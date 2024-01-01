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Plasmaster Jet Cool
جميع المواصفات
المواصفات العامه
-
قدرة التبريد
3.22 كيلووات
11000 وحدة حرارية بريطانية/ساعة
-
دخل الطاقة - التبريد
1050 وات
-
تيار التشغيل - التبريد
4.5 أمبير
-
EER
3.07 W/W
10,474 وحدة حرارية بريطانية/ساعة
-
عامل الطاقة
98%
-
معدل تدفق الهواء - الداخلي، كحد أقصى
9.1 (309) م3/دقيقة (CFM)
-
معدل تدفق الهواء - الخارجي، كحد أقصى
25 (882) م3/دقيقة (CFM)
-
مستوى ضغط الصوت - الداخلي، H/M/L
42 / 36 / 33 ديسبل (أمبير)±3
-
مستوى ضغط الصوت - الخارجي، كحد أقصى
48 ديسبل (أمبير) ±3
-
غاز التبريد والشحن- النوع
R22
-
غاز التبريد والشحن
880 (31,75) ج(أوقية)
-
الضاغط - النوع
دوار
-
الضاغط - الطراز
QKH190PAA
-
المروحة (الخارجية) - النوع
مروحة دافعة
-
المروحة (الخارجية) - نوع الموتور
التيار المتردد
-
المروحة (الخارجية) - خرج الموتور
34 وات
-
قاطع الدائرة*
15 أمبير
-
كابل طاقة
3*1 رقم *مم2
-
كابل التوصيل
3*1 + 2*0.75 رقم*مم2 (متضمنة الطرف الأرضي)
-
أنبوب التوصيل - جانب السائل
6.35 (1/4) مم (بوصة)
-
أنبوب التوصيل - جانب الغاز
12,7 (1/2) مم (بوصة)
-
الأبعاد (العبوة) - الداخلية (عرض*ارتفاع*عمق)
908 × 256 × 334 مم
38,1 × 10,7 × 14 بوصة
-
الأبعاد (العبوة) - الخارجية (عرض*ارتفاع*عمق)
914 × 581 × 356 مم
36 × 22,9 × 14 بوصة
-
الأبعاد (بدون العبوة) - الداخلية (عرض*ارتفاع*عمق)
840 × 270 × 165 مم
35,2 × 11,3 × 6.9 بوصة
-
الأبعاد (بدون العبوة) - الخارجية (عرض*ارتفاع*عمق)
770 × 540 × 245 مم
30,3 × 21,2 × 9.64 بوصة
-
الوزن الإجمالي - الداخلية
9,3 (20,5) كجم(رطل)
-
الوزن الإجمالي - الخارجية
32,5 (71,6) كجم(رطل)
-
الوزن الصافي - الداخلية
7,4 (16,3) كجم(رطل)
-
الوزن الصافي - الخارجية
30 (66) كجم(رطل)
-
نطاق التشغيل - التبريد (الخارجية)
21 إلى 54 (75.1 إلى 129.2) مئوية (فهرنهايت)
-
نطاق التشغيل - التدفئة (الخارجية)
1 إلى 24 (3,6 إلى 85,9) مئوية (فهرنهايت)
-
الحد الأقصى لطول الأنابيب
15(49) م(قدم)
-
الحد الأقصى لفارق الارتفاع
7(23) م(قدم)
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