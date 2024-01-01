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تكييف انفرتر STD قدرة 2.25 حصان بارد فقط

الميزات

المعرض

المواصفات

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تكييف انفرتر STD قدرة 2.25 حصان بارد فقط

S4-Q18KL3AD

تكييف انفرتر STD قدرة 2.25 حصان بارد فقط

(3)

*إعرف قدرة التكييف المناسبة لك

*أجهزة التكييف المنزلي(سبليت) تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس العادي ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرتر عشر سنوات

**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

*تواصل معنا على اللايف شات أو كلمنا على الخط الساخن لمعرفة قدرة التكيف المناسبة لك.
**إذا قمت بشراء مكيف هواء لا يتطابق مع مساحتك ، فلن يتم تركيبه.

توفير الطاقة

يضبط الضاغط العاكس سرعة الضاغط بشكل دائم للحفاظ على مستويات درجات الحرارة المطلوبة. علاوة على ذلك يوفر الضاغط ™DUAL Inverter Compressor الطاقة بشكل أكبر من الضواغط التقليدية.
™DUAL Inverter Compressor بضمان 10 سنوات1

™DUAL Inverter Compressor بضمان 10 سنوات

يحل ™DUAL Inverter Compressor من LG مشاكل مثل الأعطال وعدم الكفاءة والضوضاء مما يوفر تبريد أسرع ومدة خدمة أطول وتشغيل أثر هدوءً لمكيف الهواء. ومع الضمان الممتد لمدة 10 سنوات على الضاغط يمن للمستخدمين الاستمتاع بميزات مكيف هواء LG لمدة أطول من الوقت.

™DUAL Inverter Compressor

ضاغط بمعدل دوران أسرع يوفر استهلاك الطاقة ومعدل تبريد أسرع.

ضمان لمدة 10 أعوام

معتمد من للعمل لمدة 10 سنوات.

تي يو في راينلاند

توفالو راینلاند ھي وكالة اختبار دولیة رائدة.

التبريد السريع

يبدء مكيف هواء LG تبريد الهواء بسرعة بفضل قدرته على التبريد السريع مع
™Dual Inverter Compressor وبذلك يتدفق الهواء بسرعة ويبرد المساحات بشكل أسرع.

تصميم بسيط ونحيف بشاشة مخفية1

تصميم بسيط ونحيف بشاشة مخفية

يسهل تصميم مكيفات الهواء من LG النحيف والحديث عمليه التركيب والتنظيف التقليدي لفلتر EZ المنزلق. وعلاوة على ذلك تعد الشاشة المخفية الكبيرة أداة مثالية للتحقق من عرض الطاقة بشكل مريح.

*صورة المنتج من الممكن ان تختلف عن المنتج الحقيقي بالاعلى.

ضوضاء أقل<br>3

ضوضاء أقل

تعمل مكيفات هواء LG بمستويات ضوضاء منخفضة بفضل تصميم انحراف المروحة الفريد والضاغط ™DUAL Inverter Compressor الذي يمنع صدور الضوضاء ويسمح بتشغيل هادئ.

تركيب سهل وسريع1

تركيب سهل وسريع

صممت مكيفات الهواء من LG لتوفر عملية تركيب سهلة وسريعة بغض النظر عن الأشياء المحيطة وعدد الأشخاص المشاركين في عملية التركيب. ومع تقليل عدد الأشخاص والوقت المطلوبين لتركيب المنتج من الممكن تركيب أكثر من مكيف هواء في أكثر من منزل في وقت أقصر.

نوم هادئ

يضمن وضع النوم الهادئ أقصى درجات الراحة أثناء النوم من خلا الضبط التلقائي لـ 3 وظائف (تدفق الهواء غير المباشر / ضبط وقت إيقاف التشغيل على 7 ساعات / منطق وقت النوم وتدفق الهواء المريح)، بضغطة واحدة.

التنظيف التلقائي

تمنع وظيفة التنظيف التلقائي الشامل تكون البكتريا والعفن على مبادل الحرارة وبالتالي توفير بيئة مريحة ومرضية للمستخدم.

تكنولوجيا Jet Dry

تعطي تكنولوجيا Jet Dry الأولوية لإزالة الرطوبة من المناطق ذات مستويات الرطوبة العالية للحفاظ على الهواء في غرفتك جافًا ومنعشًا.

الملخص

طباعة

الأبعاد

Q18KL3AC

المواصفات الأساسية

  • نوع المنتج

    STD

  • سعة التبريد القصوى (واط)

    5360

  • تصنيف استهلاك طاقة التبريد / دقيقة (W)

    1650/238

  • درجة الطاقة

    S3

  • مؤين

    نعم

جميع المواصفات

تبريد

  • تبريد الطاقة

    نعم

جهاز تنقية الهواء

  • مؤين

    نعم

مرفق

  • انخفاض مستوى الضجيج

    نعم

توفير الطاقة

  • درجة الطاقة

    S3

تدفئه

  • تسخين الطاقة

    لا يوجد

النظافة الصحية

  • التنظيف التلقائي

    نعم

عام

  • سعة التبريد القصوى (واط)

    5360

  • قدرة التبريد المقدرة / دقيقة (W)

    5280/1080

  • تصنيف استهلاك طاقة التبريد / دقيقة (W)

    1650/238

  • الوحدة الداخلية Dimension_WxHxD (مم)

    998 x 345 x 210

  • وزن الوحدة الداخلية (كجم)

    11.6

  • الوحدة الخارجية Dimension_WxHxD (مم)

    770 x 545 x 288

  • وزن الوحدة الخارجية (كجم)

    32.6

  • نوع المنتج

    STD

  • تصنيف جهد الإدخال (V ، هرتز)

    220, 50

  • نوع المبرد

    R410A

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