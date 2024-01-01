إرشادات حول فترة الضمان

التحديد القياسى لفترة الضمان

تقدم شركة إل جي للإكترونيات مصر ضمانا للمنتج وفقاً لقاعدة تعويض الضرر للعميل.

تعريف فترة الضمان للمنتج

ضمان المنتج يعنى ان شركة ال جي للأكترونيات مصر تعد بالأصلاح المجانى داخل الضمان عند حدوث عيب صناعه يؤثر على أداء الجهاز او وظائفه فى حالة الأستخدام الطبيعى للجهاز فى بيئه مناسبه .

فترة ضمان المنتج تحسب من تاريخ الشراء وفقاً لتاريخ فاتورة الشراء الضريبيه.

فى حالة عدم وجود فاتورة شراء مع العميل فأن تاريخ بداية فترة الضمان يحسب بإضافة ثلاثة شهور بعد تاريخ الإنتاج الموضح بالرقم المسلسل للجهاز.

فى حالة حدوث الحالات التاليه خلال فترة الضمان يعتبر الجهاز خارج الضمان . فى حالة استخدام الجهاز استخدام تجارى. الغسالات و المجفف: استخدامها فى الساونا, الحمامات العامه, المغاسل التجاريه الثلاجات, الميكروويف, طاهى الأرز : اسنخدامهم فى المطاعم, المعارض التجاريه

فى حالة استخدام الجهاز فى بيئه غير طبيعيه مثل تركيب الجهاز على ظهر مركب فى البحر وماشابه ذلك

فى حالة استخدام أجهزة الفيديو فى محلات الفيديو او قاعات العرض للأغراض التجاريه

فى حالة شراء العميل جهاز مستعمل, مقلد او من موزع غير معتمد, لاتطبق فترة الضمان وإذا كان إصلاح الجهاز مستحيلا فأن شركة إل جي للإكترونيات مصر غير مسئوله عن تعويض الخساره.

فى حالة شراء المنتج وفقاً لعقد خاص فان فترة الضمان تقدم وفقاً للعقد المبرم, وخاصة فى حالة الأجهزه التجاريه مثل التليفزيونات الفندقيه وشاشات الأعلانات والتكييفات المركزيه.

الجدول التالى يوضح فترة الضمان لكل منتج :

الجدول التالى يوضح فترة الضمان لكل منتج المنتج مدة الضمان 1 أنظمة استقبال الصوت والصورة سنة واحدة 2 أنظمة مسرح منزلي \ هاي فاي سنة واحدة 3 مشغل اسطوانات سنة واحدة 4 المكانس الكهربائية سنة واحدة (ضمان موتور كبس الغبار) 10سنوات 5 طابعة الصور المحمولة سنة واحدة 6 أجهزة البروجكتور سنة واحدة 7 أجهزة الميكروويف سنة واحدة (ضمان الانفرتر ماجنترون) 10سنوات 8 منقيات الهواء (Air Purifier) سنة واحدة (ضمان موتور المروحة سمارت انفرتر) 10سنوات 9 تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED سنتين 10 شاشات الكمبيوتر 3سنوات 11 أجهزة التكييف المنزلي(سبليت) 5سنوات ضمان الكباس العادي 5سنوات ضمان الكباس الانفرتر 10سنوات 12 أجهزة التكييف المنفصلة (Ducted) سنتين (ضمان الكباس الانفرترر) 5سنوات 13 أجهزة التكييف(Floor Standing) سنتين (ضمان الكباس الانفرترر) 5سنوات 14 مجفف الملابس 5سنوات 15 البوتاجازات 5سنوات 16 غسالات الملابس الاتوماتيك 5سنوات (ضمان الموتور الدفع المباشر) 10سنوات 17 الثلاجات 5سنوات (ضمان الكباس الانفرترر) 10سنوات 18 غسالات الاطباق 5سنوات (ضمان الموتور الدفع المباشر) 10سنوات 19 ثلاجات الميني بار 5سنوات 20 ستايلر(Styler) سنة واحدة (ضمان الكباس الانفرترر) 10سنوات العمر الإفتراضي المنتج العمر الإفتراضي 1 أنظمة استقبال الصوت والصورة سنتين 2 أنظمة المسرح المنزلي / هاي فاي سنتين 3 مشغل إسطوانات سنتين 4 المكانس الكهربائية سنتين 5 طابعة الصور المحمولة سنتين 6 أجهزة البروجيكتور سنتين 7 أجهزة الميكرويف سنتين 8 منقيات الهواء (Air Purifier) 5 سنوات 9 تليفزيون ال إي دي وOLED 7 سنوات 10 أجهزة التكييف المنزلي (سبليت) (موديل عادي) 7 سنوات 11 أجهزة التكييف المنزلي (سبليت) (موديل إنفرتر) 7 سنوات 12 أجهزة التكببف المنفصلة (Ducted) 7 سنوات 13 أجهزة التكييف (Floor Standing) 7 سنوات 14 مجفف الملابس 7 سنوات 15 البوتاجازات 6 سنوات 16 غسالات الملابس الأوتوماتيك 7 سنوات 17 الثلاجات 7 سنوات 18 غسالات الأطباق 7 سنوات 19 ثلاجات الميني بار 6 سنوات 20 ستايلر (Styler) سنتين تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الإفتراضي

فترة ضمان قطع الغيار

فترة ضمان قطع الغيار تعنى ضمان الجوده للقطع المكونه للمنتج .

فترة الضمان لقطع الغيار العامه – الأساسيه , يطبق عليها نفس فترة ضمان المنتج (فترة ضمان الأكسسوارات, التى ليست قطع غيار, توصف فى كارت الضمان لكل منتج)

إذا كانت قطع الغيار تصنف على انها بمثابة قلب الجهاز, فأنها تعطى فترة ضمان خاصه.

الضمان الدولى

فى حالة شراء العميل جهاز من خارج جمهورية مصر العربيه وكان يحمل ضمانا دوليا فأن ال جي للألكترونيات مصر تقدم الصيانه داخل الضمان وفقاً لفترة الضمان المطبقه فى الدوله التى اشترى

منها الجهاز بشرط ان يقدم العميل كارت الضمان الدولى وفاتورة الشراء من الدوله التى اشترى منها الجهاز . (زمن الأصلاح يكون وفقاً لزمن وصول القطعة المستوردة إلى مصر)

فى حالة عدم توافر قطعة الغيار المستوردة سوف تجد إل جي للإلكترونيات مصر سبيل لحل المشكلة بدلاً من استبدال الجهاز أو استرجاع ثمنه