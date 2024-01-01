على خلفية بلون بيج، تصطف أجهزة تلفزيون QNED التالية في منحنى وتوضع عليها علامات: LG QNED 85، وLG QNED 89، وLG QNED 99، وLG QNED 90، وLG QNED 80. تُظهر شاشات العرض بقع الطلاء الملونة ويبدو الطلاء وكأنه يتناثر من شاشات التلفزيون.