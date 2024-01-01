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تليفزيون LED مقاس 32 بوصه و مدخل HDMI
جميع المواصفات
خصائص الشاشه
-
BLU Type
EDGE
-
دقه الصوره
1366x768
-
مقاس الشاشه بالبوصه
32
-
مقاس الشاشه بالسنتيمتر
80
-
Dynamic MCI
100
الصوره
-
Just Scan (0% overscan)
( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p
-
خاصيه Picture Wizard II
نعم
الصوت
-
نظام السماعات
سماعتين بإتجاه واحد
-
نظام الصوت المحيط
صوت محيط لا نهائى
-
وضع الصوت
نعم (5 أوضاع)
-
الصوت الواضح 2
نعم
نظام الإرسال
-
Analog
(PALⅠ, PAL/SECAM BG/DK, NTSC M)
الشبكه
-
خاصيه SIMPLINK (HDMI CEC)
نعم
USB2.0
-
صور
(JPEG)
-
صوت
AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM
-
DiVX (SD/HD/HD Plus)
Divx HD
مواصفات خاصه
-
خاصيه Smart Energy Saving
نعم
-
خاصيه Intelligent Sensor
نعم
-
خاصيه Input Labeling
نعم
-
خاصيه EPG(SI)
نعم
-
خاصيه Quick View (Flashback)
نعم
-
خاصيه e-Streamer
نعم
القائمه
-
اللغه
AJ/JA : EN/FR/TH/MA/IN/AR/RU/Kurd/Far/VN/SP/PO, IL : EN/FR/TH/MA/IN/HE/RU/VN/SP/PO
-
القائمه السريعه
نعم
البرامج
-
الموالفه الأوتوماتيكيه
نعم
-
حذف البرنامج - تعديل البرنامج
نعم
-
تعديل إسم البرنامج
نعم
-
برمجه القنوات المفضله
نعم
الوقت و الساعه
-
ساعه أوتوماتيكيه
نعم
-
تشغيل تلقائى -إيقاف تلقائى
نعم
-
مؤقت النوم
نعم
-
إيقاف تلقائى
نعم
الواجهه الجانبيه
-
USB 2.0
1
الواجهه الخلفيه
-
RF In
1
-
Component In (Y,Pb,Pr) + Audio
1
-
HDMI In
1
جهاز الريموت
-
النوع
C-con
الطاقه
-
متوسط الإستهلاك
75 واط
الأبعاد
-
الجهاز بدون الحامل
755 x 479 x 45.8 مم
-
الجهاز بالحامل
755 x 530 x 288.8 مم
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