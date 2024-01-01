ثلاجة بمجمد علوي سعتها 401 لتر بلون فضي بلاتيني

يتكون الصقيع عندما يرتطم بخار الماء بأسلاك تبريد الثلج، ثم يتكثف في الماء، والذي يتجمد على الفور.

الثلاجة المدعومة بخاصية عدم التجميد تستخدم مؤقِّتًا لتشغيل سلك التسخين بانتظام حول سلك التبريد لإذابة الثلج، مما يمنع تراكم الصقيع تلقائيًا.