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مكبر الصوت SL4 من إل جي

المواصفات

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مكبر الصوت SL4 من إل جي

SL4

مكبر الصوت SL4 من إل جي

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جميع المواصفات

خصائص المنتج المميزة

  • إمكانية الصوت المحيطي اللاسلكي

    نعم

  • دفق بلوتوث

    نعم

عام

  • القنوات

    2.1 قناة

  • إجمالي الطاقة

    300 واط

ملاءمة

  • التوافق مع وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون

    نعم

  • تطبيق Smartphone Remote App (نظام التشغيل iOS/Android)

    لا/نعم

  • محدد مستوى الصوت التلقائي (RCU/التطبيق)

    لا/نعم

  • التحكم في النطاق الديناميكي (RCU/التطبيق)

    لا/نعم

  • الوضع الليلي

    نعم

  • الخافض التلقائي لشدة إضاءة شاشة LCD

    نعم

مكبرات صوت

  • الجهة الأمامية

    50 واط × 2

  • مضخم الصوت

    200 واط (لاسلكي)

أوضاع الصوت

  • ASC (التحكم التكيفي في الصوت: افتراضي)

    نعم

  • قياسي

    نعم

  • نمط Bass Blast

    نعم

  • + Bass Blast

    نعم

تنسيق الصوت

  • LPCM

    نعم

  • Dolby Digital

    نعم

  • DTS Digital Surround

    نعم

  • MP3

    نعم

  • WMA

    نعم

التوصيل

  • مضخم الصوت النشط اللاسلكي

    نعم

  • Bluetooth

    نعم

الطاقة

  • استهلاك مكبر الصوت للطاقة

    23 واط

  • استهلاك مكبر الصوت للطاقة في وضع الاستعداد

    <0.5 واط

  • استهلاك مضخم الصوت للطاقة

    33 واط

  • استهلاك مضخم الصوت للطاقة في وضع الاستعداد

    <0.5 واط

الأبعاد/الوزن/UPC

  • ملاءمة التلفزيون

    40 بوصة فأكثر

  • مكبر الصوت (العرض × الارتفاع × العمق)

    890 × 57 × 85 مم / 35 بوصة × 2.2 بوصة × 3.3 بوصات

  • مضخم الصوت (العرض × الارتفاع × العمق)

    171 × 390 × 261 مم / 6.7 بوصة × 15.4 بوصة × 10.3 بوصات

  • حجم الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    984 × 217 × 547 مم / 38.7 بوصة × 8.5 بوصة × 21.5 بوصات

  • الوزن الصافي لمكبر الصوت

    2.25 كجم/5.0 أرطال

  • الوزن الصافي لمضخم الصوت

    5.3 كجم/11.7 أرطال

  • وزن الشحن

    9.53 كجم/21 أرطال

  • UPC

    7.19193E+11

الملحقات المضمنة

  • التحكم عن بُعد

    نعم

  • البطاريات

    نعم (مقاس AAA)

  • كابل بصري

    نعم

  • كتيفة التعليق على الحائط

    نعم

  • بطاقة ضمان

    نعم

الضمان

  • الضمان المحدود

    سنة واحدة على الأجزاء والاستخدام

  • بلد المنشأ

    الصين

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