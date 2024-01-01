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تلفزيون قليل السُمك للغاية مقاس 21 بوصة
جميع المواصفات
COMMON SPEC
-
نوع الشاشة
FTV TV
-
حجم الشاشة ( بوصة )
21
الفيديو
-
تصحيح نسبة الارتفاع إلى العرض
0.127777777777778
الصوت
-
إخراج الصوت
7 واط+7 واط
-
نظام مكبر الصوت
مكبرات ثنائية ذات اتجاهين
-
نظام الصوت المحيطي
محيطي MAX
الميزات
-
نظام ملاحة إدخال AV
نعم
الواجهة
-
إدخال AV
نعم
-
إدخال RF
نعم
-
إخراج AV
نعم
-
إدخال المكون (Y,Pb,Pr) + الصوت
نعم
الطاقة
-
الفولتية، هرتز
من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد بسرعة 50/60 هرتز
التوليف - تلفزيون CRT فقط
-
النظام
FVS
-
نوع الذاكرة
ACMS+
-
رقم ذاكرة البرنامج
100/181(NTSC)
-
VHF/UHF/CATV
نعم
-
Hyper
لا
-
100هرتز (تقنية ثبات الصور)
لا
-
XD Engine (تشغيل/إيقاف تشغيل XD)
نعم
الميزة - تلفزيون CRT فقط
-
الألعاب
وحدة اختيارية
-
نظام بحث Turbo
نعم
-
القناة المفضلة
نعم
-
ذاكرة حالة الصورة
5 أوضاع
-
عرض سريع
نعم
-
Blue Back
لا
-
الفهرس الرقمي
لا
-
ذاكرة حالة الصوت
5 أوضاع
-
آلة رفع مستوى الصوت التلقائي
نعم
-
A/V التلقائي
نعم
-
Mono/AV ST/Real ST
استريو للصوت والصورة
-
محيط المحاكاة
DASP/SSM
-
إخراج الصوت (الحد الأقصى)
10 واط+10 واط
-
DBS
لا
-
معادل الصوت
نعم
-
صوت Turbo
نعم
الواجهة - تلفزيون CRT فقط
-
DVI/HDMI
لا
-
إدخال/إخراج RF
1/1
-
إدخال AV الجانبي/الخلفي
1/1
-
إخراج AV الخلفي
1
-
إدخال S-Video الجانبي/الخلفي
لا
-
Scart الخلفي (خيار)
وحدة اختيارية
-
إدخال المكون 1
480i
-
إدخال المكون 2
480i
-
USB
لا
الطاقة - CRT TV فقط
-
ST-BY (3W)
نعم
-
الفولتية المصدر
110-240
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