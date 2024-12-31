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مكبر صوت محمول XBOOM Go ، تعزيز الجهير - XG7QBK

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مكبر صوت محمول XBOOM Go ، تعزيز الجهير - XG7QBK

XG7QBK

مكبر صوت محمول XBOOM Go ، تعزيز الجهير - XG7QBK

(0)
Front view
مكبر الصوت XBOOM Go XG5 من LG موضوع على طاولة معدنية ومضبوط على وضع الإضاءة البرتقالية. أشخاص يستمتعون بالموسيقى من خلف الطاولة.

الاستماع للموسيقى والأضواء والصوت القوي.

أطرب أذنيك بمختاراتك الموسيقية المفضلة، واضبط الإضاءة بحسب حالتك المزاجية، واستمتع بالصوت القوي مع مكبر الصوت XBOOM Go من LG.

فيلم التصميم الرئيسي. شغِّل الفيديو.

استمتع بالصوت المضخم القوي
مع مكبر الصوت XBOOM Go من LG

يقدم مكبر الصوت XBOOM Go من LG تجربة استماع مميزة بصوت جهير (باس) عميق وإيقاعات قوية فضلاً عن أحدث تقنيات الصوت التي أبدعها مهندسو LG.

مكبرات الصوت الجديدة كليًا تقدم
تجربة صوتية غير مسبوقة تطربك بصوت قوي

تُصدر سماعة الذبذبات المنخفضة (ووفر) التي شكل مضمار السباق صوت جهير (باس) عميقًا، وصُممت سماعة الذبذبات العالية (تويتر) التي على شكل قبة للحصول على استجابة واضحة عالية التردد.

استمتع بصوت أشد قوةً
وأكثر وضوحًا

يقدم مكبر الصوت قدرة صوتية قوية بقوة 30 وات، تتيح لك الاستمتاع بإيقاع قوي وبتجربة صوتية فائقة في كل مرة، من جلسات التأمل الهادئة إلى الحفلات الصاخبة مع الأصدقاء.

ستشعر دائمًا بصوت الجهير (باس) حتى عند خفض مستوى الصوت

تتيح لك خوارزمية تعزيز الجهير (باس) سماع كل نغمة مميزة والإحساس بها، حتى عند خفض مستوى صوت الموسيقى.
تعزيز الصوت

عش أحلى أوقات المرح مع صوت آسر أكثر قوة

يمكنك توسيع مجال الصوت والاستمتاع بالصوت العالي لموسيقاك المفضلة بضغطة واحدة على زر تعزيز الصوت (Sound Boost).

امنح كل مقطوعة موسيقية لونًا يناسبها

تتوفر مجموعة موسعة الألوان تضم 16 مليون لون، تتيح لك تشغيل كل أغنية تتراقص نغماتها مع كل لون من ألوان قوس قزح للحصول على تجربة موسيقية ثرية.

XG5QBK

أجمل تناغم بين حالتك المزاجية والأضواء المحيطة مع استوديو الإضاءة

كل لحظة تتلون بلون جديد وتشدو بصوت مختلف. جرِّب ألوان الإضاءة وإيقاعات الموسيقى التي تناسب مزاجك اليومي على تطبيق XBOOM.

مكبر الصوت XBOOM Go XG5 من LG موضوع على الأرض ويتلألأ بإضاءة أرجوانية. يُظهر الجزء العلوي من مكبر الصوت ثلاثة أوضاع لاستوديو الإضاءة: وضع البيئة المحيطة ووضع الطبيعة ووضع الحفلة.

لوحة كولاج. على اليسار، منظر عن قرب لمكبر الصوت XBOOM Go XG5 من LG. بعد ذلك، صورة لأشخاص يتراقصون على أنغام الموسيقى. على اليمين من الأعلى إلى الأسفل: منظر عن قرب لمكبر الصوت يتلألأ بإضاءة وردية وكأسين من المشروبات.

لوحة كولاج. على اليسار، منظر عن قرب لمكبر الصوت XBOOM Go XG5 من LG. بعد ذلك، توجد صورة لرجل يمارس اليوغا، وموضوع على سجادة التمارين مكبر الصوت XBOOM Go XG5 من LG. على اليمين من الأعلى إلى الأسفل: منظر عن قرب لمكبر الصوت يتلألأ بإضاءة وردية. مكبر الصوت تنبعث منه إضاءة برتقالية وإلى جانبه كوب به عصير الليمون بجوار المسبح.

استمتع بموسيقاك المفضلة في أي وقت،
وفي أي مكان

مقاومة الماء والغبار وفق المعيار IP67

تناسب عشق المغامرات في الهواء الطلق

مكبر الصوت XBOOM Go من LG جاهز ليضفي نفحات سحر ومرح في الهواء الطلق. وهو يتميز بمقاومة الماء والغبار وفق المعيار IP67، لذلك لا داعي للقلق بأن تعكر البيئة الخارجية أجواء البهجة والسعادة في الهواء الطلق.

مكبرا صوت من نوع XBOOM Go XG5 من LG موضوعان في فراغ لا نهائي. يظهر أحدهما أنه مقاوم للماء والآخر مقاوم للغبار.

*تصنيف IP67 هو مزيج من تصنيف IP6X وتصنيف IPX7. ويعني تصنيف IP6X أن المنتج مقاوم للغبار ومحمي بالكامل ضد تلامس أي جسم خارجي مع المكونات الداخلية.
*تصنيف IPX7 يوفر حماية ضد تأثيرات الغمر في الماء، بناءً على ظروف اختبار الغمر في عمق يصل إلى متر واحد من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة. ولا يُنصح باستخدامه على الشاطئ أو بجوار المسبح.

مكبر الصوت موضوع فوق منشفة الشاطئ. يظهر أمام مكبر الصوت منظر الغروب على الشاطئ لتوضيح أن بطارية هذا المنتج تدوم حتى 24 ساعة.

بطارية تدوم 24 ساعة

الاستماع إلى الموسيقى دون توقف
لمدة تصل إلى 24 ساعة

يضم مكبر الصوت XBOOM Go XG7 من LG بطارية مذهلة تدوم 24 ساعة لتستمتع بمختاراتك الموسيقية حتى اليوم التالي. ويمكنك أيضًا شحن هاتفك باستخدام XBOOM Go.

*قُدِّر عمر البطارية الذي يصل إلى 24 ساعة بناءً على ضبط الصوت عند مستوى 50% بلا مؤثرات ضوئية.
*بناءً على تقييمنا الخاص لمصدر الصوت. قد يختلف الصوت حسب بيئة استخدام المنتج.

مكبر الصوت XBOOM GO XG5 من LG موضوع بجانب المسبح. ثلاثة أشخاص يتحدثون من خلال مكبر الصوت وهم داخل المسبح.

مكبر صوت للهاتف

الرد على المكالمات
دون استخدام الأيدي

مع مكبر الصوت XBOOM Go من LG، لن تفوت مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الموسيقى. فهو يبدل من وضع تشغيل الموسيقى إلى وضع الرد على المكالمات لتتمكن من الدردشة المتصل دون استخدام اليدين.

صورة لغابة ونهر. تظهر في الجزء السفلي من الصورة شعارات UL ونجمة الطاقة وSGS.

مصنوع من بلاستيك معاد تدويره

اعتمدت مختبرات UL مكبر الصوت XBOOM Go من LG بأنه منتج متوافق مع معايير علامة ECV (منتج يستوفي مزاعمه التسويقية المتعلقة بالبيئة) لأن بعض مكوناته مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، ونحن نتخذ نهجًا يراعي البيئة في إنتاج مكبرات الصوت المحمولة التي تعمل بتقنية البلوتوث.

منظر قُطري لمكبر الصوت يوضح الأجزاء المعاد تدويرها.

طباعة

جميع المواصفات

تحكم في وضع ساوند بار

  • نوع مكبر الصوت

    قبة

  • وحدة مضخم

    2.0" x 3.6" x 1

  • اشعاع غير فعال

    نعم

  • حجم مكبر الصوت

    0.78" x 1

قابلية الاتصال

  • Aux in (3.5Φ)

    نعم

  • اصدار البلوتوث

    5.1

عام

  • عدد القنوات

    1ch(2Way)

  • انتاج الطاقة

    30W+10W

EQ

  • تعزيز الصوت

    نعم

  • معيار

    نعم

  • Custom EQ(App)

    نعم

صيغة الصوت

  • برنامج فك ترميز النطاق الفرعي

    نعم

  • برنامج فك ترميز الصوت المتقدم

    نعم

مزود الطاقة

  • USB C-type

    نعم

  • DC Output (USB A Type)

    نعم

البطارية

  • وقت شحن البطارية (ساعات)

    5

  • عمر البطارية (ساعات)

    24hrs

استهلاك الطاقة

  • وضع التشغيل

    10W

  • وضع الاستعداد

    0.5W

الملائمة

  • متعدد النقاط

    نعم

  • وضع مزدوج للحفلات

    نعم

  • وضع متعدد للحفلات

    نعم

  • Upgrade Manager (FOTA)

    نعم

  • تطبيقات البلوتوث

    نعم/نعم

  • اوامر صوتية

    نعم

  • الاضاءة

    نعم

  • مقاوم للماء والغبار

    IP67

  • مؤشر البطارية

    نعم

  • هاتف مكبر الصوت

    نعم

  • قفل الامان

    نعم

الابعاد (العرضXالارتفاعXالعمق)

  • تحكم في وضع ساوند بار

    261 x 98 x 95 mm

  • صندوق كارتوني

    320 x 143 x 145 mm

وزن

  • الوزن الصافي لحقيبة الشحن

    1.1 kg

  • الوزن الاجمالي

    2.7 kg

ملحقات

  • شهادة الضمان

    نعم

  • كابل USB C type

    نعم

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