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نظام السينما المنزلي بأقراص DVD 5.1 من LG
جميع المواصفات
أداء الصوت
-
إخراج الطاقة - الإجمالي
300
-
إخراج الطاقة - الأمامية
45x2
-
إخراج الطاقة - الوسطى
45
-
إخراج الطاقة - مضخم الصوت
75
الإدخال والإخراج
-
USB 2.0
نعم
-
إخراج الفيديو - المركب
نعم
-
إخراج الفيديو - D단자
نعم
-
إخراج الفيديو - المكون
نعم
-
إخراج الفيديو
نعم
-
إدخال الفيديو - المركب
نعم
-
HDMI - إدخال
نعم
-
HDMI
نعم
-
هوائي الراديو - FM
نعم
-
هوائي الراديو - AM
نعم
-
هوائي الراديو
نعم
الملاءمة
-
تسجيل وحدة USB (2x، أقراص CD فقط)
نعم
وضع الصوت
-
تقنية VSM Plus
نعم
نوع الأقراص القابلة للتشغيل
-
DVD-R
نعم
-
DVD-RW (طراز الفيديو/تسجيل الفيديو)
نعم
-
DVD+R
نعم
-
DVD+RW(وضع الفيديو)
نعم
-
DVD-RAM
نعم
-
أقراص فيديو CD/أقراص فيديو VCD الفائقة
نعم
-
أقراص CD الصوتية
نعم
-
CD-R/CD-RW
نعم
تنسيق AV
-
الفيديو - MPEG4 AVC (H.264)
نعم
-
الفيديو - MKV
نعم
-
الفيديو - MPEG5
نعم
-
الفيديو - MPEG6
نعم
-
الفيديو - MPEG9
نعم
-
مزايا الفيديو - محول رقمي تناظري للفيديو
نعم
-
مزايا الفيديو - محول رقمي تناظري للصوت
نعم
الراديو
-
الموجة
FM/نظام بيانات الراديو (RDS)
الملحقات
-
دليل الإرشادات
نعم
-
دليل الإرشادات - دليل البدء السريع
نعم
-
البطاريات
نعم
-
كبل السماعة
نعم
-
بطاقة الكفالة
نعم
الحجم المادي (العرض Xالارتفاع X العمق) مم
-
الأساسي
360x63x320
-
مكبر الصوت الأمامي
99x114x87
-
مكبر الصوت الأوسط
99x114x87
-
مكبر الصوت الخلفي
99x114x87
-
مضخم الصوت
156x325x320
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