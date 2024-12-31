مكبر صوت محمول XBOOM Go ، تعزيز الجهير - XG5QBK

*تصنيف IP67 هو مزيج من تصنيف IP6X وتصنيف IPX7. ويعني تصنيف IP6X أن المنتج مقاوم للغبار ومحمي بالكامل ضد تلامس أي جسم خارجي مع المكونات الداخلية.

*تصنيف IPX7 يوفر حماية ضد تأثيرات الغمر في الماء، بناءً على ظروف اختبار الغمر في عمق يصل إلى متر واحد من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة. ولا يُنصح باستخدامه على الشاطئ أو بجوار المسبح.