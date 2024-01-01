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ضاغط خطي، 506 لترات، 18 قدمًا مكعبًا، فلتر لتنقية الهواء، فتحات تبريد بجانب الباب
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
السعة(لتر)
-
إجمالي ISO - الإجمالي
547
-
إجمالي ISO - المجمّد
155
-
إجمالي ISO - الثلاجة
392
-
سعة التخزين ISO (لتر صافٍ) - الإجمالي
506
-
سعة التخزين ISO (لتر صافٍ) - المجمّد
130
-
سعة التخزين ISO (لتر صافٍ) - الثلاجة
376
الأبعاد(مم)
-
العرض (صافٍ)
780
-
العرض x الارتفاع x العمق - المنتج
730x1800x780
-
العرض x الارتفاع x العمق - مواد التعبئة
767x1865x835
ملخص المواصفات
-
ضاغط خطي عاكس
نعم
-
تبريد في الباب + (تبريد سريع ومتساوٍ)
نعم
-
التشخيص الذكي
نعم
-
ضاغط خطي موفر للطاقة
نعم
-
تبريد سريع ومتساوٍ من خلال فتحات تبريد بجانب الباب
نعم
-
ميزة توضيح الأعطال عن بُعد
نعم
الميزات العامة
-
التحكم في درجة الحرارة - مستشعرات رقمية (مستشعر RT)
نعم
-
التحكم في درجة الحرارة - تجميد سريع
نعم
-
التحكم في درجة الحرارة - تأمين ضد عبث الأطفال
نعم
-
التحكم في درجة الحرارة - تنبيه الباب
نعم
-
وظيفة درجة الحرارة - تبريد في الباب بالأيونات الخضراء
نعم
-
وظيفة درجة الحرارة - تبريد الباب
(تبريد في الباب+) نعم
-
نظام التبريد
بدون صقيع
-
فئة الطاقة
أمبير
-
ضاغط خطي
نعم
-
اللمسة النهائية (الباب) - STS/فولاذ مصقول/صلب لامعفضي بلاتيني جديد/أبيض فائقأسود وغير ذلك (خيار)
فضي بلاتيني
-
مقبض - النوع
فضة نقية مصلبة بالهيدروجين
-
التشخيص الذكي
نعم
-
واقٍ حيوي (جوان)
نعم
الثلاجة المقصورة
-
مصباح
نعم
-
متعددة تدفق الهواء
نعم
-
رف - زجاج معالج
2
-
سلة الباب - شفاف
نعم
-
سلة الباب - سعة تخزين زجاجات 2لتر
نعم
-
غطاء علبة الخضراوات T/V - زجاج معالج
نعم
-
صندوق خضراوات - وحدة تحكم في الرطوبة
نعم
-
مزيل روائح
نعم
-
درج البيض
(10 x بيضة واحدة) نعم
المجمّد المقصورة
-
مصباح
نعم
-
متعددة تدفق الهواء
نعم
-
متعددة تدفق الهواء - لف بلمسة واحدة
(درج متحرك) - نعم
-
سلة الباب - شفاف
نعم
-
رف - زجاج معالج
نعم
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