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مكبر صوت بتأثير محيطي، 5.1 قناة - SN6

المواصفات

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مكبر صوت بتأثير محيطي، 5.1 قناة - SN6

SN6

مكبر صوت بتأثير محيطي، 5.1 قناة - SN6

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يتسم مكبر صوت SN6 من إل جي بكونه مكبر صوت عالي الدقة 3.1 قناة مع DTS الافتراضي: X
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المواصفات الأساسية

  • عدد القنوات

    3.1

  • انتاج الطاقة

    420 W

  • رئيسية

    1060 x 57 x 85 mm

  • مضخم الصوت

    180 x 394 x 290 mm

جميع المواصفات

تاثيرات الصوت

  • صوت فائق الوضوح

    نعم

  • معيار

    نعم

  • نغمة حادة

    نعم

صوت عالي الدقة

  • تصنييف العينات

    حتي 24 بت/ 96 كيلو هرتز

قابلية الاتصال

  • HDMI In

    1

  • HDMI Out

    1

  • اصدار البلوتوث

    4

  • ترميز البلوتوث

    نعم

  • بصري

    1

دعم HDMI

  • يمر-خلال

    نعم

  • قناة اعادة الصوت (ARC)

    نعم

  • CEC (Simplink)

    نعم

عام

  • عدد القنوات

    3.1

  • عدد السماعات

    7 EA

  • انتاج الطاقة

    420 W

صيغة الصوت

  • تقنية صوتية رقمية

    نعم

  • تقنية DTS Digital Surround

    نعم

  • تقنية DTS Virtual:X

    نعم

  • برنامج فك ترميز الصوت المتقدم

    نعم

الملائمة

  • تحكم في تطبيقات iOS/Android OS

    - / نعم

الابعاد (العرضXالارتفاعXالعمق)

  • رئيسية

    1060 x 57 x 85 mm

  • مضخم الصوت

    180 x 394 x 290 mm

وزن

  • رئيسية

    3.45 kg

  • مضخم الصوت

    5.8 kg

  • الوزن الاجمالي

    11.7 kg

ملحقات

  • شهادة الضمان

    نعم

  • كابل بصري

    نعم

  • حامل حائطي

    نعم

  • ريموت كنترول

    نعم

قوة

  • قوة استهلاك (رئيسية)

    0.5 W ↓

  • استهلاك الطاقة (رئيسية)

    38 W

  • قوة استهلاك (لمضخم الصوت)

    0.5 W ↓

  • استهلاك الطاقة (لمضخم الصوت)

    33 W

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