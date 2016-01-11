Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
مكيف DUALCOOL انفرتر بارد ساخن 18000 BTU، موفر للطاقة، تبريد سريع، تبريد هادىء

المواصفات

التقييمات

الدعم

مكيف DUALCOOL انفرتر بارد ساخن 18000 BTU، موفر للطاقة، تبريد سريع، تبريد هادىء

S4-W18KL3AA

مكيف DUALCOOL انفرتر بارد ساخن 18000 BTU، موفر للطاقة، تبريد سريع، تبريد هادىء

(0)

الملخص

طباعة

الأبعاد

W18KL3AA

جميع المواصفات

المواصفات العامه

  • القدرة التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)

    1.08 ~ 5.31 ~ 5.36 كيلوواط
    3,685 ~ 18,114 ~ 18,300 وحدة حرارة بريطانية/ساعة

  • القدرة التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)

    1.08 ~ 5.71 ~ 6.10 كيلوواط
    3,685 ~ 19,480 ~ 20,800 وحدة حرارة بريطانية/ساعة

  • دخل الطاقة - التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)

    238 ~ 1,630 ~ 1,900 واط

  • دخل الطاقة - التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)

    238 ~ 1,650 ~ 1,800 واط

  • تيار التشغيل - التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)

    1.10 ~ 7.50 ~ 9.10 أمبير

  • تيار التشغيل - التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)

    1.10 ~ 7.40 ~ 9.10 أمبير

  • معدل كفاءة الطاقة (EER)

    3.26 الوزن/الوزن
    11.11 (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)/واط

  • SEER

    14.97

  • معامل الأداء (COP)

    3.46 الوزن/الوزن
    11.81 (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)/واط

  • درجة ملصق الطاقة - التبريد

    A+

  • مزوّد الطاقة

    1, 220, 50 القطر، فولط، هرتز

  • نطاق الفولطية المتاح

    187 ~ 276 فولط

  • معامل الطاقة - التبريد/التدفئة

    95.0%

  • التخلص من الرطوبة

    1.50 لتر/ساعة
    3.17 نقاط/ساعة

  • الداخلية - معدل تدفق الهواء (التبريد، الحد الأقصى/مرتفع/متوسط/منخفض)

    19.3/13.5/12/9 م³/دقيقة, 670.9/476.8/423.8/317.8 قدم مكعب في الدقيقة
    20/14/13/9.5م³/دقيقة, 706.2/494.4/459/335.5 قدم مكعب في الدقيقة

  • الداخلية - سرعة محرك المروحة (التبريد، Max/H/HM/M/ML/L/SL)

    1500/1150/1050/950/860/770/700لفة في الدقيقة

  • الداخلية - سرعة محرك المروحة (التدفئة، Max/H/HM/M/ML/L/SL)

    1650/1150/1050/950/860/770/700لفة في الدقيقة

  • الداخلية - مستوى ضغط الصوت (التبريد، Max/H/M/L )

    44/39/34/31 ديسيبل (A)

  • الداخلية - مستوى ضغط الصوت (التدفئة، الحد الأقصى/مرتفع/متوسط)

    44/ 39 /34ديسيبل (A)

  • الداخلية - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الصافي)

    998x345x210 مم
    39-9/32x13-19/32x8-9/32 بوصة

  • الداخلية - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الشحن)

    1080x422x281 مم
    42-17/32x16-5/8x11-1/16 بوصة

  • الداخلية - الوزن (الصافي)

    11.9كجم
    26.2رطل

  • الداخلية - الوزن (الشحن)

    14.0كجم
    30.9رطل

  • الداخلية - مفتاح الفصل

    20أمبير

  • الداخلية - كود اللون الخارجي

    Munsell 7.5BG 10/2
    RAL 9016

  • الداخلية - نطاق التشغيل (التبريد)

    18 ~ 32درجة مئوية لمبة جافة, 64.4 ~ 89.6درجة فهرنهايت لمبة جافة
    12 ~ 23درجة مئوية لمبة مبللة, 53.6 ~ 73.4 درجة فهرنهايت لمبة مبللة

  • الداخلية - نطاق التشغيل (التدفئة)

    16 ~ 30درجة مئوية لمبة جافة
    60.8 ~ 86درجة فهرنهايت لمبة جافة

  • الأماكن المفتوحة - معدل تدفق الهواء (الحد الأقصى)

    38.0م³/دقيقة
    1342قدم مكعب في الدقيقة

  • الأماكن المفتوحة - سرعة محرك المروحة (التبريد، الحد الأدنى ~ الحد الأقصى)

    200 ~ 900لفة في الدقيقة

  • الأماكن المفتوحة - سرعة محرك المروحة (التدفئة، الحد الأدنى ~ الحد الأقصى)

    200 ~ 900لفة في الدقيقة

  • الأماكن المفتوحة -مستوى ضغط الصوت (التبريد، المُقدَّر)

    54ديسيبل (A)

  • الأماكن المفتوحة - مستوى ضغط الصوت (التدفئة، المُقدَّر)

    56ديسيبل (A)

  • الأماكن المفتوحة - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الصافي)

    770 ~ 545 ~ 288مم
    30-5/16 ~ 21-15/32 ~ 11-11/32بوصة

  • الأماكن المفتوحة - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الشحن)

    925 ~ 593 ~ 393مم
    36-13/32 ~ 23-11/32 ~ 15-15/32بوصة

  • الأماكن المفتوحة - الوزن (الصافي)

    34.0 كجم
    75.0رطل

  • الأماكن المفتوحة - الوزن (الشحن)

    39.5كجم
    87.1رطل

  • الأماكن المفتوحة - الحد الأقصى لحجم المنصهر

    20أمبير

  • الأماكن المفتوحة - كود اللون الخارجي

    Munsell 9.54Y 8.34/1.31
    RAL 9001

  • الأماكن المفتوحة - نطاق التشغيل (التبريد)

    18 ~ 48درجة مئوية لمبة جافة,64.4 ~ 118.4 درجة فهرنهايت لمبة جافة

  • الأماكن المفتوحة - نطاق التشغيل (التدفئة)

    -5 ~ 18درجة مئوية لمبة مبللة, 23 ~64.4 درجة فهرنهايت لمبة مبللة
    -5 ~ 24درجة مئوية لمبة جافة, 23 ~75.2درجة فهرنهايت لمبة جافة

  • قاطع الدائره

    20أمبير

  • كابل مزوّد الطاقة

    3رقم
    1.5مم²
    14مقياس الأسلاك الأمريكي

  • إمداد الطاقة إلى الوحدة

    الأماكن المفتوحة

  • كابل الطاقة والاتصالات

    4رقم
    0.75
    18مقياس الأسلاك الأمريكي

  • الأنابيب - الحجم (سائل)

    ø 6.35مم
    ø 1/4بوصة

  • (الغاز) الحجم - الأنابيب

    ø 12.7مم
    ø 1/2بوصة

  • الأنابيب - طريقة التوصيلات (الداخلية/الخارجية)

    مفلج/مفلج

  • حجم خرطوم التصريف - القطر الخارجي، القطر الداخلي

    21.5، 16.0مم
    27/32, 5/8بوصة

  • بين الداخل والخارج - (الحد الأدنى/القياسي/الحد الأقصى)طول الأنابيب

    11.8 ~ 24.6 ~ 65.6قدم
    3.6 ~ 7.5 ~ 20متر

  • بين الداخل والخارج - بدون شحن

    7.5متر
    24.6قدم

  • بين الداخل والخارج - الحد الأقصى لتفاوت الارتفاع

    10متر
    32.8قدم

  • بين الداخل والخارج - العزل الحراري لتوصيلات الأنابيب

    كل من أنبوب السوائل والغاز

  • مبرّد - النوع

    R410A

  • مبرّد - الشحنة الأولية

    1230 جم
    43.4رطل

  • مبرّد - الشحنة الإضافية

    20جم/م
    0.22رطل/قدم/

  • مبرّد - التحكم

    شعري

  • مبرّد - قدرة الإنذار العالمي

    2087.5

  • مبرّد - مكافئ طن ثاني أكسيد الكربون

    2.568

  • أسلوب إذابة الثلج

    عكس الدورة

  • رمز الأداة (الهيكل) - الداخلية/الخارجية

    SK/UL2

  • الضاغط - النوع

    دوار مزدوج

  • الضاغط - الطراز

    GAT156MAD

  • الضاغط - نوع المحرك

    BLDC

  • الضاغط - نوع الزيت/الشركة المصنعة

    POE (RB68A)/Sun Oil أو Jx Nippon

  • الضاغط - تكلفة الزيت

    400سم مكعب

  • الضاغط - الشركة المصنعة/بلد المنشأ

    LG Electronics/الصين

  • مروحة(داخلية) - النوع

    مروحة التدفق العرضي

  • مروحة(داخلية) - خرج المحرك

    30واط

  • مروحة(خارجية) - النوع

    مروحة دافعة

  • مروحة(خارجية) - نوع المحرك

    BLDC

  • مروحة(خارجية) - خرج المحرك

    43واط

  • مروحة(خارجية) - عزل المحرك

    الفئة هـ

  • مروحة(خارجية) - حماية غلق/دخول المحرك

    TEAO/IPX4

  • (المبادل الحراري - المبخّر (المادة، أنبوب/ريشة

    نحاس/ألومنيوم

  • المبادل الحراري - المبخّر ((ø × الصف ×العمود × FPI × L) × الكمية)

    (ø7 x 2 x 16 x 20 x 744) x 1

  • المبادل الحراري - المبخّر (الحماية من التآكل)

    PCM

  • المبادل الحراري - المبخّر (نوع الريشة)

    محززة

  • (المبادل الحراري - المكثف (المادة، أنبوب/ريشة

    نحاس/ألومنيوم

  • المبادل الحراري - المكثف((ø × الصف ×العمود × FPI × L) × الكمية)

    (x 1 (ø7 x 2 x 24 x 18 x 823

  • (الحماية من التآكل)المبادل الحراري - المكثف

    ذهبي

  • (نوع الريشة)المبادل الحراري - المكثف

    كوة

  • أقصى سعة لطول الأنابيب - التبريد

    92.0%

  • أقصى سعة لطول الأنابيب - التدفئة

    96.4%

  • Micom - الشركة المصنعة لـ ODU Micom وP/No

    5401456334

  • Micom - الشركة المصنعة لـ IDU Micom وP/No

    EBR86444807

  • Micom (داخلي) - PCB الرئيسي (CHECK SUM)

    3CAF

  • Micom (داخلي) - EEPROM (CHECK SUM)

    4AE6

  • Micom (خارجي) - PCB الرئيسي (CHECK SUM)

    CBA3

  • Micom (خارجي) - EEPROM (CHECK SUM)

    E659

  • وحدة التحكم عن بُعد السلكية - PCB Check Sum الأساسي وP/No

    .SAA38424414/0679

  • وحدة التحكم عن بُعد اللاسلكية - PCB Check Sum الأساسي وP/No

    69FA)AKB74955603)

رأي المستخدمين

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 