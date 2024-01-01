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مكبر الصوت LG Sound Bar SK1D ، 2.0 قناة ، 100 واط ، تحكم تكيفي في الصوت ، صوت مناسب لأي محتوى ، وضع الاستعداد عبر البلوتوث ،

المواصفات

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مكبر الصوت LG Sound Bar SK1D ، 2.0 قناة ، 100 واط ، تحكم تكيفي في الصوت ، صوت مناسب لأي محتوى ، وضع الاستعداد عبر البلوتوث ،

SK1D

مكبر الصوت LG Sound Bar SK1D ، 2.0 قناة ، 100 واط ، تحكم تكيفي في الصوت ، صوت مناسب لأي محتوى ، وضع الاستعداد عبر البلوتوث ،

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مكبر صوت بقناتين مع إمكانية اتصال Bluetooth
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المواصفات الأساسية

  • عدد القنوات

    2

  • انتاج الطاقة

    100 W

  • رئيسية

    950 x 71 x 47 mm

جميع المواصفات

تاثيرات الصوت

  • ASC (التحكم التكيفي في الصوت)

    نعم

  • معيار

    نعم

  • سينما

    نعم

قابلية الاتصال

  • اصدار البلوتوث

    4

  • ترميز البلوتوث

    نعم / -

  • USB

    1

  • بصري

    1

عام

  • عدد القنوات

    2

  • عدد السماعات

    2 EA

  • انتاج الطاقة

    100 W

صيغة الصوت

  • تقنية صوتية رقمية

    نعم

  • تقنية DTS Digital Surround

    نعم

الملائمة

  • تحكم في تطبيقات iOS/Android OS

    - / نعم

الابعاد (العرضXالارتفاعXالعمق)

  • رئيسية

    950 x 71 x 47 mm

وزن

  • رئيسية

    2.47 kg

  • الوزن الاجمالي

    4.1 kg

ملحقات

  • شهادة الضمان

    نعم

  • ريموت كنترول

    نعم

قوة

  • قوة استهلاك (رئيسية)

    0.5 W ↓

  • استهلاك الطاقة (رئيسية)

    27 W

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