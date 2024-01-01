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مكبر الصوت LG Sound Bar SK1D ، 2.0 قناة ، 100 واط ، تحكم تكيفي في الصوت ، صوت مناسب لأي محتوى ، وضع الاستعداد عبر البلوتوث ،
المواصفات الأساسية
-
عدد القنوات
2
-
انتاج الطاقة
100 W
-
رئيسية
950 x 71 x 47 mm
جميع المواصفات
تاثيرات الصوت
-
ASC (التحكم التكيفي في الصوت)
نعم
-
معيار
نعم
-
سينما
نعم
قابلية الاتصال
-
اصدار البلوتوث
4
-
ترميز البلوتوث
نعم / -
-
USB
1
-
بصري
1
عام
-
عدد القنوات
2
-
عدد السماعات
2 EA
-
انتاج الطاقة
100 W
صيغة الصوت
-
تقنية صوتية رقمية
نعم
-
تقنية DTS Digital Surround
نعم
الملائمة
-
تحكم في تطبيقات iOS/Android OS
- / نعم
الابعاد (العرضXالارتفاعXالعمق)
-
رئيسية
950 x 71 x 47 mm
وزن
-
رئيسية
2.47 kg
-
الوزن الاجمالي
4.1 kg
ملحقات
-
شهادة الضمان
نعم
-
ريموت كنترول
نعم
قوة
-
قوة استهلاك (رئيسية)
0.5 W ↓
-
استهلاك الطاقة (رئيسية)
27 W
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