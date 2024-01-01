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تبريد وتدفئة/4 حصان
جميع المواصفات
قدرة التبريد
-
ك و (الحد الأدنى - التصنيف - الحد الأقصى)
8.65
-
وحدة حرارية بريطانية/ساعة
29500
قدرة التدفئة
-
ك و (الحد الأدنى - التصنيف - الحد الأقصى)
8.65
-
وحدة حرارية بريطانية/ساعة
29,500
إدخال الطاقة (واط)
-
التبريد
3020
-
التدفئة
2700
تيار التشغيل (أ)
-
التبريد
14
-
التدفئة
12.5
معدل كفاءة الطاقة
-
واط/واط
2.85
-
وحدة حرارية بريطانية/واط ساعة
9.77
معامل الأداء
-
واط/واط
3.2
إمدادات الطاقة
-
Φ/فولت/هرتز
50/220/1
معدل تدفق الهواء (م3/دقيقة (قدم مكعب للدقيقة))
-
الوحدة الداخلية، الحد الأقصى
23(812)
-
الوحدة الخارجية، الحد الأقصى
70(2472)
مستوى الضوضاء (ضغط الصوت، 1م)
-
الوحدة الداخلية، ديسيبل مرتفع (أ) + 3، مرتفع
48 / 44 / 39
-
الوحدة الخارجية، حد أقصى من الديسيبل (أ) + 3، حد أقصى
60
الأبعاد
-
الوحدة الداخلية (عرض*ارتفاع*طول)
1190*346*265
-
الوحدة الخارجية (عرض*ارتفاع*طول)
950*832*330
وصلات الأنابيب
-
جانب الغاز
15.88(5/8)
-
جانب السائل
9.52(3/8)
الحد الأقصى لطول الأنابيب
-
م (قدم)
20(65.6)
الحد الأقصى لاختلاف الارتفاع
-
م (قدم)
15(49.2)
الوزن الصافي كجم (رطل)
-
الوحدة الداخلية
18(39.7)
-
الوحدة الخارجية
68(150)
الوظائف
-
المؤقت
التشغيل/الإيقاف، 7 ساعات
-
النفث البارد
نعم
-
التشغيل السلس والجاف
نعم
-
التشغيل أثناء النوم
نعم
-
التشخيص الذاتي
نعم
-
نوع جهاز التحكم عن بعد
لاسلكي LCD
-
المراحل، مروحة/تبريد/تدفئة
3 / 4 / 4
-
هواء عشوائي (هواء ذاتي)
نعم
-
تنظيف ذاتي
نعم
-
فلترإضافي (قابل للغسيل/مضاد للفطريات)
نعم
-
تحكم في اتجاه تدفق الهواء (يمين يسار)
ذاتي
-
تحكم في اتجاه تدفق الهواء (أعلى وأسفل)
ذاتي
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