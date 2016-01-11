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مكيف DUALCOOL انفرتر بارد ساخن 18000 BTU، موفر للطاقة، تبريد سريع، تبريد هادىء
الملخص
الأبعاد
جميع المواصفات
المواصفات العامه
-
القدرة التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
1.08 ~ 5.31 ~ 5.36 كيلوواط
3,685 ~ 18,114 ~ 18,300 وحدة حرارة بريطانية/ساعة
-
القدرة التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
1.08 ~ 5.71 ~ 6.10 كيلوواط
3,685 ~ 19,480 ~ 20,800 وحدة حرارة بريطانية/ساعة
-
دخل الطاقة - التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
238 ~ 1,630 ~ 1,900 واط
-
دخل الطاقة - التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
238 ~ 1,650 ~ 1,800 واط
-
تيار التشغيل - التبريد (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
1.10 ~ 7.50 ~ 9.10 أمبير
-
تيار التشغيل - التدفئة (الحد الأدنى ~ المقدر ~ الحد الأقصى)
1.10 ~ 7.40 ~ 9.10 أمبير
-
معدل كفاءة الطاقة (EER)
3.26 الوزن/الوزن
11.11 (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)/واط
-
SEER
14.97
-
معامل الأداء (COP)
3.46 الوزن/الوزن
11.81 (وحدة حرارة بريطانية/ساعة)/واط
-
درجة ملصق الطاقة - التبريد
A+
-
مزوّد الطاقة
1, 220, 50 القطر، فولط، هرتز
-
نطاق الفولطية المتاح
187 ~ 276 فولط
-
معامل الطاقة - التبريد/التدفئة
95.0%
-
التخلص من الرطوبة
1.50 لتر/ساعة
3.17 نقاط/ساعة
-
الداخلية - معدل تدفق الهواء (التبريد، الحد الأقصى/مرتفع/متوسط/منخفض)
19.3/13.5/12/9 م³/دقيقة, 670.9/476.8/423.8/317.8 قدم مكعب في الدقيقة
20/14/13/9.5م³/دقيقة, 706.2/494.4/459/335.5 قدم مكعب في الدقيقة
-
الداخلية - سرعة محرك المروحة (التبريد، Max/H/HM/M/ML/L/SL)
1500/1150/1050/950/860/770/700لفة في الدقيقة
-
الداخلية - سرعة محرك المروحة (التدفئة، Max/H/HM/M/ML/L/SL)
1650/1150/1050/950/860/770/700لفة في الدقيقة
-
الداخلية - مستوى ضغط الصوت (التبريد، Max/H/M/L )
44/39/34/31 ديسيبل (A)
-
الداخلية - مستوى ضغط الصوت (التدفئة، الحد الأقصى/مرتفع/متوسط)
44/ 39 /34ديسيبل (A)
-
الداخلية - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الصافي)
998x345x210 مم
39-9/32x13-19/32x8-9/32 بوصة
-
الداخلية - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الشحن)
1080x422x281 مم
42-17/32x16-5/8x11-1/16 بوصة
-
الداخلية - الوزن (الصافي)
11.9كجم
26.2رطل
-
الداخلية - الوزن (الشحن)
14.0كجم
30.9رطل
-
الداخلية - مفتاح الفصل
20أمبير
-
الداخلية - كود اللون الخارجي
Munsell 7.5BG 10/2
RAL 9016
-
الداخلية - نطاق التشغيل (التبريد)
18 ~ 32درجة مئوية لمبة جافة, 64.4 ~ 89.6درجة فهرنهايت لمبة جافة
12 ~ 23درجة مئوية لمبة مبللة, 53.6 ~ 73.4 درجة فهرنهايت لمبة مبللة
-
الداخلية - نطاق التشغيل (التدفئة)
16 ~ 30درجة مئوية لمبة جافة
60.8 ~ 86درجة فهرنهايت لمبة جافة
-
الأماكن المفتوحة - معدل تدفق الهواء (الحد الأقصى)
38.0م³/دقيقة
1342قدم مكعب في الدقيقة
-
الأماكن المفتوحة - سرعة محرك المروحة (التبريد، الحد الأدنى ~ الحد الأقصى)
200 ~ 900لفة في الدقيقة
-
الأماكن المفتوحة - سرعة محرك المروحة (التدفئة، الحد الأدنى ~ الحد الأقصى)
200 ~ 900لفة في الدقيقة
-
الأماكن المفتوحة -مستوى ضغط الصوت (التبريد، المُقدَّر)
54ديسيبل (A)
-
الأماكن المفتوحة - مستوى ضغط الصوت (التدفئة، المُقدَّر)
56ديسيبل (A)
-
الأماكن المفتوحة - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الصافي)
770 ~ 545 ~ 288مم
30-5/16 ~ 21-15/32 ~ 11-11/32بوصة
-
الأماكن المفتوحة - الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (الشحن)
925 ~ 593 ~ 393مم
36-13/32 ~ 23-11/32 ~ 15-15/32بوصة
-
الأماكن المفتوحة - الوزن (الصافي)
34.0 كجم
75.0رطل
-
الأماكن المفتوحة - الوزن (الشحن)
39.5كجم
87.1رطل
-
الأماكن المفتوحة - الحد الأقصى لحجم المنصهر
20أمبير
-
الأماكن المفتوحة - كود اللون الخارجي
Munsell 9.54Y 8.34/1.31
RAL 9001
-
الأماكن المفتوحة - نطاق التشغيل (التبريد)
18 ~ 48درجة مئوية لمبة جافة,64.4 ~ 118.4 درجة فهرنهايت لمبة جافة
-
الأماكن المفتوحة - نطاق التشغيل (التدفئة)
-5 ~ 18درجة مئوية لمبة مبللة, 23 ~64.4 درجة فهرنهايت لمبة مبللة
-5 ~ 24درجة مئوية لمبة جافة, 23 ~75.2درجة فهرنهايت لمبة جافة
-
قاطع الدائره
20أمبير
-
كابل مزوّد الطاقة
3رقم
1.5مم²
14مقياس الأسلاك الأمريكي
-
إمداد الطاقة إلى الوحدة
الأماكن المفتوحة
-
كابل الطاقة والاتصالات
4رقم
0.75
18مقياس الأسلاك الأمريكي
-
الأنابيب - الحجم (سائل)
ø 6.35مم
ø 1/4بوصة
-
(الغاز) الحجم - الأنابيب
ø 12.7مم
ø 1/2بوصة
-
الأنابيب - طريقة التوصيلات (الداخلية/الخارجية)
مفلج/مفلج
-
حجم خرطوم التصريف - القطر الخارجي، القطر الداخلي
21.5، 16.0مم
27/32, 5/8بوصة
-
بين الداخل والخارج - (الحد الأدنى/القياسي/الحد الأقصى)طول الأنابيب
11.8 ~ 24.6 ~ 65.6قدم
3.6 ~ 7.5 ~ 20متر
-
بين الداخل والخارج - بدون شحن
7.5متر
24.6قدم
-
بين الداخل والخارج - الحد الأقصى لتفاوت الارتفاع
10متر
32.8قدم
-
بين الداخل والخارج - العزل الحراري لتوصيلات الأنابيب
كل من أنبوب السوائل والغاز
-
مبرّد - النوع
R410A
-
مبرّد - الشحنة الأولية
1230 جم
43.4رطل
-
مبرّد - الشحنة الإضافية
20جم/م
0.22رطل/قدم/
-
مبرّد - التحكم
شعري
-
مبرّد - قدرة الإنذار العالمي
2087.5
-
مبرّد - مكافئ طن ثاني أكسيد الكربون
2.568
-
أسلوب إذابة الثلج
عكس الدورة
-
رمز الأداة (الهيكل) - الداخلية/الخارجية
SK/UL2
-
الضاغط - النوع
دوار مزدوج
-
الضاغط - الطراز
GAT156MAD
-
الضاغط - نوع المحرك
BLDC
-
الضاغط - نوع الزيت/الشركة المصنعة
POE (RB68A)/Sun Oil أو Jx Nippon
-
الضاغط - تكلفة الزيت
400سم مكعب
-
الضاغط - الشركة المصنعة/بلد المنشأ
LG Electronics/الصين
-
مروحة(داخلية) - النوع
مروحة التدفق العرضي
-
مروحة(داخلية) - خرج المحرك
30واط
-
مروحة(خارجية) - النوع
مروحة دافعة
-
مروحة(خارجية) - نوع المحرك
BLDC
-
مروحة(خارجية) - خرج المحرك
43واط
-
مروحة(خارجية) - عزل المحرك
الفئة هـ
-
مروحة(خارجية) - حماية غلق/دخول المحرك
TEAO/IPX4
-
(المبادل الحراري - المبخّر (المادة، أنبوب/ريشة
نحاس/ألومنيوم
-
المبادل الحراري - المبخّر ((ø × الصف ×العمود × FPI × L) × الكمية)
(ø7 x 2 x 16 x 20 x 744) x 1
-
المبادل الحراري - المبخّر (الحماية من التآكل)
PCM
-
المبادل الحراري - المبخّر (نوع الريشة)
محززة
-
(المبادل الحراري - المكثف (المادة، أنبوب/ريشة
نحاس/ألومنيوم
-
المبادل الحراري - المكثف((ø × الصف ×العمود × FPI × L) × الكمية)
(x 1 (ø7 x 2 x 24 x 18 x 823
-
(الحماية من التآكل)المبادل الحراري - المكثف
ذهبي
-
(نوع الريشة)المبادل الحراري - المكثف
كوة
-
أقصى سعة لطول الأنابيب - التبريد
92.0%
-
أقصى سعة لطول الأنابيب - التدفئة
96.4%
-
Micom - الشركة المصنعة لـ ODU Micom وP/No
5401456334
-
Micom - الشركة المصنعة لـ IDU Micom وP/No
EBR86444807
-
Micom (داخلي) - PCB الرئيسي (CHECK SUM)
3CAF
-
Micom (داخلي) - EEPROM (CHECK SUM)
4AE6
-
Micom (خارجي) - PCB الرئيسي (CHECK SUM)
CBA3
-
Micom (خارجي) - EEPROM (CHECK SUM)
E659
-
وحدة التحكم عن بُعد السلكية - PCB Check Sum الأساسي وP/No
.SAA38424414/0679
-
وحدة التحكم عن بُعد اللاسلكية - PCB Check Sum الأساسي وP/No
69FA)AKB74955603)
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