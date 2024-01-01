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نظام السينما المنزلي بأقراص DVD 5.1 من LG

المواصفات

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نظام السينما المنزلي بأقراص DVD 5.1 من LG

HT353SD

نظام السينما المنزلي بأقراص DVD 5.1 من LG

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جميع المواصفات

أداء الصوت

  • إخراج الطاقة - الإجمالي

    300

  • إخراج الطاقة - الأمامية

    45x2

  • إخراج الطاقة - الوسطى

    45

  • إخراج الطاقة - مضخم الصوت

    75

الإدخال والإخراج

  • USB 2.0

    نعم

  • إخراج الفيديو - المركب

    نعم

  • إخراج الفيديو - D단자

    نعم

  • إخراج الفيديو - المكون

    نعم

  • إخراج الفيديو

    نعم

  • إدخال الفيديو - المركب

    نعم

  • HDMI - إدخال

    نعم

  • HDMI

    نعم

  • هوائي الراديو - FM

    نعم

  • هوائي الراديو - AM

    نعم

  • هوائي الراديو

    نعم

الملاءمة

  • تسجيل وحدة USB (2x، أقراص CD فقط)

    نعم

وضع الصوت

  • تقنية VSM Plus

    نعم

نوع الأقراص القابلة للتشغيل

  • DVD-R

    نعم

  • DVD-RW (طراز الفيديو/تسجيل الفيديو)

    نعم

  • DVD+R

    نعم

  • DVD+RW(وضع الفيديو)

    نعم

  • DVD-RAM

    نعم

  • أقراص فيديو CD/أقراص فيديو VCD الفائقة

    نعم

  • أقراص CD الصوتية

    نعم

  • CD-R/CD-RW

    نعم

تنسيق AV

  • الفيديو - MPEG4 AVC (H.264)

    نعم

  • الفيديو - MKV

    نعم

  • الفيديو - MPEG5

    نعم

  • الفيديو - MPEG6

    نعم

  • الفيديو - MPEG9

    نعم

  • مزايا الفيديو - محول رقمي تناظري للفيديو

    نعم

  • مزايا الفيديو - محول رقمي تناظري للصوت

    نعم

الراديو

  • الموجة

    FM/نظام بيانات الراديو (RDS)

الملحقات

  • دليل الإرشادات

    نعم

  • دليل الإرشادات - دليل البدء السريع

    نعم

  • البطاريات

    نعم

  • كبل السماعة

    نعم

  • بطاقة الكفالة

    نعم

الحجم المادي (العرض Xالارتفاع X العمق) مم

  • الأساسي

    360x63x320

  • مكبر الصوت الأمامي

    99x114x87

  • مكبر الصوت الأوسط

    99x114x87

  • مكبر الصوت الخلفي

    99x114x87

  • مضخم الصوت

    156x325x320

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