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مكيف الهواء LG HERO On/Off Air Conditioner بقوة 2.25 حصان، تبريد فقط، تبريد سريع، ريشة زرقاء، تأرجح تلقائي، تنظيف تلقائي، مؤقت، إعادة تشغيل تلقائي، وضع السكون
نقرة واحدة فقط تفصلك عن غرفة أكثر برودة أو أكثر دفئًا مع الوضع النفاث (Jet mode)
يعمل مكيف الهواء على الحائط.
وزّع الهواء بالتساوي في جميع أنحاء غرفتك
يقوم نظام التأرجح التلقائي بتوزيع الهواء بالتساوي بحيث يجعل جو الغرفة مريحًا في كل ركن من أركان الغرفة.
*قد يتم تغيير صورة عرض جهاز التحكم عن بُعد دون إشعار مسبق.
تنظيف داخلي تلقائي
*الصورة أعلاه لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف عن صورة واستخدام المنتج الفعلي.
الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني تنظيف مكيف الهواء وإدارته؟
للحصول على هواء نظيف وأداء قوي، يجب تنظيف الفلتر كل أسبوعين. اغسل الفلتر بماء فاتر أو استخدم مُنظِّفًا شفافًا للرواسب العنيدة. بعد الغسل بالماء، جفف الفلتر في الظل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يمكنك استخدام وظيفة التنظيف التلقائي1) لإدارة أكثر ملاءمة لتكييف الهواء، فهي تعمل على تجفيف المُكيِّف من الداخل تلقائيًا عند إيقاف تشغيله3)2).
1) يتطلب الإعداد الأولي للتنظيف التلقائي جهاز التحكم عن بُعد. راجع الدليل المرفق مع المنتج للحصول على التفاصيل.
2) إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة، يستمر تشغيل المروحة لمدة 30 دقيقة.
يتم ضبط الوظيفة على "إيقاف التشغيل" عند الشحن من المصنع.
قد يتم تغيير الوظيفة دون إشعار، يُرجى مراجعة الدليل المرفق مع المنتج للحصول على التفاصيل.
3) قد لا تتوفر وظيفة التنظيف التلقائي حسب البلد/الطراز.
كيف يمكنني توفير الطاقة أثناء استخدام مكيف الهواء؟
يمكنك توفير الطاقة من خلال اختيار درجات الحرارة المناسبة عند التبريد والتدفئة وتنظيف الفلاتر بانتظام لتقليل هدر الطاقة غير الضروري.
يوصى بضبط مكيف الهواء على 25 درجة مئوية للتبريد و21 درجة مئوية للتدفئة.
كيف أقوم بتركيب مكيف الهواء؟
هناك نوعان رئيسيان من مكيفات الهواء: مكيفات الهواء المنفصلة (Split)، مكيفات الهواء الخالية من الوصلات (Duct-free). تتطلب مكيفات الهواء المنفصلة تركيبًا احترافيًا ومكيفات الهواء الخالية من القنوات (مكيفات الشباك ومكيفات الحائط والمكيفات المحمولة وغيرها) لا تتطلب تركيب قنوات التهوية لأنها وحدات خارجية مدمجة. يجب تركيب مكيفات الهواء من نوع سبليت من قبل مهندس محترف لأن عملية التركيب تتطلب الحفر في الجدران لتوصيل الوحدات الخارجية والداخلية وأعمال الأسلاك الكهربائية.
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
الحائط
-
نوع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
C/O
-
تصنيف استهلاك طاقة التبريد / دقيقة (W)
1585
-
درجة الطاقة
غير متوفر
جميع المواصفات
الباركود
-
الباركود
8806096079355
تبريد
-
سرعة المروحة
٤ خطوات
امتثال
-
شهر الإطلاق (YYYY-MM)
2024-07
-
الصانع (المستورد)
إل جي إلكترونيكس
-
اسم موديل المنتج
S4NC18RZAAA
-
نوع المنتج واسم الموديل
S4NC18RZAAA
مرفق
-
إعادة بدء تلقائية
نعم
-
وضع المروحة
نعم
-
عملية التبديل القسري
نعم
-
انخفاض مستوى الضجيج
نعم
-
حجز تشغيل / إيقاف (24 ساعة)
نعم
-
وحدة التحكم عن بُعد
نعم
-
حجز
نعم
توفير الطاقة
-
درجة الطاقة
غير متوفر
التصميم
-
اللون (الجسم)
أبيض
-
اللون (التفريغ)
أبيض
-
عرض
عرض الرقم
تصفيه
-
مرشح المواد المسببة للحساسية
غير متوفر
-
فلتر الغبار الناعم
غير متوفر
-
مرشح مسبق
نعم
-
فلتر الغبار فائق الدقة
غير متوفر
وحدة خارجية
-
نموذج الوحدة الخارجية
S4UC18RZAAA
عام
-
قدرة التبريد المقدرة / دقيقة (W)
5280 / -
-
تصنيف استهلاك طاقة التبريد / دقيقة (W)
1585
-
نوع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
C/O
-
الوحدة الداخلية Dimension_WxHxD (مم)
1025x319x223
-
وزن الوحدة الداخلية (كجم)
13.3
-
الوحدة الخارجية Dimension_WxHxD (مم)
800x275x553
-
وزن الوحدة الخارجية (كجم)
37.0
-
نوع المنتج
الحائط
-
نوع المنتج الثاني
تشغيل/إيقاف
-
تصنيف جهد الإدخال (V ، هرتز)
220, 50
-
نوع المبرد
R410A
-
قوة الصوت (تبريد) SH / H / M / L / SL (ديسيبل (A))
50 / 47 / 43
إزالة الرطوبة
-
إزالة الرطوبة
نعم
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