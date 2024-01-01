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XBOOM360 RP4
جميع المواصفات
عام
-
منطقة المبيعات
عالمية
-
اسم طراز النظام
RP4
مكبر
-
طاقة الخرج - طاقة الخرج
120 وات / 1.0 قناة
-
محدد الوظيفة
-/-
-
محدد الوظيفة - مدخل AUX 1 (3.5 ملم)
نعم
-
محدد الوظيفة - USB1
نعم
-
محدد الوظيفة - Bluetooth
نعم
الواجهه
-
مدخل الصوت - USB 1
نعم
-
مدخل الصوت - مدخل AUX 1 (3.5 ملم)
نعم
شاشة العرض
-
تجريبي
نعم
الصوت
-
معادل الصوت - تخصيص نسب المعادل
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - بوب
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - جاز
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - ارتفاع الجهير (افتراضي)
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - قياسي
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - الأماكن المفتوحة
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - كلاسيكية
نعم (للتطبيق. فقط)
-
معادل الصوت - روك
نعم (للتطبيق. فقط)
الطاقة
-
متطلبات الطاقة - ضيق
120 فولت 60 هرتز أو 200-240 فولت 50/60 هرتز
-
متطلبات الطاقة - عريض
110-240 فولت 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
0.5 وات↓
-
الطاقة 3.0 نجوم
نعم
البطاريه
-
البطارية - السعة
28.86 وات (7.4 فولت/3900 مللي أمبير)
-
البطارية - مدة الشحن
5 ساعات
-
البطارية - مدة التشغيل
10 ساعات
قرص قابل للتشغيل، نوع الملف/ملاءمة
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - MP3
نعم
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - WMA
نعم
-
تنسيق ملف قابل للتشغيل - برنامج ترميز Bluetooth AAC / SBC
نعم/نعم
-
الراحة - تكرار 1/الكل
نعم/نعم (التطبيق. فقط)
-
الراحة - خلط
نعم (للتطبيق. فقط)
-
الراحة - تخطٍ - للأمام/للعكس
نعم
-
الراحة - مسح - للأمام/للعكس
نعم (للتطبيق. فقط)
-
Bluetooth
نعم
-
تطبيق استخدام Bluetooth عن بُعد (Android/iOS)
نعم/نعم
-
تغيير وظيفة BluetoothAuto
نعم
-
تشغيل البلوتوث (الاستعداد)
نعم
-
اقتران متعدد بالهواتف (Android/iOS)
نعم/نعم
-
إضاءة مكبر صوت متعددة الألوان (RGB)
نعم
-
مصباح اصطرابي للحفلات (التطبيق 용)
نعم
-
FOTA
نعم
-
اتصال لاسلكي يناسب الحفلات (الوضع المزدوج)
نعم
-
تعيين التنقل - مقبض
نعم
وظيفة منسق الموسيقى(DJ)
-
مؤثرات DJ
نعم (للتطبيق. فقط)
-
تكرار المقاطع مثل الـ DJ
نعم (للتطبيق. فقط)
-
DJ PAD
نعم (للتطبيق. فقط)
-
تخديش الـ DJ
نعم (للتطبيق. فقط)
-
Sampler Creator
نعم (للتطبيق. فقط)
-
دي جيه تلقائي
نعم (للتطبيق. فقط)
ملحق وأداة أوامر عن بُعد
-
دليل تعليمات - بسيط
نعم
-
بطاقة ضمان
نعم
-
نوع الصندوق الكرتوني (Tip on / Offset / Flexo)
نوع Tip on
-
كابل سلك الطاقة
نعم
مكبر الصوت
-
وحدة مكبر الصوت
1 × بوق مقاس بوصة واحدة
-
وحدة المضخم
5.25 بوصات × 1
-
مقاومة (TW/مضخم)
8옴 /4 옴
التصميم المادي
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - المجموعة الرئيسية
247.5 × 514 × 247.5
-
الحجم (العرض × الارتفاع × العمق، ملم) - الصندوق الكرتوني
325 × 613 × 325
-
الوزن (كجم) - الصافي
5.8
-
الوزن (كجم) - الإجمالي
10.2
-
40 قدمًا HQ - حجم العبوة
864
-
حجم العبوة - 40 قدمًا
648
-
حجم العبوة - 20 قدمًا
270
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