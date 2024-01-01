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تشير أجهزة التلفزيون LG AI TV إلى التلفزيونات المستندة إلى نظام التشغيل webOS المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي مثل توصيات المحتوى أو AI picture أو AI sound، مع معالج alpha 5 AI Processor المُدمج أو الإصدارات الأعلى. يلزم الاتصال بالشبكة لاستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي، باستثناء AI Picture Pro وAI Sound Pro.

يظهر النص &quot;الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV&quot; بخط عريض. تظهر عبارة &quot;الجيل التالي من&quot; بخط أصغر في الأعلى، بينما تظهر عبارة &quot;تلفزيون LG AI TV&quot; بخط أكبر بكثير في الأسفل، وكل ذلك على خلفية سوداء.

alt="يحوم تلفزيون LG AI TV بزاوية على خلفية سوداء يعرض صورة لفتاة مع كلب، ويحوم خلفه رسم لمعالج alpha 11 AI Processor 4K، مضاءً بضوء نيون أرجواني. تظهر خطوط الشبكة من مجموعة الشرائح إلى التلفزيون ويظهر تأثير تموّج على شاشة التلفزيون حيث تصبح صورة الشاشة أكثر سطوعًا. تندمج الشرائح مع التلفزيون في جسد واحد، ثم تلتفت إلى الأمام، ويظهر جهاز التحكم عن بُعد LG Magic Remote في الجزء السفلي من المنتصف. تصغر صورة الشاشة ويمرر جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote عبر قائمة &quot;أفضل الاختيارات لك&quot;. يتم عرض الشعارات التالية: LG Channels وNetflix وPrime Video وDisney+ وApple TV وYouTube وSpotify وTwitch وGeForce Now وUdemy."

*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
**قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد وهي عرضة للتغيير.

تلفزيون AI TV، مخصص لك

يظهر النص &quot;الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV&quot; بخط عريض. تظهر عبارة &quot;الجيل التالي من&quot; بخط أصغر في الأعلى، بينما تظهر عبارة &quot;تلفزيون LG AI TV&quot; بخط أكبر بكثير في الأسفل، وكل ذلك على خلفية سوداء.

تخصيص الذكاء الاصطناعي AI Picture Pro AI Sound Pro AI Experience

نص مكتوب عليه &quot;تخصيص الذكاء الاصطناعي&quot; بأحرف عريضة مع نظام ألوان يتدرج من الرمادي الفاتح على اليسار إلى ظلال من الأزرق والأخضر على اليمين، على خلفية سوداء.

تلفزيونك يُحسِّن من مساحتك

يوفر تلفزيون LG AI TV السطوع والصوت المثاليين، المصممين خصيصًا لمحيطك.

صوت ذكي يتكيف مع الغرفة

يكتشف الذكاء الاصطناعي تخطيط الغرفة لضبط الصوت وتحسين الأصوات الخفية التي لم تكن ملحوظة من قبل.

صورة صافية وساطعة، ليلاً أو نهارًا

تكتشف ميزة التحكّم في السطوع بالذكاء الاصطناعي (AI Brightness Control) الإضاءة المحيطة، ثم يضبط الصورة للحصول على مرئيات واضحة ليلاً ونهارًا.

*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
**تستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي من LG خوارزميات مدربة قائمة على التعلم العميق لترقية الصور في الوقت الحقيقي ومزج الصوت.
*** تتميز جميع أجهزة تلفزيون LG webOS 24 TV بوظائف تخصيص الذكاء الاصطناعي (AI Customization)، باستثناء تلك التي لا تحتوي على مستشعرات إضاءة.

يظهر نص &quot;AI PICTURE PRO&quot; بأحرف عريضة مع نظام ألوان يتدرج من البرتقالي على اليسار إلى الوردي والأزرق على اليمين، على خلفية سوداء.

ضبط كل إطار بدقة متناهية

يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة المحتوى في الوقت الفعلي لزيادة الوضوح إلى أقصى حد والتوافق مع مقصد المبدع بشكل أقرب.

يقوم الذكاء الاصطناعي بضبط الدقة

تحافظ ترقية AI Super Upscaling على التحبب المتعمد للشاشة وتزيد من حدة التفاصيل في كل بكسل على الفور.

تُحافظ على الألوان التي تحدد المزاج

تحلل ميزة AI Director Processing توزيع الألوان والنية لتحسين الإحساس العاطفي.

*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
**يقتصر توافر ميزة AI Picture Pro على أجهزة تلفزيون LG TV المزوّدة بمعالج alpha 7 AI Processor أو الإصدرات الأعلى.

يظهر نص &quot;AI SOUND PRO&quot; بأحرف عريضة مع نظام ألوان متدرج يتراوح بين البرتقالي والبني على اليسار والوردي والأرجواني على اليمين، على خلفية سوداء.

تتم ترقية كل صوت بذكاء

يعمل تلفزيون LG AI TV على مزج الصوت حتى 11.1.2 قناة ويعيد مزج الصوت بحيث تكون الأصوات واضحة تمامًا دائمًا.

اسمع الحوار لا مُسببات التشتيت

اسمع صوت الشخصية الرئيسية بوضوح في كل مشهد آسر.

ثمة تلفزيون LG AI TV موضوع بزاوية ويعرض عزف على الجيتار، وتنبعث دوائر بيضاء من أسفله وتنبعث موجات بيضاء من الجانب.

أحط نفسك بصوت متوازن

استمتع بتجربة الانغماس الفائقة في نظام الصوت الشامل 11.1.2 virtual surround.

*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
**يتوفر النظام الصوتي Virtual 11.1.2ch Surround وميزة إعادة إتقان الصوت بالذكاء الاصطناعي (AI Voice Remastering) على معالج alpha 11 AI Processor فقط.
***يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
****قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
*****تقتصر ميزة AI Sound Pro على أجهزة تلفزيون LG TV المزودة بمعالج alpha 5 AI Processor أو الإصدارات الأعلى.

يظهر نص &quot;تجربة الذكاء الاصطناعي&quot; بأحرف عريضة مع نظام ألوان متدرج يتراوح بين الوردي والبرتقالي على اليسار والأرجواني والأزرق على اليمين، على خلفية سوداء.

حل رائع مصمم خصيصًا لأسلوب حياتك

استمتع بخدمات مخصصة تجعل تجربة تلفزيون LG AI TV أسهل وأكثر متعة.

webOS Re:New Program

نصدر كل عام تلفزيونًا جديدًا بترقيات على مدار 5 سنوات

إنه دائمًا جديد، حتى عندما نضيف ميزات جديدة وملائمة.

&quot;شعار webOS يحوم في المنتصف على خلفية سوداء، والمساحة أدناه مضاءة بألوان الشعار الأحمر والبرتقالي والأصفر. توجد عبارة &quot;&quot;webOS Re:New Program&quot;&quot; أسفل الشعار. هناك خمسة مستطيلات بألوان مختلفة متداخلة إلى أعلى، كل منها يحمل سنة من &quot;&quot;webOS 24&quot;&quot; إلى &quot;&quot;webOS 28&quot;&quot;. توجد أسهم تشير إلى الأعلى بين المستطيلات التي تحمل علامات من &quot;&quot;ترقية 1&quot;&quot; إلى &quot;&quot;ترقية 4&quot;&quot;.&quot;

*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
** قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*** تشمل الترقيات المتوفرة لعام 2023 الطرازات فائقة الوضوح (UHD) وما فوقها.

رسومات نيون على خلفية سوداء. يُظهر تثبيت الحماية درع نيون بجانب صفارة إنذار نيون صغيرة.

تثبيت الحماية

يستخدم webOS 24 التواقيع الرقمية وتقنيات إدارة الحقوق الرقمية المتقدمة لضمان بقاء تلفزيون LG AI TV آمنًا.

رسومات نيون على خلفية سوداء. يُظهر تشفير الشبكة رسم خزانة ملفات نيون مع قفل عليها.

تشفير الشبكة

يستخدم نظام webOS 24 تشفير البيانات، حتى تظل بياناتك الخاصة آمنة.

رسومات نيون على خلفية سوداء. تُظهر الحماية المستمرة لمدة 5 سنوات علامة على رسم الدرع، مع سهم يشير إلى الأعلى وفقاعة مكتوب عليها &quot;5 سنوات&quot;.

حماية مستمرة لمدة 5 سنوات

استمتع بتحديثات الأمان لمدة 5 سنوات مع webOS Re:New Program.

رسومات نيون على خلفية سوداء. يُظهر التخزين الآمن للبيانات تمثيلًا بيانيًا لشخص وفقاعة بها ثلاث علامات نجمية فوق ماسة زرقاء نيون.

تخزين آمن للبيانات

يمكن أن يحافظ التشفير الآمن والتخزين المحمي على أمان جميع كلمات المرور وتفاصيل المصادقة الخاصة بك.

رسومات نيون على خلفية سوداء. أمان متعدد الطبقات يُظهر درعًا بداخله علامة على مستطيل أفقي وخلفه مستطيلان آخران.

أمان متعدد الطبقات

كن أكثر أمانًا مع تدابير الأمان المتقدمة التي توفر مستويات متعددة من الحماية.

*تستثني حماية التثبيت عمليات تثبيت التطبيقات من مصادر غير اعتيادية بخلاف تطبيقات LG، إلخ.
** يلزم إجراء تحديثات منتظمة للبرنامج للحماية المستمرة لمدة 5 سنوات.
***حماية البيانات وتشفيرها مؤمنة في ظل الاستخدام العادي.

تعرض شاشة تلفزيون LG AI TV شاشة عرض &quot;My Profile&quot;. في الثلث العلوي، لافتة لعجائب الدنيا الملموسة. أسفل الشعار، يتم عرض الأزرار التالية: Home Hub (المركز الرئيسي)،‏ Sports (الرياضة)،‏ Game (الألعاب)،‏ Accessibility (إمكانية الوصول)،‏ Home Office (المكتب المنزلي). أسفل الأزرار، يتم عرض الشعارات التالية: LG Channels وNetflix وPrime Video وDisney+ وApple TV وYouTube وSpotify وTwitch وGeForce Now وUdemy. أسفل الشعارات، يتم عرض 5 صور مصغرة لأفلام تحت عبارة &quot;أفضل الاختيارات لك&quot;. ينقر المؤشر على الحرف &quot;S&quot; في الزاوية العلوية اليسرى. تُفتح قائمة منسدلة لحساب LG ويتم عرض خمسة أسماء. ينقر المؤشر على الاسم الثاني حيث تتغير الصور المصغرة والمحتويات الموصى بها على الشاشة.

مساحتك الشخصية تتذكر ذوقك

أنشئ ملفًا شخصيًا خاصًا (My Profile) بكل شخص واطلب من تلفزيونك ما تشاهده واحصل على اختيارات مخصصة لك فقط.

*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
** قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
***10 ملفات تعريف يمكن إنشاؤها وعرضها على الشاشة الرئيسية.
****لاستخدام خدمة من خدمات البث السحابي (OTT) أو تطبيق متاح على التلفزيون، يجب أن يكون لدى المستخدم اشتراك في خدمة البث السحابي (OTT) هذه أو هذا تطبيق.

يظهر معرض يضم 6 صور لمناطيد في السماء. تم تحديد صورتين. بعد ذلك، يظهر معرض يضم 6 صور لأشخاص ينفخون الفقاعات. تم تحديد صورتين آخرين. تظهر شاشة سوداء مع أيقونة تحميل باللونين الوردي والأرجواني. يظهر مشهد غامض، وتظهر التحسينات تدريجيًا من اليسار إلى اليمين.

تلفزيونك يتعلم ذوقك في الأعمال الفنية

يقوم مُعالج AI Picture Wizard بإنشاء صورة متماشية مع ذوقك ويحفظها لك في ملفك الشخصي.

* يتوفر معالج AI Picture Wizard على OLED M4 وOLED G4 وOLED C4 وOLED CS4 وOLED B4 وQNED99 وQNED90 وQNED89 وQNED85 و86NANO80.
**يستخدم معالج AI Picture Wizard خوارزميات مدربة قائمة على التعلم العميق لترقية الصور في الوقت الحقيقي.

يعرض تلفزيون LG AI TV صورة لامرأة وكلب في حقل شاسع. في أسفل الشاشة، يظهر النص &quot;احصل على توصيات الكلمات الرئيسية في كل مرة تضغط فيها على زر الميكروفون في جهاز التحكم عن بُعد.&quot; بجوار رسم دائرة وردية أرجوانية. تُظهر الأشرطة الوردية الكلمات الرئيسية التالية كتوصيات: عروض الكلاب، رسوم متحركة للحيوانات، أفلام وثائقية، أفلام بها كلاب، استرخاء. أمام تلفزيون LG AI TV، يتم توجيه جهاز التحكم عن بُعد LG Magic Remote نحو التلفزيون مع وجود دوائر أرجوانية متحدة المركز بلون النيون حول زر الميكروفون. وبجانب جهاز التحكم عن بُعد، ويظهر رسم لإصبع يضغط على زر ونص &quot;ضغطة قصيرة&quot;.

محتوى مذهل مُعد خصيصًا لك

يتعرّف عليك AI Concierge من خلال سجل ساعتك، ويوصي بالمحتوى والكلمات الرئيسية.

*يقتصر توافر ميزة "For you" في خدمة AI Concierge على البلدان التي تدعم مُعالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.
**توصيات الكلمات الرئيسية تستند إلى سجل البحث وتختلف وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم.

AI Magic Remote

أذكى جهاز تحكم عن بُعد في انتظار أوامرك

حرّر نفسك من الأزرار القديمة بنقرة بسيطة أو تمرير جهاز التحكم عن بُعد الذكي LG AI Magic Remote.

لقطة مقرّبة لجهاز التحكم عن بُعد LG Magic Remote والدوائر البيضاء المنبعثة من أسفله.

*قد يختلف دعم جهاز التحكم Magic Remote ووظائفه وميزاته حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.
**يلزم الاتصال بالإنترنت.
***لا تتوفر AI Voice recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

AI Chatbot

يجعل AI Chatbot التلفزيون في متناول الجميع

تلفزيون LG AI TV متاح للجميع بفضل المساعدة الذكية من AI Chatbot المدمج وقوائم الوصول السريع التي تتيح لك التحكم في جميع إعدادات إمكانية الوصول إلى التلفزيون بسهولة.

تظهر نافذة دردشة AI Help Desk أعلى صورة لرجل وامرأة على الشاطئ. توجد فقاعة كلام أمام الشاشة تحتوي على رسم ميكروفون وعبارة &quot;ضبط سطوع الشاشة&quot;.

*صور الشاشة عبارة عن محاكاة.
**قد تختلف الخدمة حسب المنطقة والبلد.
***لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.

على خلفية سوداء، تصطف شاشات LG OLED M4 وLG OLED G4 وLG OLED C4 وLG OLED B4 بشكل قطري ومُعلَّمة بشاشات ملونة. يظهر شعار &quot;تلفزيون OLED TV رقم 1 في العالم منذ 11 عامًا&quot; في الزاوية اليسرى السفلية.

لا زال في المقدمة حتى بعد مرور 11 عامًا

يستمر عهدنا كجهاز OLED المفضل حول العالم.

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على خلفية بلون بيج، تصطف أجهزة تلفزيون QNED التالية في منحنى وتوضع عليها علامات: LG QNED 85، وLG QNED 89، وLG QNED 99، وLG QNED 90، وLG QNED 80. تُظهر شاشات العرض بقع الطلاء الملونة ويبدو الطلاء وكأنه يتناثر من شاشات التلفزيون.

إليكم مجموعة QNED الجديدة كليا

تلفزيون QNED الجديد هو الحدث.

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