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مكبر الصوت SL4 من إل جي
جميع المواصفات
خصائص المنتج المميزة
-
إمكانية الصوت المحيطي اللاسلكي
نعم
-
دفق بلوتوث
نعم
عام
-
القنوات
2.1 قناة
-
إجمالي الطاقة
300 واط
ملاءمة
-
التوافق مع وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون
نعم
-
تطبيق Smartphone Remote App (نظام التشغيل iOS/Android)
لا/نعم
-
محدد مستوى الصوت التلقائي (RCU/التطبيق)
لا/نعم
-
التحكم في النطاق الديناميكي (RCU/التطبيق)
لا/نعم
-
الوضع الليلي
نعم
-
الخافض التلقائي لشدة إضاءة شاشة LCD
نعم
مكبرات صوت
-
الجهة الأمامية
50 واط × 2
-
مضخم الصوت
200 واط (لاسلكي)
أوضاع الصوت
-
ASC (التحكم التكيفي في الصوت: افتراضي)
نعم
-
قياسي
نعم
-
نمط Bass Blast
نعم
-
+ Bass Blast
نعم
تنسيق الصوت
-
LPCM
نعم
-
Dolby Digital
نعم
-
DTS Digital Surround
نعم
-
MP3
نعم
-
WMA
نعم
التوصيل
-
مضخم الصوت النشط اللاسلكي
نعم
-
Bluetooth
نعم
الطاقة
-
استهلاك مكبر الصوت للطاقة
23 واط
-
استهلاك مكبر الصوت للطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
-
استهلاك مضخم الصوت للطاقة
33 واط
-
استهلاك مضخم الصوت للطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
الأبعاد/الوزن/UPC
-
ملاءمة التلفزيون
40 بوصة فأكثر
-
مكبر الصوت (العرض × الارتفاع × العمق)
890 × 57 × 85 مم / 35 بوصة × 2.2 بوصة × 3.3 بوصات
-
مضخم الصوت (العرض × الارتفاع × العمق)
171 × 390 × 261 مم / 6.7 بوصة × 15.4 بوصة × 10.3 بوصات
-
حجم الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
984 × 217 × 547 مم / 38.7 بوصة × 8.5 بوصة × 21.5 بوصات
-
الوزن الصافي لمكبر الصوت
2.25 كجم/5.0 أرطال
-
الوزن الصافي لمضخم الصوت
5.3 كجم/11.7 أرطال
-
وزن الشحن
9.53 كجم/21 أرطال
-
UPC
7.19193E+11
الملحقات المضمنة
-
التحكم عن بُعد
نعم
-
البطاريات
نعم (مقاس AAA)
-
كابل بصري
نعم
-
كتيفة التعليق على الحائط
نعم
-
بطاقة ضمان
نعم
الضمان
-
الضمان المحدود
سنة واحدة على الأجزاء والاستخدام
-
بلد المنشأ
الصين
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