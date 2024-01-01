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تكييف إل جي ديوال انفرتر كومبريسور STD قدرة 3 حصان بارد/ ساخن توفير للطاقه وتبريد أسرع مع ضمان 10 سنوات على الكومبريسور

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تكييف إل جي ديوال انفرتر كومبريسور STD قدرة 3 حصان بارد/ ساخن توفير للطاقه وتبريد أسرع مع ضمان 10 سنوات على الكومبريسور

S4-W24K23AE

تكييف إل جي ديوال انفرتر كومبريسور STD قدرة 3 حصان بارد/ ساخن توفير للطاقه وتبريد أسرع مع ضمان 10 سنوات على الكومبريسور

(3)

*إعرف قدرة التكييف المناسبة لك

*أجهزة التكييف المنزلي(سبليت) تأتي مع ضمان خمس سنوات، الكباس العادي ضمان خمس سنوات، الكباس الانفرتر عشر سنوات
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

*تواصل معنا على اللايف شات أو كلمنا على الخط الساخن لمعرفة قدرة التكيف المناسبة لك.
**إذا قمت بشراء مكيف هواء لا يتطابق مع مساحتك ، فلن يتم تركيبه.

ضاغط عاكس مزدوج™ مع ضمان 10 سنوات1

ضاغط عاكس مزدوج™ مع ضمان 10 سنوات

يحّل الضاغط العاكس المزدوج™ من LG مشكلات الضوضاء غير الملائمة وغير الفعالة، ما يؤدي إلى تمكين تكييف الهواء من التبريد بشكل أسرع، والدوام لعمر أطول والتشغيل بصوت هادئ. ومع ضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط، يمكن للمستخدمين التمتع بفوائد مكيف الهواء من LG لفترة زمنية أطول.

™Dual Inverter Compressor ضاغط

يعمل الضاغط بتردد دوران كبير على توفير المزيد من الطاقة كما يتمتع بنطاق تبريد سريع.

ضمان 10 سنوات

حصل المنتج على مصادقة من TUV Rheinland حول صحة دورة حياة المنتج لمدة 10 سنوات

شركة TUV Rheinland

شركة TUV Rheinland، التحقق من معدل سرعة التبريد وتوفير الطاقة (US-W242Kxy0/TS-H2465DA0)

توفير الطاقة

ضاغط العاكس يضبط باستمرار سرعة الضاغط للحفاظ على مستويات درجة الحرارة المطلوبة. علاوة على ذلك، يوفر ضاغط العاكس المزدوج™ المزود بنطاق معدل تشغيل موفر للطاقة المزيد من الطاقة أكثر من الضاغط التقليدي.

تبريد سريع

يبدأ مكيف الهواء من LG في تبريد الهواء بسرعة باستخدام نطاق تبريده عالي السرعة بفضل ضاغط العاكس المزدوج™، وبالتالي فإنه يخرج الهواء لمسافة أبعد ويبرد المساحات بشكل أسرع.

تصميم بسيط ونحيل مزود بشاشة مخفية1

تصميم بسيط ونحيل مزود بشاشة مخفية

يجعل تصميم مكيف هواء النحيف والمتطور من LG من السهل تركيبه وتنظيفه بشكل مريح مع مرشح EZ الانزلاقي. علاوة على ذلك، تعتبر الشاشة المخفية الكبيرة مثالية للتحقق من عرض الطاقة لديك بشكل مريح.
ضجيج منخفض3

ضجيج منخفض

تعمل مكيفات الهواء من LG بمستويات صوت منخفضة، وذلك بفضل المروحة المائلة الفريدة من نوعها من LG وضاغط العاكس المزدوج™ التي تزيل الضوضاء غير الضرورية وتسمح بتشغيل سلس.

تركيب سريع وسهل1

تركيب سريع وسهل

تم تصميم مكيفات الهواء من LG لتركيب أسهل وأكثر كفاءة، بغض النظر عن المناطق المحيطة وعدد الأشخاص المشاركين في عملية التركيب. بفضل تقليل اليد العاملة والوقت اللازم للتركيب، من الممكن الآن تركيب المزيد من مكيفات الهواء في الكثير من المنازل في فترة زمنية أقصر.

التحكم في الفتحة الرأسية من 6 خطوات

يمكن للمستخدمين اختيار اتجاه الريشة من بين 6 مواضع محددة مسبقًا لتلبية دفع الهواء بدقة في الاتجاه الذي تريده.

مرشح الحماية المزدوجة

يعمل المرشح مزدوج الحماية على التقاط الغبار ذو الحجم الكبير.

نوم مريح

يضمن لك وضع النوم المريح الاستمتاع ببيئة نوم مريحة إلى أقصى درجة عن طريق الضبط التلقائي لثلاث وظائف مختلفة (تدفق الهواء غير المباشر/ ضبط إيقاف التشغيل لمدة 7 ساعات/هواء خفيف/ومنطق وقت النوم)، بنقرة بسيطة على الزر.

التنظيف التلقائي

تمنع وظيفة التبريد التلقائي الشاملة تكون البكتيريا والفطريات على المبادل الحراري ومن ثم توفير بيئة أكثر راحة وممتعة للمستخدم.

™Gold Fin

تضمن ™Gold Fin أن السطح أكثر مقاومة للتآكل ويعزز متانة المبادل الحراري لفترة أطول بكثير.

تكنولوجيا Jet Dry

تعطي تكنولوجيا Jet Dry الأولوية لإزالة الرطوبة من المناطق ذات مستويات الرطوبة العالية للحفاظ على الهواء في غرفتك جافًا ومنعشًا.

الملخص

طباعة

الأبعاد

S4-W24K23AD

المواصفات الأساسية

  • درجة الطاقة

    S3

جميع المواصفات

توفير الطاقة

  • درجة الطاقة

    S3

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