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يتسم مكبر صوت SN6Y من إل جي بكونه مكبر صوت عالي الدقة 3.1 قناة مع DTS الافتراضي: X
جميع المواصفات
مميزات المنتج
-
صوت عالي الوضوح
حتى 24 بت / 96 كيلو هرتز
-
صوت محيطي لاسلكي جاهز
نعم
-
بث بالبلوتوث
نعم (4.0)
-
تقنية DTS Virtual:X
نعم
عام
-
القنوات
قناة 3.1
-
إجمالي الطاقة
420 واط
-
موديل 2020
نعم
الملاءمة
-
التوافق مع جهاز التحكم عن بعد في التليفزيون
نعم
-
تطبيق Remote للهاتف الذكي / الجهاز اللوحي (ios/android)
نظام التشغيل Android OS
-
محدد مستوى الصوت التلقائي
نعم (التطبيق فقط)
-
قناة إعادة الصوت (ARC)
نعم
-
التحكم في النطاق الديناميكي
نعم (التطبيق فقط)
-
SIMPLINK
نعم
-
البرامج الثابتة عبر الأثير (FOTA)
نعم
-
الوضع الليلي
نعم
-
شاشة بلورية سائلة LCD معتم آلي
نعم
أوضاع الصوت
-
تقنية AI Sound Pro (افتراضي)
نعم
-
نغمة حادة +
نعم
-
تقنية DTS Virtual:X
نعم
صيغة الصوت
-
LPCM
نعم
-
Dolby Digital
نعم
-
DTS رقمي محيطي
نعم
-
+AAC / AAC
نعم
مكبر الصوت
-
الجانب الأمامي
80 واط (45واط+35واط)2x
-
مركزي
40واط
-
مضخم الصوت الفرعي
220 واط (لاسلكي)
قابلية الاتصال
-
مضخم صوت ينشط لاسلكيًا
نعم
-
بلوتوث
4
-
تزامن صوت تليفزيون LG (بلوتوث)
نعم
-
تزامن صوت تليفزيون LG (بصري)
نعم
-
ميزة HDMI إصدار (HDCP1.4) خرج
1
-
ميزة HDMI إصدار (HDCP1.4) دخل
1
-
مدخل بصري
نعم
الطاقة
-
استهلاك طاقة قضيب الصوت
38واط
-
استهلاك طاقة مضخم الصوت
33واط
-
استهلاك طاقة قضيب الصوت في وضع الاستعداد
0.5وات↓
-
استهلاك طاقة مضخم الصوت في وضع الاستعداد
0.5وات↓
الأبعاد/الأوزان
-
المواءمة مع التليفزيون
49بوصة ↑
-
قضيب الصوت (العرض x ارتفاع x العمق)
3.4x2.2x41.7 بوصة
-
مضخم الصوت (العرض x ارتفاع x العمق)
11.5x15.4x7.1 بوصة
-
صافي وزن قضيب الصوت
7.6رطل
-
صافي وزن مضخم الصوت
11.7رطل
-
حجم الشحن (العرض x ارتفاع x العمق)
17.2x8.9x45.6 بوصة
-
وزن الشحن
26.02رطل
الملحقات المرفقة
-
جهاز تحكم عن بعد
نعم
-
بطاريات
AAA x 2
-
الكابل الضوئي
نعم
-
حامل التثبيت على الجدار
نعم
-
بطاقة الضمان
نعم
الضمان
-
ضمان محدود
لمدة سنة والتشغيل
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