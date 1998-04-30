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تبريد وتدفئة/5 حصان

المواصفات

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تبريد وتدفئة/5 حصان

LS-H366V4V0

تبريد وتدفئة/5 حصان

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جميع المواصفات

قدرة التبريد

  • ك و (الحد الأدنى - التصنيف - الحد الأقصى)

    9.82

  • وحدة حرارية بريطانية/ساعة

    33500

قدرة التدفئة

  • ك و (الحد الأدنى - التصنيف - الحد الأقصى)

    9.82

  • وحدة حرارية بريطانية/ساعة

    33,500

إدخال الطاقة (واط)

  • التبريد

    3300

  • التدفئة

    3300

تيار التشغيل (أ)

  • التبريد

    15.5

  • التدفئة

    15.5

معدل كفاءة الطاقة

  • واط/واط

    2.98

  • وحدة حرارية بريطانية/واط ساعة

    10.15

معامل الأداء

  • واط/واط

    2.98

إمدادات الطاقة

  • Φ/فولت/هرتز

    50/220/1

معدل تدفق الهواء (م3/دقيقة (قدم مكعب للدقيقة))

  • الوحدة الداخلية، الحد الأقصى

    28(989)

  • الوحدة الخارجية، الحد الأقصى

    70(2472)

مستوى الضوضاء (ضغط الصوت، 1م)

  • الوحدة الداخلية، ديسيبل مرتفع (أ) + 3، مرتفع

    51

  • ديسيبل متوسط (أ) + 3، متوسط

    46

  • ديسيبل منخفض (أ) + 3، منخفض

    42

  • الوحدة الخارجية، حد أقصى من الديسيبل (أ) + 3، حد أقصى

    60

الأبعاد

  • الوحدة الداخلية (عرض*ارتفاع*طول)

    1190*346*265

  • الوحدة الخارجية (عرض*ارتفاع*طول)

    950*832*330

وصلات الأنابيب

  • جانب الغاز

    15.88(5/8)

  • جانب السائل

    9.52(3/8)

الحد الأقصى لطول الأنابيب

  • م (قدم)

    30(98.4)

الحد الأقصى لاختلاف الارتفاع

  • م (قدم)

    15(49.2)

الوزن الصافي كجم (رطل)

  • الوحدة الداخلية

    18(39.7)

  • الوحدة الخارجية

    76.5(168.7)

الوظائف

  • المؤقت

    التشغيل/الإيقاف، 7 ساعات

  • النفث البارد

    نعم

  • التشغيل السلس والجاف

    نعم

  • التشغيل أثناء النوم

    نعم

  • التشخيص الذاتي

    نعم

  • نوع جهاز التحكم عن بعد

    لاسلكي LCD

  • المراحل، مروحة/تبريد/تدفئة

    4 / 4 / 3

  • هواء عشوائي (هواء ذاتي)

    نعم

  • تنظيف ذاتي

    نعم

  • فلترإضافي (قابل للغسيل/مضاد للفطريات)

    نعم

  • تحكم في اتجاه تدفق الهواء (يمين يسار)

    ذاتي

  • تحكم في اتجاه تدفق الهواء (أعلى وأسفل)

    ذاتي

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