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مكبر صوت محمول XBOOM Go ، تعزيز الجهير - XG5QBK
استمتع بالصوت المضخم القوي
مع مكبر الصوت XBOOM Go من LG
سماعة الذبذبات المنخفضة (ووفر) على شكل مضمار السباق
تطربك بصوت مضخم قوي
موسيقى تنبض بالحياة مع مؤثرات صوتية بقوة 20 وات
ستشعر دائمًا بصوت الجهير (باس) حتى عند خفض مستوى الصوت
تعزيز الصوت
عش أحلى أوقات المرح مع صوت آسر أكثر قوة
يمكنك توسيع مجال الصوت والاستمتاع بالصوت العالي لموسيقاك المفضلة بضغطة واحدة على زر تعزيز الصوت (Sound Boost).
امنح كل مقطوعة موسيقية لونًا يناسبها
تتوفر مجموعة موسعة الألوان تضم 16 مليون لون، تتيح لك تشغيل كل أغنية تتراقص نغماتها مع كل لون من ألوان قوس قزح للحصول على تجربة موسيقية ثرية.
XG5QBK
أجمل تناغم بين حالتك المزاجية والأضواء المحيطة مع استوديو الإضاءة
مكبر الصوت XBOOM Go XG5 من LG موضوع على الأرض ويتلألأ بإضاءة أرجوانية. يُظهر الجزء العلوي من مكبر الصوت ثلاثة أوضاع لاستوديو الإضاءة: وضع البيئة المحيطة ووضع الطبيعة ووضع الحفلة.
استمتع بموسيقاك المفضلة في أي وقت،
وفي أي مكان
تناسب عشق المغامرات في الهواء الطلق
مكبرا صوت من نوع XBOOM Go XG5 من LG موضوعان في فراغ لا نهائي. يظهر أحدهما أنه مقاوم للماء والآخر مقاوم للغبار.
*تصنيف IP67 هو مزيج من تصنيف IP6X وتصنيف IPX7. ويعني تصنيف IP6X أن المنتج مقاوم للغبار ومحمي بالكامل ضد تلامس أي جسم خارجي مع المكونات الداخلية.
*تصنيف IPX7 يوفر حماية ضد تأثيرات الغمر في الماء، بناءً على ظروف اختبار الغمر في عمق يصل إلى متر واحد من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة. ولا يُنصح باستخدامه على الشاطئ أو بجوار المسبح.
*قُدِّر عمر البطارية الذي يصل إلى 18 ساعة بناءً على ضبط الصوت عند مستوى 50% بلا مؤثرات ضوئية.
*بناءً على تقييمنا الخاص لمصدر الصوت. قد يختلف الصوت حسب بيئة استخدام المنتج.
صورة لغابة ونهر. تظهر في الجزء السفلي من الصورة شعارات UL ونجمة الطاقة وSGS.
مصنوع من بلاستيك معاد تدويره
منظر قُطري لمكبر الصوت يوضح الأجزاء المعاد تدويرها.
جميع المواصفات
تحكم في وضع ساوند بار
-
وحدة مضخم
1.6" x 3.1" x 1
-
اشعاع غير فعال
نعم
قابلية الاتصال
-
Aux in (3.5Φ)
نعم
-
اصدار البلوتوث
5.1
عام
-
عدد القنوات
1ch(1Way)
-
انتاج الطاقة
20W
EQ
-
تعزيز الصوت
نعم
-
معيار
نعم
-
Custom EQ(App)
نعم
صيغة الصوت
-
برنامج فك ترميز النطاق الفرعي
نعم
-
برنامج فك ترميز الصوت المتقدم
نعم
مزود الطاقة
-
USB C-type
نعم
البطارية
-
وقت شحن البطارية (ساعات)
4
-
عمر البطارية (ساعات)
18hrs
استهلاك الطاقة
-
وضع التشغيل
10W
-
وضع الاستعداد
0.5W
الملائمة
-
متعدد النقاط
نعم
-
وضع مزدوج للحفلات
نعم
-
وضع متعدد للحفلات
نعم
-
Upgrade Manager (FOTA)
نعم
-
تطبيقات البلوتوث
نعم/نعم
-
اوامر صوتية
نعم
-
الاضاءة
نعم
-
مقاوم للماء والغبار
IP67
-
مؤشر البطارية
نعم
-
هاتف مكبر الصوت
نعم
-
قفل الامان
نعم
الابعاد (العرضXالارتفاعXالعمق)
-
تحكم في وضع ساوند بار
222 x 83 x 80 mm
-
صندوق كارتوني
278 x 124 x 128 mm
وزن
-
الوزن الصافي لحقيبة الشحن
0.7 kg
-
الوزن الاجمالي
1.4 kg
ملحقات
-
شهادة الضمان
نعم
-
كابل USB C type
نعم
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