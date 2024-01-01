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نظام المسرح المنزلي بمشغّل أقراص Blu-ray 5.1
جميع المواصفات
مكبر الصوت
-
النوع
D-Class
-
عدد القنوات
5.1
القدره الصوتيه-THD 10%
-
الكليه
850 واط
-
الاماميه
2X141واط
-
المركزيه
141 واط
-
المحيطيه
2X141واط
-
الصبووفر
145(passive)واط
القدره الصوتيه-(PEAK)-(4Ω)
-
الكليه
850 واط
-
الاماميه
2X136واط
-
المركزيه
136 واط
-
المحيطيه
2X136واط
-
الصبووفر
170(passive)واط
خصائص NTSC/PAL
-
480i / 576i
نعم
-
1080p
نعم
واجهه المستخدم-القائمه
-
اللغه
اختيارى
-
الدقه
1080p24/60Hz
اللوحه الاماميه
-
الشاشه
FLD
-
معتم الشاشه
نعم
-
مدخل USB
نعم
-
ميكرفون
Mic In(6.3mm) (2)
-
مدخل صوت
Portable In (2)
اللوحه الخلفيه
-
مخرج اشاره فيديو
Composite,Component
-
مدخل اشاره صوت
Audio L/R,Optical
-
HDMI
Out (1)
-
هوائى الراديو
FM
-
مدخل انترنت
RJ45
المواصفات الاساسيه
-
خاصيه USB Direct Recording
نعم
-
خاصيه SIMPLINK
نعم
-
خاصيه Time bar
نعم
-
خاصيه Instant tray open
نعم
-
خاصيه Quick booting
نعم
-
خاصيه Quick loading
نعم
-
خاصيه Firmware update
نعم
-
تقنيه DLNA
نعم
-
خاصيه Thumbnail
نعم
-
خاصيه Speaker Level Trim
نعم
-
خاصيه Woofer Level Volume
نعم
-
خاصيه Speaker Distance(channel delay)
نعم
-
خاصيه Test Tone
نعم
-
خاصيه Mute
نعم
-
خاصيه A/V Sync Delay(Audio Delay)
نعم
-
خاصيه Dimmer
نعم
-
خاصيه Sleep
نعم
-
خاصيه Volume on TV
نعم
-
خاصيه External HDD Playback
نعم
-
خاصيه TV Sound ez Set-up
نعم
-
خاصيه Dynamic Range Control
نعم
اللاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها
-
DVD(PAL)
نعم
-
DVD(NTSC)
نعم
-
Audio-CD
نعم
-
CD-R/CD-RW
نعم
-
MP3
نعم
-
MP3 ID3 Tag
نعم
-
DVD-R
نعم
-
DVD-RW(Video Mode)
نعم
-
DVD-RW(VR Mode)
نعم
-
DVD+R
نعم
-
WMA
نعم
-
DivX
نعم
-
HD DivX
نعم
-
MKV
نعم
-
BD-ROM
نعم
-
BD-R
نعم
-
BD-RE
نعم
-
Blu-ray 3D
نعم
-
DTS-CD
نعم
-
MPEG2
نعم
-
MPEG4 AVC (H.264)
نعم
-
SMPTE VC1 (VC-9)
نعم
-
AVCHD
نعم
-
M4V
نعم
النسق الصوتى
-
LPCM
نعم
-
Dolby Pro Logic II
نعم
-
Dolby Digital
نعم
-
Dolby Digital Plus
نعم
-
Dolby TrueHD
نعم
-
DTS
نعم
-
DTS-HD High Resolution Audio
نعم
-
DTS-HD Master Audio:Essential
نعم
-
MPEG 1/2 L2
نعم
-
AAC
نعم
نسق الرسوم و الترجمه
-
2bit/ 8bit Sub-picture
نعم
-
Text-based Subtitle
نعم
الخصائص الصوتيه
-
خاصيه Natural Plus
نعم
-
خاصيه VSM+
نعم
-
خاصيه Night Mode
نعم
-
خاصيه Clear Voice
نعم
-
خاصيه Game Equalizer
نعم
-
قناتين ستريو (متوازيتين)
نعم
-
معادل الصوت الطبيعي
نعم
-
خاصيه MP3 Up-Scaling (Music Retouch)
نعم
-
PL2 Music
نعم
-
PL2 Movie
نعم
-
Loudness
نعم
-
Audio DAC
نعم
-
DD 2ch Down Mix
نعم
-
Digital Audio Output PCM (HDMI Out)
نعم
-
Dynamic Range Control
نعم
خصائص الفيديو
-
Video DAC
162MHZ/12bit
-
NTSC/PAL Hz
60Hz / 50Hz
-
WSS/CGMS-A/Closed Caption/Macrovsion
نعم
-
NTSC⇔PAL Conversion
نعم
-
HDMI 1.4
نعم
-
لون عميق
نعم
-
xvYCC
نعم
-
ذاكره المشهد الاخير
نعم
-
تحسين الفيديو
نعم
خصائص البلوراى
-
MHP-Like Interactivity
نعم
-
Simultaneous Playback of HD & SD Video Drip
نعم
-
Mixed Presentation of Dual Audio
نعم
-
BD ROM profile
2.0 profile
-
Still Picture
PNG, JPEG, GIF
التطبيقات
-
Bonus View (BD profile 1.1)
نعم
-
Network / BD Live (BD profile 2.0)
نعم
-
Online service
نعم
خصائص السماعه الاماميه
-
مستوى ضغط الصوت
81dB
-
النظام
Bass Reflex
-
Tweeter Unit
2" Cone
-
وحده الصبووفر
3" Cone (1EA)
-
المعاوقه
4Ω
-
نوع الدرع المغناطيسى
Non-Shield
خصائص السماعه الخلفيه
-
مستوى ضغط الصوت
80dB
-
النظام
Bass Reflex
-
Tweeter Unit
2" Cone
-
وحده الصبووفر
3" Cone (1EA)
-
المعاوقه
4Ω
-
نوع الدرع المغناطيسى
Non-Shield
خصائص السماعه المركزيه
-
مستوى ضغط الصوت
81dB
-
النظام
النوع المغلق
-
Tweeter Unit
2" Cone
-
وحده الصبووفر
3" Cone (1EA)
-
المعاوقه
4Ω
-
نوع الدرع المغناطيسى
موجود
خصائص الصبوووفر
-
مستوى ضغط الصوت
83dB
-
النظام
Bass reflex
-
المعاوقه
3 Ω
-
نوع الدرع المغناطيسى
Non Shield Type
الطاقة
-
SMPS
عريض
-
الاستهلاك عند فصل الطاقة
0.09 واط ↓
-
استهلاك الطاقة
110 واط
الموالف
-
النوع
PLL
-
النطاق
FM/AM
-
الموالفه
نعم
-
عدد المحطات
50 (عشوائى)
-
النقاء
نعم
-
هوائي FM/MW خارجي
نعم
الملحقات
-
دليل التعليمات
نعم
-
وحدة التحكم عن بعد
CB3,Unified
-
هوائي حلقي لموجة AM
نعم
-
هوائي لموجة FM
نعم
-
البطاريات
AAA x 2
-
بطاقة الضمان
نعم
-
رمز RCA (فيديو) أصفر، 1P
نعم
-
نوع الصندوق الكرتوني
مطبوع
-
قرص تحميل DLNA
نعم
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