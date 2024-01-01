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ثلاجة سعة 309 لتر فريزر علوي متعدد التدفق فضي

الميزات

المعرض

المواصفات

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ثلاجة سعة 309 لتر فريزر علوي متعدد التدفق فضي

GTF312SSBN

ثلاجة سعة 309 لتر فريزر علوي متعدد التدفق فضي

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منظر من داخل الثلاجة يوضِّح البرودة

تدفُّق الهواء من كل مكان

تسمح فتحات التهوية المتعددة للهواء البارد بالانتشار في جميع أجزاء الثلاجة.
إيضاح طريقة عمل الثلاجة الخالية من الصقيع باستخدام الفراولة

بدون صقيع على الإطلاق

يتدفق التبريد الصحي الخالي من الروائح بشكل متساوٍ وقوي لمنع التغيرات غير المرغوب فيها في درجات الحرارة.

سرعة تبريد المياه المعبَّأة
الوقت المستغرق لتبريد زجاجة الماء من 30 درجة مئوية إلى 7 درجات مئوية عند وضعها في سلال باب الثلاجة.

تم الاختبار بواسطة SLG
** SLG: معتمدة من مختبر الفحص الألماني "SLG Prüf-und Zertifizierungs GmbH"

صورة للمنتج توضِّح قوة إضاءة LED

إضاءة LED قوية

تتميز مصابيح LED بأنها موفِّرة للطاقة وتدوم طويلاً وتضيء الثلاجة المليئة بالمنتجات إضاءة مضاعفة.
صورة مشهد علوي لباب الثلاجة مفتوح

بدون أي بروز جانبي للأبواب لاستخدم مريح

يمكنك فتح الأبواب والأدراج من مختلف الأوضاع والزوايا بدون القلق بشأن نقص المساحة.
وزن ثقيل على الزجاج المقوَّى

أرفف من الزجاج المقوَّى

قوية وقادرة على حمل الأشياء الثقيلة

الملخص

طباعة

الأبعاد

GTF312SSBN

المواصفات الأساسية

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    595 x 1720 x 660

  • درجة الطاقة

    F

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

جميع المواصفات

المواصفات الأساسية

  • درجة الطاقة

    F

الأبعاد والوزن

  • وزن المنتج (كجم)

    62.5

  • وزن التغليف (كجم)

    67

  • أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    595 x 1720 x 660

  • أبعاد العبوة (عرض x ارتفاع x عرض، مم)

    664 x 1776 x 762

المواد واللمسة النهائية

  • اللمسة النهائية (الباب)

    فضي

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