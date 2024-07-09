للحصول على هواء نظيف وأداء قوي، يجب تنظيف الفلتر كل أسبوعين. اغسل الفلتر بماء فاتر أو استخدم مُنظِّفًا شفافًا للرواسب العنيدة. بعد الغسل بالماء، جفف الفلتر في الظل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يمكنك استخدام وظيفة التنظيف التلقائي1) لإدارة أكثر ملاءمة لتكييف الهواء، فهي تعمل على تجفيف المُكيِّف من الداخل تلقائيًا عند إيقاف تشغيله3)2).

1) يتطلب الإعداد الأولي للتنظيف التلقائي جهاز التحكم عن بُعد. راجع الدليل المرفق مع المنتج للحصول على التفاصيل.

2) إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة، يستمر تشغيل المروحة لمدة 30 دقيقة.

يتم ضبط الوظيفة على "إيقاف التشغيل" عند الشحن من المصنع.

قد يتم تغيير الوظيفة دون إشعار، يُرجى مراجعة الدليل المرفق مع المنتج للحصول على التفاصيل.

3) قد لا تتوفر وظيفة التنظيف التلقائي حسب البلد/الطراز.