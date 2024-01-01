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5.1 مسرح منزلي دي في دي

المواصفات

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5.1 مسرح منزلي دي في دي

HT306PD

5.1 مسرح منزلي دي في دي

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جميع المواصفات

القدره الصوتيه-THD 10%

  • الكليه

    330 واط

  • الاماميه

    2X45واط

  • المركزيه

    45 واط

  • المحيطيه

    2X45واط

  • الصبووفر

    105واط

  • اللاسلكيه

    -

المواصفات الاساسيه

  • التكرار - تكرار 1/الكل

    نعم

  • ذاكرة الحالة الأخيرة

    نعم

  • التشغيل العشوائى

    نعم

  • التشغيل العشوائى لمسار محدد

    نعم

  • خاصيه USB Plus

    نعم

  • خاصيه USB Direct Recording

    نعم

المدخلات-المخرجات

  • مدخل صوت رقمى(Optical/Coaxial)

    لا

  • مدخل اشاره صوره HDMI

    لا

  • مدخل صوت Analog

    Aux

  • مخرج اشاره صوره HDMI

    نعم

  • مخرج اشاره صوره Composit

    نعم

  • مخرج اشاره صوره Component

    نعم

  • خاصيه TV Sound ez Set-up

    لا

  • مقبس USB

    نعم

  • مقبس 3.5مم

    نعم

  • خاصيه iPod / iPhone Cradle

    لا

  • بلوتوث 2.0

    لا

اللاقراص و الملفات التى يمكن تشغيلها

  • DVD(PAL)

    نعم

  • DVD(NTSC)

    نعم

  • Audio-CD

    نعم

  • CD-R/CD-RW

    نعم

  • MP3

    نعم

  • MP3 ID3 Tag

    نعم

  • DVD-R

    نعم

  • DVD-RW(Video Mode)

    نعم

  • DVD-RW(VR Mode)

    لا

  • DVD+R

    نعم

  • DVD+R Double Layer

    نعم

  • DVD+RW

    نعم

  • DVD-RAM

    لا

  • VCD

    نعم

  • SVCD

    نعم

  • WMA

    نعم

  • JPEG

    نعم

  • CDG

    نعم

  • DivX

    نعم

  • HD DivX

    لا

  • MKV

    لا

  • DVD Audio

    لا

الخصائص الصوتيه

  • خاصيه Natural Plus

    نعم

  • خاصيه VSM+

    لا

  • خاصيه Night Mode

    لا

  • خاصيه Bass Blast

    نعم

  • خاصيه Clear Voice

    لا

  • خاصيه Sound Up Scaler

    لا

  • خاصيه Game Equalizer

    لا

  • خاصيه Local EQ (Arabic,Persian, Afro)

    نعم

  • خاصيه User EQ

    لا

الراديو

  • النطاق الموجى

    FM/AM

الحجم ( الارتفاع ×العرض × العمق)- مم

  • الوحده الرئيسيه

    360x58.5x310

  • السماعات الاماميه

    260x1020x68

  • السماعات المركزيه

    200x103x88

  • السماعات الخلفيه

    103x111x94

  • الصبووفر

    156x325x320

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