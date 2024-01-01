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نظام المسرح المنزلي بمشغّل أقراص Blu-ray 5.1

المواصفات

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نظام المسرح المنزلي بمشغّل أقراص Blu-ray 5.1

HB806TH

نظام المسرح المنزلي بمشغّل أقراص Blu-ray 5.1

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جميع المواصفات

مكبر الصوت

  • النوع

    D-Class

  • عدد القنوات

    5.1

القدره الصوتيه-THD 10%

  • الكليه

    850 واط

  • الاماميه

    2X141واط

  • المركزيه

    141 واط

  • المحيطيه

    2X141واط

  • الصبووفر

    145(passive)واط

القدره الصوتيه-(PEAK)-(4Ω)

  • الكليه

    850 واط

  • الاماميه

    2X136واط

  • المركزيه

    136 واط

  • المحيطيه

    2X136واط

  • الصبووفر

    170(passive)واط

خصائص NTSC/PAL

  • 480i / 576i

    نعم

  • 1080p

    نعم

واجهه المستخدم-القائمه

  • اللغه

    اختيارى

  • الدقه

    1080p24/60Hz

اللوحه الاماميه

  • الشاشه

    FLD

  • معتم الشاشه

    نعم

  • مدخل USB

    نعم

  • ميكرفون

    Mic In(6.3mm) (2)

  • مدخل صوت

    Portable In (2)

اللوحه الخلفيه

  • مخرج اشاره فيديو

    Composite,Component

  • مدخل اشاره صوت

    Audio L/R,Optical

  • HDMI

    Out (1)

  • هوائى الراديو

    FM

  • مدخل انترنت

    RJ45

المواصفات الاساسيه

  • خاصيه USB Direct Recording

    نعم

  • خاصيه SIMPLINK

    نعم

  • خاصيه Time bar

    نعم

  • خاصيه Instant tray open

    نعم

  • خاصيه Quick booting

    نعم

  • خاصيه Quick loading

    نعم

  • خاصيه Firmware update

    نعم

  • تقنيه DLNA

    نعم

  • خاصيه Thumbnail

    نعم

  • خاصيه Speaker Level Trim

    نعم

  • خاصيه Woofer Level Volume

    نعم

  • خاصيه Speaker Distance(channel delay)

    نعم

  • خاصيه Test Tone

    نعم

  • خاصيه Mute

    نعم

  • خاصيه A/V Sync Delay(Audio Delay)

    نعم

  • خاصيه Dimmer

    نعم

  • خاصيه Sleep

    نعم

  • خاصيه Volume on TV

    نعم

  • خاصيه External HDD Playback

    نعم

  • خاصيه TV Sound ez Set-up

    نعم

  • خاصيه Dynamic Range Control

    نعم

اللاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها

  • DVD(PAL)

    نعم

  • DVD(NTSC)

    نعم

  • Audio-CD

    نعم

  • CD-R/CD-RW

    نعم

  • MP3

    نعم

  • MP3 ID3 Tag

    نعم

  • DVD-R

    نعم

  • DVD-RW(Video Mode)

    نعم

  • DVD-RW(VR Mode)

    نعم

  • DVD+R

    نعم

  • WMA

    نعم

  • DivX

    نعم

  • HD DivX

    نعم

  • MKV

    نعم

  • BD-ROM

    نعم

  • BD-R

    نعم

  • BD-RE

    نعم

  • Blu-ray 3D

    نعم

  • DTS-CD

    نعم

  • MPEG2

    نعم

  • MPEG4 AVC (H.264)

    نعم

  • SMPTE VC1 (VC-9)

    نعم

  • AVCHD

    نعم

  • M4V

    نعم

النسق الصوتى

  • LPCM

    نعم

  • Dolby Pro Logic II

    نعم

  • Dolby Digital

    نعم

  • Dolby Digital Plus

    نعم

  • Dolby TrueHD

    نعم

  • DTS

    نعم

  • DTS-HD High Resolution Audio

    نعم

  • DTS-HD Master Audio:Essential

    نعم

  • MPEG 1/2 L2

    نعم

  • AAC

    نعم

نسق الرسوم و الترجمه

  • 2bit/ 8bit Sub-picture

    نعم

  • Text-based Subtitle

    نعم

الخصائص الصوتيه

  • خاصيه Natural Plus

    نعم

  • خاصيه VSM+

    نعم

  • خاصيه Night Mode

    نعم

  • خاصيه Clear Voice

    نعم

  • خاصيه Game Equalizer

    نعم

  • قناتين ستريو (متوازيتين)

    نعم

  • معادل الصوت الطبيعي

    نعم

  • خاصيه MP3 Up-Scaling (Music Retouch)

    نعم

  • PL2 Music

    نعم

  • PL2 Movie

    نعم

  • Loudness

    نعم

  • Audio DAC

    نعم

  • DD 2ch Down Mix

    نعم

  • Digital Audio Output PCM (HDMI Out)

    نعم

  • Dynamic Range Control

    نعم

خصائص الفيديو

  • Video DAC

    162MHZ/12bit

  • NTSC/PAL Hz

    60Hz / 50Hz

  • WSS/CGMS-A/Closed Caption/Macrovsion

    نعم

  • NTSC⇔PAL Conversion

    نعم

  • HDMI 1.4

    نعم

  • لون عميق

    نعم

  • xvYCC

    نعم

  • ذاكره المشهد الاخير

    نعم

  • تحسين الفيديو

    نعم

خصائص البلوراى

  • MHP-Like Interactivity

    نعم

  • Simultaneous Playback of HD & SD Video Drip

    نعم

  • Mixed Presentation of Dual Audio

    نعم

  • BD ROM profile

    2.0 profile

  • Still Picture

    PNG, JPEG, GIF

التطبيقات

  • Bonus View (BD profile 1.1)

    نعم

  • Network / BD Live (BD profile 2.0)

    نعم

  • Online service

    نعم

خصائص السماعه الاماميه

  • مستوى ضغط الصوت

    81dB

  • النظام

    Bass Reflex

  • Tweeter Unit

    2" Cone

  • وحده الصبووفر

    3" Cone (1EA)

  • المعاوقه

  • نوع الدرع المغناطيسى

    Non-Shield

خصائص السماعه الخلفيه

  • مستوى ضغط الصوت

    80dB

  • النظام

    Bass Reflex

  • Tweeter Unit

    2" Cone

  • وحده الصبووفر

    3" Cone (1EA)

  • المعاوقه

  • نوع الدرع المغناطيسى

    Non-Shield

خصائص السماعه المركزيه

  • مستوى ضغط الصوت

    81dB

  • النظام

    النوع المغلق

  • Tweeter Unit

    2" Cone

  • وحده الصبووفر

    3" Cone (1EA)

  • المعاوقه

  • نوع الدرع المغناطيسى

    موجود

خصائص الصبوووفر

  • مستوى ضغط الصوت

    83dB

  • النظام

    Bass reflex

  • المعاوقه

    3 Ω

  • نوع الدرع المغناطيسى

    Non Shield Type

الطاقة

  • SMPS

    عريض

  • الاستهلاك عند فصل الطاقة

    0.09 واط ↓

  • استهلاك الطاقة

    110 واط

الموالف

  • النوع

    PLL

  • النطاق

    FM/AM

  • الموالفه

    نعم

  • عدد المحطات

    50 (عشوائى)

  • النقاء

    نعم

  • هوائي FM/MW خارجي

    نعم

الملحقات

  • دليل التعليمات

    نعم

  • وحدة التحكم عن بعد

    CB3,Unified

  • هوائي حلقي لموجة AM

    نعم

  • هوائي لموجة FM

    نعم

  • البطاريات

    AAA x 2

  • بطاقة الضمان

    نعم

  • رمز RCA (فيديو) أصفر، 1P

    نعم

  • نوع الصندوق الكرتوني

    مطبوع

  • قرص تحميل DLNA

    نعم

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