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LG XBOOM RNC7
جميع المواصفات
ميزات المنتج
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الصوت
Dolby Audio User EQ / Cluster 3 EQ (قياسي، بوب، كلاسيكي، روك، جاز، باس بلاست+، كرة قدم)
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EQ خاص
(دانغدوت، عربي، أفرو هيب هوب، الهند، روجيتون، ميرينجو، سالسا، سامبا، آكس، فورو، فانك، سيرتانيجو)
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الراحة
تكرار مقطع واحد/تخطي/بحث/التشغيل العشوائي لمحتوى صندوق الموسيقى كله - Fwd/Rev USB نسخ/تسجيل مباشر تطبيق Bluetooth Remote (Android/iOS) وظيفة Bluetooth التلقائية تغيير طاقة Bluetooth (وضع الاستعداد) Bluetooth متعدد (Android/iOS) متعدد الألوان (RGB) إضاءة مكبر الصوت Party Strobe (التطبيق 용) البحث عن الملفات / المجلد مع تشغيل الموسيقى Fota Auto Music Play (التنقل والتشغيل) (Android/iOS) Wireless Party Link (الوضع الثنائي)
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الوظائف
مؤثرات DJ/التكرار المتواصل/مغير الصوت/مُنشئ النماذج (تطبيق) صندوق موسيقى متعدد/لوحة DJ/مؤثرات صوت DJ تلقائية، إلغاء الصوت، مزامنة صوت أداة التغيير
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تنسيق الملف
(MP3/WMA) عرض علامة ID3 Bluetooth AAC/SBC Codec
مواصفات المنتج
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مكبر الصوت
النظام - وحدة مكبر صوت ثلاثية الاتجاه 5 - وحدة وسطى 2 بوصة × 2 وحدة مضخم صوت 3 بوصات × 2 - مقاومة 8 بوصات (TW/وحدة وسطى/مكبر صوت) - 8Ω / 4Ω / 6Ω
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الوصلات
USB (مدخلان) ضوئيان للجيتار - مدخل ميكروفون واحد لكل جهاز (Φ6.3) - مدخل Bluetooth (4.0) واحد لكل جهاز (Φ6.3)
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الإمداد بالطاقة
ضيق: 200-240 فولت 50/60 هرتز عريض: 110-240 فولت 50/60 هرتز
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الأبعاد: (العرض × الارتفاع × العمق) مم
الرئيسية: 330x785x344 مم
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الوزن الصافي: (كجم)
الصافي: 16 كجم
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الوزن الإجمالي: (كجم)
الإجمالي: 19 كجم
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