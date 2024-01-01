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يتسم مكبر صوت SN6Y من إل جي بكونه مكبر صوت عالي الدقة 3.1 قناة مع DTS الافتراضي: X

المواصفات

التقييمات

الدعم

يتسم مكبر صوت SN6Y من إل جي بكونه مكبر صوت عالي الدقة 3.1 قناة مع DTS الافتراضي: X

SN6Y

يتسم مكبر صوت SN6Y من إل جي بكونه مكبر صوت عالي الدقة 3.1 قناة مع DTS الافتراضي: X

(0)
يتسم مكبر صوت SN6Y من إل جي بكونه مكبر صوت عالي الدقة 3.1 قناة مع DTS الافتراضي: X
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جميع المواصفات

مميزات المنتج

  • صوت عالي الوضوح

    حتى 24 بت / 96 كيلو هرتز

  • صوت محيطي لاسلكي جاهز

    نعم

  • بث بالبلوتوث

    نعم (4.0)

  • تقنية DTS Virtual:X

    نعم

عام

  • القنوات

    قناة 3.1

  • إجمالي الطاقة

    420 واط

  • موديل 2020

    نعم

الملاءمة

  • التوافق مع جهاز التحكم عن بعد في التليفزيون

    نعم

  • تطبيق Remote للهاتف الذكي / الجهاز اللوحي (ios/android)

    نظام التشغيل Android OS

  • محدد مستوى الصوت التلقائي

    نعم (التطبيق فقط)

  • قناة إعادة الصوت (ARC)

    نعم

  • التحكم في النطاق الديناميكي

    نعم (التطبيق فقط)

  • SIMPLINK

    نعم

  • البرامج الثابتة عبر الأثير (FOTA)

    نعم

  • الوضع الليلي

    نعم

  • شاشة بلورية سائلة LCD معتم آلي

    نعم

أوضاع الصوت

  • تقنية AI Sound Pro (افتراضي)

    نعم

  • نغمة حادة +

    نعم

  • تقنية DTS Virtual:X

    نعم

صيغة الصوت

  • LPCM

    نعم

  • Dolby Digital

    نعم

  • DTS رقمي محيطي

    نعم

  • +AAC / AAC

    نعم

مكبر الصوت

  • الجانب الأمامي

    80 واط (45واط+35واط)2x

  • مركزي

    40واط

  • مضخم الصوت الفرعي

    220 واط (لاسلكي)

قابلية الاتصال

  • مضخم صوت ينشط لاسلكيًا

    نعم

  • بلوتوث

    4

  • تزامن صوت تليفزيون LG (بلوتوث)

    نعم

  • تزامن صوت تليفزيون LG (بصري)

    نعم

  • ميزة HDMI إصدار (HDCP1.4) خرج

    1

  • ميزة HDMI إصدار (HDCP1.4) دخل

    1

  • مدخل بصري

    نعم

الطاقة

  • استهلاك طاقة قضيب الصوت

    38واط

  • استهلاك طاقة مضخم الصوت

    33واط

  • استهلاك طاقة قضيب الصوت في وضع الاستعداد

    0.5وات↓

  • استهلاك طاقة مضخم الصوت في وضع الاستعداد

    0.5وات↓

الأبعاد/الأوزان

  • المواءمة مع التليفزيون

    49بوصة ↑

  • قضيب الصوت (العرض x ارتفاع x العمق)

    3.4x2.2x41.7 بوصة

  • مضخم الصوت (العرض x ارتفاع x العمق)

    11.5x15.4x7.1 بوصة

  • صافي وزن قضيب الصوت

    7.6رطل

  • صافي وزن مضخم الصوت

    11.7رطل

  • حجم الشحن (العرض x ارتفاع x العمق)

    17.2x8.9x45.6 بوصة

  • وزن الشحن

    26.02رطل

الملحقات المرفقة

  • جهاز تحكم عن بعد

    نعم

  • بطاريات

    AAA x 2

  • الكابل الضوئي

    نعم

  • حامل التثبيت على الجدار

    نعم

  • بطاقة الضمان

    نعم

الضمان

  • ضمان محدود

    لمدة سنة والتشغيل

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