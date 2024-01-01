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تكييف هواء جيت كول
جميع المواصفات
المواصفات العامه
-
سعه التبريد
5270W
-
EER
2.74 W/W
-
إمدادات الطاقه
1/220/50 (Φ / V / Hz)
-
معامل القوه
98.1%
-
مزيل الرطوبه
2.5ℓ/h
-
قاطع الدائره
20A
-
Power Cord
3x1.5 P*㎟
-
كابل التوصيل
3x1.0+2x0.75 P*㎟
القوه
-
التبريد
1920W
التيار
-
تبريد
8.9A
دوران الهواء
-
داخلى - الأقصى
13.5 (477)㎥/min(CFM)
-
خارجى-الاقصى
42 (1483)㎥/min(CFM)
سريان الهواء
-
مخرج الهواء
1
-
التحكم فى إتجاه الهواء يمينا و يسارا
يدوى
-
التحكم فى إتجاه الهواء للأعلى وللأسفل
أتوماتيكى
-
الدوران التلقائى للأعلى و للأسفل
أتوماتيكى
-
الدوران العشوائى
نعم
-
التبريد السريع-الرياح القويه
نعم
تنقيه الهواء
-
طبقه ما قبل الفلتر
نعم
مستوى الضوضاء
-
فى الداخل
40dB
-
متوسط
37dB
-
منخفض
33dB
-
فى الخارج
53dB
الموثوقيه
-
التشخيص التلقائى
نعم
-
Soft dry operation
نعم
التحكم الفردى
-
ريموت كنترول لاسلكى
نعم
المواصفات الأساسيه
-
عمليه إعاده التشغيل
نعم
-
عمليات إجباريه
نعم
-
مدى درجه الحراره-تبريد
18-30
-
مدى درجه الحراره-تدفئه
16-30
-
الزياده فى درجه الحراره
1
-
المؤقت
نعم
الكباس
-
النوع
ROTARY
-
الموديل
QJT348PAB
-
المصنع
LG
-
السعه
6008/6037(20500/20600)kcal/h.(Btu/h.)
-
نوع الماتور
PSC
-
نوع الزيت
SUNISO 4GSI or ATMOS NM56
-
Motor Input W
1898/2000
-
Oil Charge cc
650
-
O.L.P Name
14HM1015 or 14HM1035
قوه النفخ
-
النوع
Cross Flow Fan
-
خرج الطاقه
22
محرك المروحه
-
النوع
Axial fan
-
نوع الماتور
AC Induction
-
قوه الماتور
66W
أنبوبه التجميع
-
ناحيه السائل
6.35(1/4) mm(in)
-
ناحيه الغاز
12,7(1/2") mm(in)
-
الطول
5(196) m(in)
الأبعاد
-
الداخليه
1090*300*180 mm
-
الخارجيه
870*655*320 mm
الوزن الصافى
-
الوحده الداخليه
12(26,46) kg(lbs)
-
الوحده الخارجيه
50,5(111.33) kg(lbs)
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