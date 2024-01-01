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*إعرف قدرة التكييف المناسبة لك
*أجهزة التكييف المنزلي(سبليت) تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس العادي ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرتر عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*تواصل معنا على اللايف شات أو كلمنا على الخط الساخن لمعرفة قدرة التكيف المناسبة لك.
**إذا قمت بشراء مكيف هواء لا يتطابق مع مساحتك ، فلن يتم تركيبه.
™Dual Inverter Compressor ضاغط
نوم مريح
يضمن لك وضع النوم المريح الاستمتاع ببيئة نوم مريحة إلى أقصى درجة عن طريق الضبط التلقائي لثلاث وظائف مختلفة (تدفق الهواء غير المباشر/ ضبط إيقاف التشغيل لمدة 7 ساعات/هواء خفيف/ومنطق وقت النوم)، بنقرة بسيطة على الزر.
تكنولوجيا Jet Dry
تعطي تكنولوجيا Jet Dry الأولوية لإزالة الرطوبة من المناطق ذات مستويات الرطوبة العالية للحفاظ على الهواء في غرفتك جافًا ومنعشًا.
الملخص
الأبعاد
المواصفات الأساسية
-
نوع المنتج
STD
-
سعة التبريد القصوى (واط)
3870
-
سعة التدفئة القصوى (واط)
4040
-
تصنيف استهلاك طاقة التبريد / دقيقة (W)
1150/140
-
درجة الطاقة
S3
-
مؤين
نعم
جميع المواصفات
تبريد
-
تبريد الطاقة
نعم
جهاز تنقية الهواء
-
مؤين
نعم
مرفق
-
انخفاض مستوى الضجيج
نعم
توفير الطاقة
-
درجة الطاقة
S3
تدفئه
-
تسخين الطاقة
نعم
النظافة الصحية
-
التنظيف التلقائي
نعم
عام
-
سعة التبريد القصوى (واط)
3870
-
قدرة التبريد المقدرة / دقيقة (W)
3520/880
-
تصنيف استهلاك طاقة التبريد / دقيقة (W)
1150/140
-
سعة التدفئة القصوى (واط)
4040
-
تصنيف قدرة التدفئة / دقيقة (W)
3520/880
-
تصنيف استهلاك الطاقة للتدفئة / دقيقة (W)
975/140
-
الوحدة الداخلية Dimension_WxHxD (مم)
837 x 308 x 189
-
وزن الوحدة الداخلية (كجم)
9
-
الوحدة الخارجية Dimension_WxHxD (مم)
717 x 495 x 230
-
وزن الوحدة الخارجية (كجم)
26
-
نوع المنتج
STD
-
تصنيف جهد الإدخال (V ، هرتز)
220, 50
-
نوع المبرد
R410A
إزالة الرطوبة
-
إزالة الرطوبة
نعم
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