعم

  • صندوق خضراوات - وحدة تحكم في الرطوبة

    نعم

  • مزيل روائح

    نعم

  • درج البيض

    (10 x بيضة واحدة) نعم

المجمّد المقصورة

  • مصباح

    نعم

  • متعددة تدفق الهواء

    نعم

  • متعددة تدفق الهواء - لف بلمسة واحدة

    (درج متحرك) - نعم

  • سلة الباب - شفاف

    نعم

  • رف - زجاج معالج

    نعم

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