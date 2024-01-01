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ستقدم لكم إل چي معلومات عن الضمان هنا ستقدم لكم إل چي معلومات عن الضمان هنا

الضمان

ابحث عن معلومات الضمان، وخطة الخدمة الممتدة واطلب إصلاح المنتجات الاستهلاكية أو التجارية ضمن ضمان إل جي واعتمد على خبرة إل جي حتى بعد انتهاء صلاحية ضمان المنتج الخاص بك. بالنسبة للإصلاحات خارج الضمان ، فإن إل جي لديها رسوم تشخيص ثابتة سيتم التنازل عنها إذا قررت المضي قدمًا في خدمات الإصلاح.

شركة إل چي للإلكترونيات مصر تضمن خدمة إصلاح مجانية لمنتجاتها طوال فترة الضمان من خلال مراكز الخدمة المعتمدة لها. كل منتج إل چي لديها مجموعة مختلفة من شروط الضمان ، لذا يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة أدناه .

إرشادات حول فترة الضمان

التحديد القياسى لفترة الضمان

تقدم شركة إل جي للإكترونيات مصر ضمانا للمنتج وفقاً لقاعدة تعويض الضرر للعميل.

تعريف فترة الضمان للمنتج

ضمان المنتج يعنى ان شركة ال جي للأكترونيات مصر تعد بالأصلاح المجانى داخل الضمان عند حدوث عيب صناعه يؤثر على أداء الجهاز او وظائفه فى حالة الأستخدام الطبيعى للجهاز فى بيئه مناسبه .
فترة ضمان المنتج تحسب من تاريخ الشراء وفقاً لتاريخ فاتورة الشراء الضريبيه.
فى حالة عدم وجود فاتورة شراء مع العميل فأن تاريخ بداية فترة الضمان يحسب بإضافة ثلاثة شهور بعد تاريخ الإنتاج الموضح بالرقم المسلسل للجهاز.

فى حالة حدوث الحالات التاليه خلال فترة الضمان يعتبر الجهاز خارج الضمان .

  • فى حالة استخدام الجهاز استخدام تجارى.
    • الغسالات و المجفف: استخدامها فى الساونا, الحمامات العامه, المغاسل التجاريه
    • الثلاجات, الميكروويف, طاهى الأرز : اسنخدامهم فى المطاعم, المعارض التجاريه
  • فى حالة استخدام الجهاز فى بيئه غير طبيعيه مثل تركيب الجهاز على ظهر مركب فى البحر وماشابه ذلك
  • فى حالة استخدام أجهزة الفيديو فى محلات الفيديو او قاعات العرض للأغراض التجاريه

فى حالة شراء العميل جهاز مستعمل, مقلد او من موزع غير معتمد, لاتطبق فترة الضمان وإذا كان إصلاح الجهاز مستحيلا فأن شركة إل جي للإكترونيات مصر غير مسئوله عن تعويض الخساره.

فى حالة شراء المنتج وفقاً لعقد خاص فان فترة الضمان تقدم وفقاً للعقد المبرم, وخاصة فى حالة الأجهزه التجاريه مثل التليفزيونات الفندقيه وشاشات الأعلانات والتكييفات المركزيه.

الجدول التالى يوضح فترة الضمان لكل منتج :

الجدول التالى يوضح فترة الضمان لكل منتج
المنتج مدة الضمان
1 أنظمة استقبال الصوت والصورة سنة واحدة
2 أنظمة مسرح منزلي \ هاي فاي سنة واحدة
3 مشغل اسطوانات سنة واحدة
4 المكانس الكهربائية سنة واحدة
(ضمان موتور كبس الغبار) 10سنوات
5 طابعة الصور المحمولة سنة واحدة
6 أجهزة البروجكتور سنة واحدة
7 أجهزة الميكروويف سنة واحدة
(ضمان الانفرتر ماجنترون) 10سنوات
8 منقيات الهواء (Air Purifier) سنة واحدة
(ضمان موتور المروحة سمارت انفرتر) 10سنوات
9 تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED سنتين
10 شاشات الكمبيوتر 3سنوات
11 أجهزة التكييف المنزلي(سبليت) 5سنوات
ضمان الكباس العادي 5سنوات
ضمان الكباس الانفرتر 10سنوات
12 أجهزة التكييف المنفصلة (Ducted) سنتين
(ضمان الكباس الانفرترر) 5سنوات
13 أجهزة التكييف(Floor Standing) سنتين
(ضمان الكباس الانفرترر) 5سنوات
14 مجفف الملابس 5سنوات
15 البوتاجازات 5سنوات
16 غسالات الملابس الاتوماتيك 5سنوات
(ضمان الموتور الدفع المباشر) 10سنوات
17 الثلاجات 5سنوات
(ضمان الكباس الانفرترر) 10سنوات
18 غسالات الاطباق 5سنوات
(ضمان الموتور الدفع المباشر) 10سنوات
19 ثلاجات الميني بار 5سنوات
20 ستايلر(Styler) سنة واحدة
(ضمان الكباس الانفرترر) 10سنوات
العمر الإفتراضي
المنتج العمر الإفتراضي
1 أنظمة استقبال الصوت والصورة سنتين
2 أنظمة المسرح المنزلي / هاي فاي سنتين
3 مشغل إسطوانات سنتين
4 المكانس الكهربائية سنتين
5 طابعة الصور المحمولة سنتين
6 أجهزة البروجيكتور سنتين
7 أجهزة الميكرويف سنتين
8 منقيات الهواء (Air Purifier) 5 سنوات
9 تليفزيون ال إي دي وOLED 7 سنوات
10 أجهزة التكييف المنزلي (سبليت) (موديل عادي) 7 سنوات
11 أجهزة التكييف المنزلي (سبليت) (موديل إنفرتر) 7 سنوات
12 أجهزة التكببف المنفصلة (Ducted) 7 سنوات
13 أجهزة التكييف (Floor Standing) 7 سنوات
14 مجفف الملابس 7 سنوات
15 البوتاجازات 6 سنوات
16 غسالات الملابس الأوتوماتيك 7 سنوات
17 الثلاجات 7 سنوات
18 غسالات الأطباق 7 سنوات
19 ثلاجات الميني بار 6 سنوات
20 ستايلر (Styler) سنتين

تلتزم شركة LG بتوفير جميع قطع الغيار الخاصة بهذه الأجهزة خلال فترة العمر الإفتراضي

فترة ضمان قطع الغيار

فترة ضمان قطع الغيار تعنى ضمان الجوده للقطع المكونه للمنتج .
فترة الضمان لقطع الغيار العامه – الأساسيه , يطبق عليها نفس فترة ضمان المنتج (فترة ضمان الأكسسوارات, التى ليست قطع غيار, توصف فى كارت الضمان لكل منتج)
إذا كانت قطع الغيار تصنف على انها بمثابة قلب الجهاز, فأنها تعطى فترة ضمان خاصه.

الضمان الدولى

فى حالة شراء العميل جهاز من خارج جمهورية مصر العربيه وكان يحمل ضمانا دوليا فأن ال جي للألكترونيات مصر تقدم الصيانه داخل الضمان وفقاً لفترة الضمان المطبقه فى الدوله التى اشترى
منها الجهاز بشرط ان يقدم العميل كارت الضمان الدولى وفاتورة الشراء من الدوله التى اشترى منها الجهاز . (زمن الأصلاح يكون وفقاً لزمن وصول القطعة المستوردة إلى مصر)

فى حالة عدم توافر قطعة الغيار المستوردة سوف تجد إل جي للإلكترونيات مصر سبيل لحل المشكلة بدلاً من استبدال الجهاز أو استرجاع ثمنه

إرشادات لتكلفة خدمة الإصلاح

التعريف الأساسى لتكلفة الصيانه خارج الضمان

يتم محاسبة العميل على تكلفة الصيانه بناء على قوانين حماية المستهلك الموضوعه بواسطة جهاز حماية المستهلك.
تكلفة الصيانه تتكون من تكلفة قطع الغيار وتكلفة الإصلاح كما يلى.(غير شامل الضريبه)
(أذا طلب العميل زيارة صيانه, تضاف تكلفة الإنتقالات الى تكلفة الصيانه)

تكلفة قطع الغيار

plus

تكلفة الأصلاح

plus

الضريبة

equal

تكلفة الصيانه

تكلفة قطع الغيار
تعنى ثمن القطع المستخدمه فى إصلاح المنتج
تكلفة الإصلاح
تعنى مقابل المصنعيه وفقاً لمستوى الإصلاح
مصاريف الإنتقالات
هذه المصاريف تضاف فى حالة طلب العميل زيارة صيانه منتج خارج الضمان بغض النظر عن اصلاح الجهاز

ضمان الصيانه

العطل او الخطأ الذى يحدث أثناء الإستخدام الطبيعى خلال فترة الضمان.
إل جي للإلكترونيات مصر سوف توفر خدمة داخل الضمان في حالة تكرار العطل لنفس قطعة الغيار أو نفس الأعراض خلال فترة خارج الضمان خلال ثلاث شهور من تاريخ آخر إصلاح

الصيانه خارج الضمان

الصيانه خارج الضمان
حالات يعتبر الجهاز فيها خارج الضمان
فترة الضمان انتهاء فترة الضمان
التركيب خارج الضمان / الفك والتركيب إعادة التركيب او طلبات توصيل أجهزه خارجيه اثناء التنقل من منزل الى أخر,
التركيب او التوصيل بعد الشراء من الإنترنت اوالتسوق المنزلى عن طريق التلفاز
العطل بسبب جهاز من شركات أخرى العطل بسبب جهاز اخر متصل غير الذى اشتكى منه العميل
(الراوتر, الرسيفر, شاحن البطاريات, ذراع الألعاب, الكابلات, طلمبة الصرف, الزجاج الحرارى, الكمبيوتر الشخصى, السوفت وير الخاص بشركات أخرى ...الخ)
المشتملات المشتملات والقعطع المستهلكه
(البطاريات, الفلاتر, سماعات الأذن, الريموت كنترول, النظارات 3 دى, الأحبار, وكل
الأكسسوارات... الخ)
فى حالة العطل بسبب استخدام العميل قطع غير أصليه ليست من ال جي
الكوارث الطبيعيه فى حالة تعطل الجهاز بسبب كارثه طبيعيه (زلزال, عاصفه, برق, فيضان, حريق, رياح شديده, صقيع اوتجمد الغاز ...الخ)
أهمال العميل فى حالة تعطل الجهاز بسبب خطأ العميل ويشمل ذلك السوفت وير
فى حالة تعطل الجهاز بسبب عدم اتباع العميل للتحذيرات الوارده فى دليل المستهلك
فى حالة تعطل الجهاز بسبب قيام العميل بأصلاح او تعديل الجهاز بنفسه / بنفسها
وليس بواسطة مركز خدمه معتمد
فى حالة تعطل الجهاز بسبب أهمال العميل فى مناطق فاصل التيار الكهربائى,
الجاكات, الصنبور المتعدد, مفتاح الباور, المداخل والخارج ... الخ
فى حالة طلب العميل الصيانه بسبب اختلال تغذية الماء او الغاز
فى حالة طلب العميل الصيانه بسبب البيئه الخارجيه مثل أختلال خدمة الأنترنت,
الأيريال, اشارة الكابل ... الخ
أخرى فى حالة طلب العميل الصيانه بالرغم من عدم وجود عطل بالجهاز يجب أن يدفع العميل تكلفة الزياره حتى لوكان الجهاز داخل الضمان
امثله :
أختبار الجهاز أذا كان يعمل بصوره طبيعيه ام لا
تنظيف الفلاتر نظرا لأنسداد فلاتر الجهاز
ملحوظه هامه :
صفحة ال جي على الأنترنت ستكون مفيده للأختبار البسيط للجهاز او للبحث عن الحلول الذاتيه

فى حالة شراء العميل جهاز من خارج جمهورية مصر العربيه وكان الجهاز خارج الضمان فأن ال جي للألكترونيات مصر تقدم الصيانه خارج الضمان مع تحمل العميل تكلفة استيراد قطع الغيار بالأضافه لتكلفة الأصلاح وفى حالة استحالة الأصلاح فأن ال جى للألكترونيات مصر غير مسئوله عن التعويض . (زمن الأصلاح يكون تبعا لزمن أستيراد قطع الغيار من الخارج)

ارشادات تركيب الأجهزه

تقدم شركة ال جي للألكترونيات مصر خدمة التركيب المجانى لقائمة الأجهزه التاليه :

تقدم شركة ال جي للألكترونيات مصر خدمة التركيب المجانى لقائمة الأجهزه التاليه
المنتج الأجهزه التى لها تركيب مجانى
الأجهزه المنزليه غسالة الملابس ذات التحميل العلوى
غسالة الملابس ذات التحميل الأمامى
غسالة الأطباق
مجفف الملابس
الثلاجه الدوبلكس
الأجهزه الترفيهيه التليفزيونات الذكية إل إي دي
الهوم ثيتر

تقدم شركة ال جي للألكترونيات مصر خدمة التركيب والشرح بتكلفه بناء على طلب العميل للمنتجات الأخرى غير المذكورة أعلاه

[معظم تكلفة مصنعية التركيب خارج الضمان]

  • تكييف الهواء المنزلي : 150 جنيه مصرى + 10% ضريبه (الضريبه قد تتغير تبعا للقانون)
  • المنتجات الأخرى : 50 جنيه مصرى + 10% ضريبه (الضريبه قد تتغير تبعا للقانون)

الأجراءات فى حالة الخلاف مع العميل

الماده 1 ( الغرض)

فى حالة ظهور خلاف بين العميل وشركة ال جي للألكترونيات مصر, يجب ان يحل هذا الخلاف تبعا لقانون حماية المستهلك تحت القانون 67 لسنة 2006 .

الماده 2 (طلب تعويض الضرر)

فى حالة عدم الوصول الى اتفاق بين العميل وشركة ال جي للألكترونيات مصر, كلا الطرفين يمكنهم طلب تعويض الضرر عن طريق جهاز حماية المستهلك .

الماده 3 (انواع وحالات التعويض)

جدول التعويضات وفترة ضمان الجوده موضح فى الجدول المرفق .

ملحق. اساسيات التعويضات فى حالات الخلاف (المنتجات الصناعيه وأجهزة التليفون المحمول الذكيه)
ملحق. اساسيات التعويضات فى حالات الخلاف (المنتجات الصناعيه وأجهزة التليفون المحمول الذكيه)
نوع الخلاف التعويض ملحوظات
1. فى حالة عطل الجهاز أثناء الأستخدام الطبيعى خلال 14 يوم من تاريخ الشراء الأستبدال او رد ثمن الشراء لمزيد من الإستفسار الرجاء الإتصال على الخط الساخن 19960
2. فى حالة عطل الجهاز أثناء الأستخدام الطبيعى خلال فترة الضمان
1) عند حدوث العطل . الأصلاح المجانى داخل الضمان
2) فى حالة استحالة الأصلاح . الأستبدال
3) فى حالة استحالة الأستبدال . رد ثمن الشراء
4) فى حالة تكرار الأصلاح ثلاث مرات لنفس العطل خلال سنه واحده . الأستبدال
5) فى حالة عطل الجهاز المستبدل خلال 14 يوما من تاريخ الأستبدال . الأستبدال او رد ثمن الشراء
3. عند حدوث تلف لأثناء التركيب بواسطة مركز خدمه معتمد من شركة ال جي للألكترونيات مصر الأستبدال
ماده أضافيه

تمت صياغة هذه السياسه العامه فى الأول من يونيو 2015.

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